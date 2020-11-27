https://ria.ru/20201127/keti-topuriya-1586593055.html

Кети Топурия рассказала, как готовится к родам

Кети Топурия рассказала, как готовится к родам

Кети Топурия рассказала о том, как чувствует себя на восьмом месяце беременности, а также о том, где будет рожать. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T15:33

2020-11-27T15:33

2020-11-27T15:33

коронавирус в россии

лев деньгов

а-студио

москва

шоубиз

кети топурия

знаменитости

звезды

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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Кети Топурия рассказала о том, как чувствует себя на восьмом месяце беременности, а также о том, где будет рожать. В интервью изданию StarHit она также призналась, что во время первой беременности набрала меньший вес."Сейчас "благодаря" пандемии мы в основном сидим дома и от нечего делать больше кушаем. Но я особо не переживаю, так как проблем с весом у меня не было и нет", — говорит певица.Будущий ребенок станет для Кети вторым: она воспитывает дочь Оливию, которая родилась в браке с Львом Гейхманом. Для ее супруга Льва Деньгова, с которым они поженились на прошлось неделе, — третьим. "Надеемся, что все к тому моменту будет уже хорошо. Сейчас в связи с этой ситуацией с коронавирусом никто не знает, что будет дальше в нашей индустрии", — отметила певица.Кети также рассказала, что наблюдается в одной из столичных клиник и рожать будет в Москве.

https://ria.ru/20201124/keti-topuriya-1586031085.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, лев деньгов, а-студио, москва, кети топурия, знаменитости, звезды