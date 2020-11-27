Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201127/keti-topuriya-1586593055.html
Кети Топурия рассказала, как готовится к родам
Кети Топурия рассказала, как готовится к родам
Кети Топурия рассказала о том, как чувствует себя на восьмом месяце беременности, а также о том, где будет рожать. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T15:33
2020-11-27T15:33
коронавирус в россии
лев деньгов
а-студио
москва
шоубиз
кети топурия
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581189256_0:0:2965:1669_1400x0_80_0_0_b12d99fc666f0534650eb46f1460fcbf.jpg
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Кети Топурия рассказала о том, как чувствует себя на восьмом месяце беременности, а также о том, где будет рожать. В интервью изданию StarHit она также призналась, что во время первой беременности набрала меньший вес."Сейчас "благодаря" пандемии мы в основном сидим дома и от нечего делать больше кушаем. Но я особо не переживаю, так как проблем с весом у меня не было и нет", — говорит певица.Будущий ребенок станет для Кети вторым: она воспитывает дочь Оливию, которая родилась в браке с Львом Гейхманом. Для ее супруга Льва Деньгова, с которым они поженились на прошлось неделе, — третьим. "Надеемся, что все к тому моменту будет уже хорошо. Сейчас в связи с этой ситуацией с коронавирусом никто не знает, что будет дальше в нашей индустрии", — отметила певица.Кети также рассказала, что наблюдается в одной из столичных клиник и рожать будет в Москве.
https://ria.ru/20201124/keti-topuriya-1586031085.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581189256_224:0:2953:2047_1400x0_80_0_0_ae052fb5d52e752f6b25c1eb56e4d879.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, лев деньгов, а-студио, москва, кети топурия, знаменитости, звезды

Кети Топурия рассказала, как готовится к родам

15:33 27.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВокалистка группы "А-Студио" Кети Топурия
Вокалистка группы А-Студио Кети Топурия - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Кети Топурия рассказала о том, как чувствует себя на восьмом месяце беременности, а также о том, где будет рожать.

"На диетах во время беременности я не сижу, не ограничивая себя ни в чем", — говорит вокалистка группы "А-Студио".

В интервью изданию StarHit она также призналась, что во время первой беременности набрала меньший вес.
"Сейчас "благодаря" пандемии мы в основном сидим дома и от нечего делать больше кушаем. Но я особо не переживаю, так как проблем с весом у меня не было и нет", — говорит певица.
Будущий ребенок станет для Кети вторым: она воспитывает дочь Оливию, которая родилась в браке с Львом Гейхманом. Для ее супруга Льва Деньгова, с которым они поженились на прошлось неделе, — третьим.
По словам участницы "А-Студио", к работе она планирует вернуться примерно через два месяца после родов.
"Надеемся, что все к тому моменту будет уже хорошо. Сейчас в связи с этой ситуацией с коронавирусом никто не знает, что будет дальше в нашей индустрии", — отметила певица.
Кети также рассказала, что наблюдается в одной из столичных клиник и рожать будет в Москве.
Фотография из Instagram-аккаунта Кети Топурия - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября, 11:25Шоубиз
Кети Топурия вышла замуж на последних месяцах беременности
 
ШоубизКоронавирус в РоссииЛев ДеньговА-СтудиоМоскваКети ТопурияЗнаменитостизвезды
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:18Эксперты выяснили, как пандемия повлияла на планы россиян по покупке авто
09:17СМИ: США направили авианосец в Персидский залив
09:04В Москве еще 6633 пациента вылечились от COVID-19
09:03Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика
08:58Эксперты разошлись в оценке необходимости ракетных поездов для России
08:57Правительство расширило территорию морского порта Владивосток
08:56В Новосибирске при пожаре в частной гостинице погиб один человек
07:42В Иране пообещали возмездие убийцам физика-ядерщика
07:31Обновленные "Щелкунчик" и "Тайну третьей планеты" покажут в кинотеатрах
07:17Названы способы сэкономить топливо при езде на автомобиле зимой
06:21Иммунолог рассказал, как избавиться от последствий коронавируса
05:38Крымский курортный комплекс получил три премии World Travel Awards
05:23Smashing Pumpkins выпустили альбом "Сyr"
05:12WSJ сообщила о планах ОПЕК+ продлить сделку
04:49Власти обещают восстановить электроснабжение острова Русского в выходные
04:30Украинская певица жестко ответила на критику поста на русском языке
04:21Помпео объяснил введение новых санкций против российских компаний
04:18Названы легальные способы заработать на вашем смартфоне
04:08В "Энергии" рассказали о будущей российской орбитальной станции
03:43Тегеран призвал Совбез ООН осудить убийство иранского физика-ядерщика
Лента новостейМолния