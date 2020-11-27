https://ria.ru/20201127/keti-topuriya-1586593055.html
Кети Топурия рассказала, как готовится к родам
Кети Топурия рассказала, как готовится к родам
Кети Топурия рассказала о том, как чувствует себя на восьмом месяце беременности, а также о том, где будет рожать. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T15:33
2020-11-27T15:33
2020-11-27T15:33
коронавирус в россии
лев деньгов
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звезды
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Кети Топурия рассказала о том, как чувствует себя на восьмом месяце беременности, а также о том, где будет рожать. В интервью изданию StarHit она также призналась, что во время первой беременности набрала меньший вес."Сейчас "благодаря" пандемии мы в основном сидим дома и от нечего делать больше кушаем. Но я особо не переживаю, так как проблем с весом у меня не было и нет", — говорит певица.Будущий ребенок станет для Кети вторым: она воспитывает дочь Оливию, которая родилась в браке с Львом Гейхманом. Для ее супруга Льва Деньгова, с которым они поженились на прошлось неделе, — третьим. "Надеемся, что все к тому моменту будет уже хорошо. Сейчас в связи с этой ситуацией с коронавирусом никто не знает, что будет дальше в нашей индустрии", — отметила певица.Кети также рассказала, что наблюдается в одной из столичных клиник и рожать будет в Москве.
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коронавирус в россии, лев деньгов, а-студио, москва, кети топурия, знаменитости, звезды
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости
. Кети Топурия рассказала
о том, как чувствует себя на восьмом месяце беременности, а также о том, где будет рожать.
"На диетах во время беременности я не сижу, не ограничивая себя ни в чем", — говорит вокалистка группы "А-Студио".
В интервью изданию StarHit она также призналась, что во время первой беременности набрала меньший вес.
"Сейчас "благодаря" пандемии мы в основном сидим дома и от нечего делать больше кушаем. Но я особо не переживаю, так как проблем с весом у меня не было и нет", — говорит певица.
Будущий ребенок станет для Кети вторым: она воспитывает дочь Оливию, которая родилась в браке с Львом Гейхманом. Для ее супруга Льва Деньгова, с которым они поженились на прошлось неделе, — третьим.
По словам участницы "А-Студио", к работе она планирует вернуться примерно через два месяца после родов.
"Надеемся, что все к тому моменту будет уже хорошо. Сейчас в связи с этой ситуацией с коронавирусом никто не знает, что будет дальше в нашей индустрии", — отметила певица.
Кети также рассказала, что наблюдается в одной из столичных клиник и рожать будет в Москве.