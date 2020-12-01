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В России могут снизить цены на ритуальные услуги
В России могут снизить цены на ритуальные услуги
Автор законопроекта о реформе похоронного дела, депутат Госдумы Антон Жарков рассказал в интервью "Парламентской газете" о возможных последствиях предложенной... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T06:51
2020-12-01T08:46
антон жарков
россия
госдума рф
общество
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Автор законопроекта о реформе похоронного дела, депутат Госдумы Антон Жарков рассказал в интервью "Парламентской газете" о возможных последствиях предложенной им инициативы.Документ, внесенный ранее в нижнюю палату, посвящен созданию единых федеральных требований к деятельности похоронных служб и обязанностям властей. В числе прочего парламентарий считает нужным:"Если будут введены требования для участников рынка и повысится контроль за ними, то вырастет конкуренция в отрасли. А это значит, что ритуальные услуги могут подешеветь", — рассказал Жарков.Он подчеркнул, что законопроект нацелен на наведение порядка в сфере ритуальных услуг. По его словам, россияне нередко попадаются на удочку недобросовестных предпринимателей, которые вымогают деньги."Предлагается возложить на регионы обязанности по содержанию кладбищ, чтобы повысить государственный контроль в похоронном деле", — добавил он.Жарков отметил, что в случае принятия документа гражданам не придется переоформлять уже полученные документы на захоронения.
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антон жарков, россия, госдума рф, общество

В России могут снизить цены на ритуальные услуги

06:51 01.12.2020 (обновлено: 08:46 01.12.2020)
 
© Depositphotos / Buurserstraat38Гроб
Гроб - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© Depositphotos / Buurserstraat38
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Автор законопроекта о реформе похоронного дела, депутат Госдумы Антон Жарков рассказал в интервью "Парламентской газете" о возможных последствиях предложенной им инициативы.
Документ, внесенный ранее в нижнюю палату, посвящен созданию единых федеральных требований к деятельности похоронных служб и обязанностям властей. В числе прочего парламентарий считает нужным:
  • обязать юридические лица и индивидуальных предпринимателей заключать соглашения на ведение такой деятельности;
  • вести реестр недобросовестных компаний;
  • установить ответственность за раскрытие данных о смерти граждан;
  • создать специальные диспетчерские центры для приема заявок на погребение.
"Если будут введены требования для участников рынка и повысится контроль за ними, то вырастет конкуренция в отрасли. А это значит, что ритуальные услуги могут подешеветь", — рассказал Жарков.
Он подчеркнул, что законопроект нацелен на наведение порядка в сфере ритуальных услуг. По его словам, россияне нередко попадаются на удочку недобросовестных предпринимателей, которые вымогают деньги.
"Предлагается возложить на регионы обязанности по содержанию кладбищ, чтобы повысить государственный контроль в похоронном деле", — добавил он.
Жарков отметил, что в случае принятия документа гражданам не придется переоформлять уже полученные документы на захоронения.
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Антон ЖарковРоссияГосдума РФОбщество
 
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