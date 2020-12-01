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Небольшой снег и гололедица ждут москвичей в первый день зимы
Небольшой снег и гололедица ждут москвичей в первый день зимы
Первый день зимы встретит москвичей небольшим снегом и гололедицей, температура будет колебаться около нуля градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T08:03
2020-12-01T08:03
2020-12-01T08:03
евгений тишковец
общество
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Первый день зимы встретит москвичей небольшим снегом и гололедицей, температура будет колебаться около нуля градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Атмосферное давление повысится и составит 760 миллиметров ртутного столба.
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евгений тишковец, общество