https://ria.ru/20201201/pogoda-1587084802.html

Небольшой снег и гололедица ждут москвичей в первый день зимы

Небольшой снег и гололедица ждут москвичей в первый день зимы

Первый день зимы встретит москвичей небольшим снегом и гололедицей, температура будет колебаться около нуля градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T08:03

2020-12-01T08:03

2020-12-01T08:03

евгений тишковец

общество

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Первый день зимы встретит москвичей небольшим снегом и гололедицей, температура будет колебаться около нуля градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Атмосферное давление повысится и составит 760 миллиметров ртутного столба.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, общество