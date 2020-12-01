https://ria.ru/20201201/pogoda-1587072343.html

Гидрометцентр сообщил о превышении климатической нормы в Азиатской России

Гидрометцентр сообщил о превышении климатической нормы в Азиатской России

Средняя температура декабря на большей части Азиатской территории страны будет на 1-3 градуса выше климатической нормы, в Европейской части превышение нормы не... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T00:20

2020-12-01T00:20

2020-12-01T00:20

погода

гидрометцентр

москва

тюменская область

забайкальский край

челябинская область

общество

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Средняя температура декабря на большей части Азиатской территории страны будет на 1-3 градуса выше климатической нормы, в Европейской части превышение нормы не будет больше 1 градуса, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.Как уточняется в прогнозе, месячное количество осадков предполагается на севере Северо-Западного федерального округа – больше нормы; в Среднем Поволжье, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах – меньше нормы; на остальной территории - около среднего многолетнего количества."Азиатская часть. Средняя месячная температура воздуха ожидается на большей части территории на 1-3° выше средних многолетних значений; в Свердловской и Курганской областях, на юге Тюменской области, юго-западе Сибирского федерального округа и на востоке Дальневосточного федерального округа - около нормы; в Челябинской области – на 1° ниже", - поясняют синоптики.В сообщении отмечается, что месячное количество осадков меньше нормы предполагается на юге Уральского федерального округа, на востоке Якутии и Забайкальского края, на севере Хабаровского края и в Амурской области. На крайнем севере Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, на востоке Чукотского автономного округа, на севере Камчатского края, в центральных и южных районах Хабаровского края, на Сахалине и в Приморском крае – больше нормы; на остальной территории – около среднего многолетнего количества.

https://ria.ru/20201130/dekabr-1586945477.html

москва

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забайкальский край

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