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Гидрометцентр сообщил о превышении климатической нормы в Азиатской России
Гидрометцентр сообщил о превышении климатической нормы в Азиатской России
Средняя температура декабря на большей части Азиатской территории страны будет на 1-3 градуса выше климатической нормы, в Европейской части превышение нормы не... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T00:20
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Средняя температура декабря на большей части Азиатской территории страны будет на 1-3 градуса выше климатической нормы, в Европейской части превышение нормы не будет больше 1 градуса, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.Как уточняется в прогнозе, месячное количество осадков предполагается на севере Северо-Западного федерального округа – больше нормы; в Среднем Поволжье, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах – меньше нормы; на остальной территории - около среднего многолетнего количества."Азиатская часть. Средняя месячная температура воздуха ожидается на большей части территории на 1-3° выше средних многолетних значений; в Свердловской и Курганской областях, на юге Тюменской области, юго-западе Сибирского федерального округа и на востоке Дальневосточного федерального округа - около нормы; в Челябинской области – на 1° ниже", - поясняют синоптики.В сообщении отмечается, что месячное количество осадков меньше нормы предполагается на юге Уральского федерального округа, на востоке Якутии и Забайкальского края, на севере Хабаровского края и в Амурской области. На крайнем севере Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, на востоке Чукотского автономного округа, на севере Камчатского края, в центральных и южных районах Хабаровского края, на Сахалине и в Приморском крае – больше нормы; на остальной территории – около среднего многолетнего количества.
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погода, гидрометцентр, москва, тюменская область, забайкальский край, челябинская область, общество

Гидрометцентр сообщил о превышении климатической нормы в Азиатской России

00:20 01.12.2020
 
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкДети водят хоровод у сельского Дома культуры
Дети водят хоровод у сельского Дома культуры - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Средняя температура декабря на большей части Азиатской территории страны будет на 1-3 градуса выше климатической нормы, в Европейской части превышение нормы не будет больше 1 градуса, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.
"Средняя месячная температура воздуха на большей части территории ожидается около и на 1° выше средних многолетних значений; на юге Оренбургской области и Башкирии - на 1° ниже нормы", - говорится в сообщении.
Как уточняется в прогнозе, месячное количество осадков предполагается на севере Северо-Западного федерального округа – больше нормы; в Среднем Поволжье, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах – меньше нормы; на остальной территории - около среднего многолетнего количества.
"Азиатская часть. Средняя месячная температура воздуха ожидается на большей части территории на 1-3° выше средних многолетних значений; в Свердловской и Курганской областях, на юге Тюменской области, юго-западе Сибирского федерального округа и на востоке Дальневосточного федерального округа - около нормы; в Челябинской области – на 1° ниже", - поясняют синоптики.
В сообщении отмечается, что месячное количество осадков меньше нормы предполагается на юге Уральского федерального округа, на востоке Якутии и Забайкальского края, на севере Хабаровского края и в Амурской области. На крайнем севере Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, на востоке Чукотского автономного округа, на севере Камчатского края, в центральных и южных районах Хабаровского края, на Сахалине и в Приморском крае – больше нормы; на остальной территории – около среднего многолетнего количества.
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