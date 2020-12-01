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https://ria.ru/20201201/podayaniya-1587098294.html
Илья Резник рассказал, как живет на "подаяния"
Илья Резник рассказал, как живет на "подаяния"
Поэт Илья Резник в интервью изданию "Собеседник" рассказал, что, несмотря на жалобы коллег на финансовые проблемы, не испытал потрясений из-за из-за пандемии... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T10:23
2020-12-01T10:23
шоубиз
илья резник
иосиф пригожин
собеседник
алла пугачева
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Поэт Илья Резник в интервью изданию "Собеседник" рассказал, что, несмотря на жалобы коллег на финансовые проблемы, не испытал потрясений из-за из-за пандемии коронавируса.В сложных ситуациях, как пояснил поэт, он обращается за помощью к Алле Пугачевой и Максиму Галкину, которые в трудный момент готовы помочь ему. Резник рассказал, что в этом году в день рождения Галкина ему пришлось позвонить артисту из-за возникших трудностей."Сидели в Крыму без денег и без моих лекарств. Из-за этого совершенно забыли про праздник Максима", — поделился он.Кроме того, Резник рассказал, что и в прошлый раз, когда им потребовались средства для оплаты срочной операции одного из членов семьи, Пугачева не отказала.Он рассказал, что в этот раз Галкин "хохотал", когда второй год подряд в день рождения позвонили и попросили о помощи.О проблемах с финансами из-за пандемии коронавируса заявляли многие российские артисты. Так, шоумен и бодибирдер Сергей Глушко весной пожаловался на то, что пандемия ударила по доходам его семьи. Кроме того, юмористка Елена Воробей предложила артистам давать льготы на продукты. О финансовых проблемах звезд рассказывал и продюсер Иосиф Пригожин.
https://ria.ru/20201119/dana-borisova-1585360161.html
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илья резник, иосиф пригожин, собеседник , алла пугачева, максим галкин

Илья Резник рассказал, как живет на "подаяния"

10:23 01.12.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПоэт Илья Резник во время презентации своей книги "Тяпа не хочет быть клоуном"
Поэт Илья Резник во время презентации своей книги Тяпа не хочет быть клоуном - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Поэт Илья Резник в интервью изданию "Собеседник" рассказал, что, несмотря на жалобы коллег на финансовые проблемы, не испытал потрясений из-за из-за пандемии коронавируса.

"Как жили на подаяния, так и живем. У нас есть близкие и дорогие сердцу друзья: Сергей и Константин, к которым мы периодически обращаемся за помощью на хлеб насущный", — пояснил он.

В сложных ситуациях, как пояснил поэт, он обращается за помощью к Алле Пугачевой и Максиму Галкину, которые в трудный момент готовы помочь ему. Резник рассказал, что в этом году в день рождения Галкина ему пришлось позвонить артисту из-за возникших трудностей.
"Сидели в Крыму без денег и без моих лекарств. Из-за этого совершенно забыли про праздник Максима", — поделился он.
Кроме того, Резник рассказал, что и в прошлый раз, когда им потребовались средства для оплаты срочной операции одного из членов семьи, Пугачева не отказала.
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Он рассказал, что в этот раз Галкин "хохотал", когда второй год подряд в день рождения позвонили и попросили о помощи.
"Говорит: "Пусть это станет доброй ежегодной традицией, мы будем присылать вам деньги в мой день рождения!", — пояснил Резник.
О проблемах с финансами из-за пандемии коронавируса заявляли многие российские артисты. Так, шоумен и бодибирдер Сергей Глушко весной пожаловался на то, что пандемия ударила по доходам его семьи. Кроме того, юмористка Елена Воробей предложила артистам давать льготы на продукты. О финансовых проблемах звезд рассказывал и продюсер Иосиф Пригожин.
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ШоубизИлья РезникИосиф ПригожинСобеседникАлла ПугачеваМаксим Галкин
 
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