https://ria.ru/20201201/podayaniya-1587098294.html

Илья Резник рассказал, как живет на "подаяния"

Илья Резник рассказал, как живет на "подаяния"

Поэт Илья Резник в интервью изданию "Собеседник" рассказал, что, несмотря на жалобы коллег на финансовые проблемы, не испытал потрясений из-за из-за пандемии... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T10:23

2020-12-01T10:23

2020-12-01T10:23

шоубиз

илья резник

иосиф пригожин

собеседник

алла пугачева

максим галкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/150217/97/1502179755_0:161:3069:1887_1400x0_80_0_0_838b02811e8fab3d5a0afd848353f8f7.jpg

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Поэт Илья Резник в интервью изданию "Собеседник" рассказал, что, несмотря на жалобы коллег на финансовые проблемы, не испытал потрясений из-за из-за пандемии коронавируса.В сложных ситуациях, как пояснил поэт, он обращается за помощью к Алле Пугачевой и Максиму Галкину, которые в трудный момент готовы помочь ему. Резник рассказал, что в этом году в день рождения Галкина ему пришлось позвонить артисту из-за возникших трудностей."Сидели в Крыму без денег и без моих лекарств. Из-за этого совершенно забыли про праздник Максима", — поделился он.Кроме того, Резник рассказал, что и в прошлый раз, когда им потребовались средства для оплаты срочной операции одного из членов семьи, Пугачева не отказала.Он рассказал, что в этот раз Галкин "хохотал", когда второй год подряд в день рождения позвонили и попросили о помощи.О проблемах с финансами из-за пандемии коронавируса заявляли многие российские артисты. Так, шоумен и бодибирдер Сергей Глушко весной пожаловался на то, что пандемия ударила по доходам его семьи. Кроме того, юмористка Елена Воробей предложила артистам давать льготы на продукты. О финансовых проблемах звезд рассказывал и продюсер Иосиф Пригожин.

https://ria.ru/20201119/dana-borisova-1585360161.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201122/meladze-1585756682.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илья резник, иосиф пригожин, собеседник , алла пугачева, максим галкин