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Победителями конкурса "Моя страна - моя Россия" стали 125 человек
Победителями конкурса "Моя страна - моя Россия" стали 125 человек
Победителями всероссийского конкурса по развитию регионов РФ "Моя страна — моя Россия" стали 125 человек, они получат денежные премии, гранты и возможность... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T14:34
2020-12-01T14:34
2020-12-01T14:34
магомедсалам магомедов
алексей комиссаров
общество
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Победителями всероссийского конкурса по развитию регионов РФ "Моя страна — моя Россия" стали 125 человек, они получат денежные премии, гранты и возможность стажировки в крупнейших компаниях, сообщил гендиректор автономной некоммерческой организации "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.Конкурс "Моя страна — моя Россия" — проект платформы "Россия — страна возможностей". Как напомнил Комиссаров, в этом году в конкурсе приняли участие более 63 тысяч человек: школьники, студенты, представители общественных объединений, ученые и педагоги."Сейчас 125 победителей конкурса нынешнего сезона ждут денежные премии, гранты на реализацию своих инициатив, возможность пройти стажировки и практики в крупнейших отраслевых компаниях. Они также могут рассчитывать на информационную поддержку на федеральном уровне и ряд других призов от наших профильных партнеров по номинациям", — сказал Комиссаров на пресс-конференции, посвященной подведению итогов конкурса.Замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов в ходе пресс-конференции отметил, что конкурс позволяет раскрывать и развивать "колоссальный созидательный потенциал школьников и студентов, одаренных и активных граждан"."Всероссийский конкурс "Моя страна — моя Россия" наряду с возможностью профессионального роста создает условия для формирования у молодых людей гражданской идентичности, сопричастности единому делу, активной и ответственной позиции в вопросах укрепления государственного единства и целостности России", — отметил Магомедов.
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магомедсалам магомедов, алексей комиссаров, общество
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости.
Победителями всероссийского конкурса по развитию регионов РФ "Моя страна — моя Россия" стали 125 человек, они получат денежные премии, гранты и возможность стажировки в крупнейших компаниях, сообщил гендиректор автономной некоммерческой организации "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров
.
Конкурс "Моя страна — моя Россия" — проект платформы "Россия — страна возможностей". Как напомнил Комиссаров, в этом году в конкурсе приняли участие более 63 тысяч человек: школьники, студенты, представители общественных объединений, ученые и педагоги.
"Сейчас 125 победителей конкурса нынешнего сезона ждут денежные премии, гранты на реализацию своих инициатив, возможность пройти стажировки и практики в крупнейших отраслевых компаниях. Они также могут рассчитывать на информационную поддержку на федеральном уровне и ряд других призов от наших профильных партнеров по номинациям", — сказал Комиссаров на пресс-конференции, посвященной подведению итогов конкурса.
Замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов
в ходе пресс-конференции отметил, что конкурс позволяет раскрывать и развивать "колоссальный созидательный потенциал школьников и студентов, одаренных и активных граждан".
"Всероссийский конкурс "Моя страна — моя Россия" наряду с возможностью профессионального роста создает условия для формирования у молодых людей гражданской идентичности, сопричастности единому делу, активной и ответственной позиции в вопросах укрепления государственного единства и целостности России", — отметил Магомедов.