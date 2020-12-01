https://ria.ru/20201201/pnevmoniya-1587164137.html

На Сахалине развернули госпиталь на сто пациентов для лечения пневмоний

На Сахалине развернули госпиталь на сто пациентов для лечения пневмоний

Провизорный госпиталь для лечения пневмоний на 100 человек развернули в Южно-Сахалинске на базе городской гинекологии, сообщает во вторник пресс-служба... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T14:50

2020-12-01T14:50

2020-12-01T14:50

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

южно-сахалинск

сахалинская область

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 дек - РИА Новости. Провизорный госпиталь для лечения пневмоний на 100 человек развернули в Южно-Сахалинске на базе городской гинекологии, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона."На Сахалине в условиях пандемии организовали работу провизорного госпиталя на 100 пациентов. В нем будут лечить пациентов с пневмонией средней и тяжелой степени. Госпиталь готов принимать пациентов уже сегодня", - говорится в сообщении.Для временного учреждения приобретены дополнительные четыре аппарата ИВЛ, теперь их шесть вместе с имевшимися ранее. Закуплена наркозная, дыхательная аппаратура, кислородные концентраторы, пульсоксиметры, медикаменты."В условиях пандемии коронавируса мы обязаны уделить самое пристальное внимание пациентам с пневмонией. Для их лечения, безусловно, должно действовать отдельное медучреждение", - приводит пресс-служба слова главного внештатного инфекциониста министерства здравоохранения Сахалинской области Оксаны Солониной.По данным оперативного штаба, в Сахалинской области зарегистрированы 11 464 случая COVID-19, 8245 человек выписаны с выздоровлением, семь умерших, 3212 проходят лечение.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201126/gripp-1586448862.html

южно-сахалинск

сахалинская область

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, южно-сахалинск, сахалинская область