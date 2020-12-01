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На Сахалине развернули госпиталь на сто пациентов для лечения пневмоний
На Сахалине развернули госпиталь на сто пациентов для лечения пневмоний
Провизорный госпиталь для лечения пневмоний на 100 человек развернули в Южно-Сахалинске на базе городской гинекологии, сообщает во вторник пресс-служба... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T14:50
2020-12-01T14:50
2020-12-01T14:50
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здоровье - общество
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 дек - РИА Новости. Провизорный госпиталь для лечения пневмоний на 100 человек развернули в Южно-Сахалинске на базе городской гинекологии, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона."На Сахалине в условиях пандемии организовали работу провизорного госпиталя на 100 пациентов. В нем будут лечить пациентов с пневмонией средней и тяжелой степени. Госпиталь готов принимать пациентов уже сегодня", - говорится в сообщении.Для временного учреждения приобретены дополнительные четыре аппарата ИВЛ, теперь их шесть вместе с имевшимися ранее. Закуплена наркозная, дыхательная аппаратура, кислородные концентраторы, пульсоксиметры, медикаменты."В условиях пандемии коронавируса мы обязаны уделить самое пристальное внимание пациентам с пневмонией. Для их лечения, безусловно, должно действовать отдельное медучреждение", - приводит пресс-служба слова главного внештатного инфекциониста министерства здравоохранения Сахалинской области Оксаны Солониной.По данным оперативного штаба, в Сахалинской области зарегистрированы 11 464 случая COVID-19, 8245 человек выписаны с выздоровлением, семь умерших, 3212 проходят лечение.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, южно-сахалинск, сахалинская область