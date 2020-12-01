https://ria.ru/20201201/plastik-1587189883.html

Путин призвал наращивать повторное использование пластика

Путин призвал наращивать повторное использование пластика

Повторное использование пластика в России нужно наращивать, увеличивать долю вторичного сырья в составе товаров и упаковки, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T16:36

2020-12-01T16:36

2020-12-01T18:15

владимир путин

технологии

общество

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ТОБОЛЬСК, 1 дек - РИА Новости. Повторное использование пластика в России нужно наращивать, увеличивать долю вторичного сырья в составе товаров и упаковки, заявил президент РФ Владимир Путин."Во всем мире серьезное внимание уделяется снижению выбросов парниковых газов, ужесточаются требования к сокращению объемов отходов. И, безусловно, и нам нужно наращивать повторное использование пластика, увеличивать долю вторичного сырья в составе товаров и упаковки. Развивать именно такой рачительный подход к ресурсам", - сказал президент на совещании по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли.В ходе совещания Путин также заявил о необходимости наращивать производство малотоннажной химической продукции. "Нужно наращивать в общем объеме производства долю малотоннажной химической продукции. И сегодня, конечно, хотелось бы услышать, коллеги, предложения на этот счет", - сказал он.

https://ria.ru/20201201/neftekhimiya-1587187286.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, технологии, общество