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Путин призвал наращивать повторное использование пластика
Путин призвал наращивать повторное использование пластика
Повторное использование пластика в России нужно наращивать, увеличивать долю вторичного сырья в составе товаров и упаковки, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T16:36
2020-12-01T16:36
2020-12-01T18:15
владимир путин
технологии
общество
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ТОБОЛЬСК, 1 дек - РИА Новости. Повторное использование пластика в России нужно наращивать, увеличивать долю вторичного сырья в составе товаров и упаковки, заявил президент РФ Владимир Путин."Во всем мире серьезное внимание уделяется снижению выбросов парниковых газов, ужесточаются требования к сокращению объемов отходов. И, безусловно, и нам нужно наращивать повторное использование пластика, увеличивать долю вторичного сырья в составе товаров и упаковки. Развивать именно такой рачительный подход к ресурсам", - сказал президент на совещании по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли.В ходе совещания Путин также заявил о необходимости наращивать производство малотоннажной химической продукции. "Нужно наращивать в общем объеме производства долю малотоннажной химической продукции. И сегодня, конечно, хотелось бы услышать, коллеги, предложения на этот счет", - сказал он.
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владимир путин, технологии, общество
ТОБОЛЬСК, 1 дек - РИА Новости.
Повторное использование пластика в России нужно наращивать, увеличивать долю вторичного сырья в составе товаров и упаковки, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Во всем мире серьезное внимание уделяется снижению выбросов парниковых газов, ужесточаются требования к сокращению объемов отходов. И, безусловно, и нам нужно наращивать повторное использование пластика, увеличивать долю вторичного сырья в составе товаров и упаковки. Развивать именно такой рачительный подход к ресурсам", - сказал президент на совещании по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли.
В ходе совещания Путин также заявил о необходимости наращивать производство малотоннажной химической продукции. "Нужно наращивать в общем объеме производства долю малотоннажной химической продукции. И сегодня, конечно, хотелось бы услышать, коллеги, предложения на этот счет", - сказал он.