https://ria.ru/20201201/pitanie-1587170336.html

В Минпросвещения призвали создать стандарты организации питания в школах

В Минпросвещения призвали создать стандарты организации питания в школах

Министерство просвещения РФ считает необходимым создать стандарты организации питания в образовательных учреждениях, стандарты блюд, заявил первый замминистра... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T15:11

2020-12-01T15:11

2020-12-01T15:11

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

общество

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САРАНСК, 1 дек - РИА Новости. Министерство просвещения РФ считает необходимым создать стандарты организации питания в образовательных учреждениях, стандарты блюд, заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко."Нужны стандарты организации питания, нужны стандарты блюд... Необходимо разработать требования, которым будет соответствовать каждая школьная столовая", - рассказал он в ходе всероссийской конференции по совершенствованию системы питания в образовательных организациях.Глушко уточнил, что стандарты должны отражать в том числе вопросы обеспечения питанием детей с особыми потребностями.

https://ria.ru/20201201/pitanie-1587156974.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество