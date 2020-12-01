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В Минпросвещения призвали создать стандарты организации питания в школах
В Минпросвещения призвали создать стандарты организации питания в школах
Министерство просвещения РФ считает необходимым создать стандарты организации питания в образовательных учреждениях, стандарты блюд, заявил первый замминистра... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T15:11
2020-12-01T15:11
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
общество
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САРАНСК, 1 дек - РИА Новости. Министерство просвещения РФ считает необходимым создать стандарты организации питания в образовательных учреждениях, стандарты блюд, заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко."Нужны стандарты организации питания, нужны стандарты блюд... Необходимо разработать требования, которым будет соответствовать каждая школьная столовая", - рассказал он в ходе всероссийской конференции по совершенствованию системы питания в образовательных организациях.Глушко уточнил, что стандарты должны отражать в том числе вопросы обеспечения питанием детей с особыми потребностями.
https://ria.ru/20201201/pitanie-1587156974.html
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министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество

В Минпросвещения призвали создать стандарты организации питания в школах

15:11 01.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРаботница школьной столовой разносит тарелки с едой
Работница школьной столовой разносит тарелки с едой - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САРАНСК, 1 дек - РИА Новости. Министерство просвещения РФ считает необходимым создать стандарты организации питания в образовательных учреждениях, стандарты блюд, заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.
"Нужны стандарты организации питания, нужны стандарты блюд... Необходимо разработать требования, которым будет соответствовать каждая школьная столовая", - рассказал он в ходе всероссийской конференции по совершенствованию системы питания в образовательных организациях.
Глушко уточнил, что стандарты должны отражать в том числе вопросы обеспечения питанием детей с особыми потребностями.
Ученики школы обедают в столовой - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
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На горячее питание в младших классах выделили более 200 миллиардов рублей
 
Министерство просвещения России (Минпросвещения России)Общество
 
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