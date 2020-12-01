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Пашаева возмутило письмо Ефремова супруге погибшего в ДТП Захарова
Пашаева возмутило письмо Ефремова супруге погибшего в ДТП Захарова
Эльман Пашаев, защищавший актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, заявил "360", что артист готов на все ради свободы. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T15:40
2020-12-01T16:29
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
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россия
михаил ефремов
происшествия
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Эльман Пашаев, защищавший актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, заявил "360", что артист готов на все ради свободы.Так юрист прокомментировал письмо актера родственникам погибшего в ДТП курьера интернет-магазина Сергея Захарова.Он также отметил, что публичные люди готовы другого в "любую минуту сдать с потрохами". "Я ради него какой прессинг выдержал, я его не предал", — рассказал юрист, отметив, что его даже лишили статуса адвоката.Также Пашаев опроверг слова актера о просьбе к адвокату не говорить ничего в адрес потерпевшей стороны.Ранее стало известно, что Ефремов написал письмо вдове Захарова, в котором он просит прощения за себя и за своего бывшего защитника. ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня в центре Москвы. Он за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном "Лада". Водитель машины, курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице. Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима, позднее Мосгорсуд снизил срок до 7,5 года. Защита актера планирует обжаловать приговор в кассации. Ранее источник РИА Новости сообщил, что Ефремова перевели в исправительную колонию № 4 в Белгородской области.
https://ria.ru/20201122/efremov-1585767975.html
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, происшествия

Пашаева возмутило письмо Ефремова супруге погибшего в ДТП Захарова

15:40 01.12.2020 (обновлено: 16:29 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАдвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в здании Пресненского суда города Москвы
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в здании Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Эльман Пашаев, защищавший актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, заявил "360", что артист готов на все ради свободы.
Так юрист прокомментировал письмо актера родственникам погибшего в ДТП курьера интернет-магазина Сергея Захарова.
"Он ради свободы мать родную продаст! Я никогда против его воли шагу не делал. Он же сам умолял, что оставайся, защищай меня. Сегодня он готов любой труп перешагнуть, чтобы выйти на свободу", — заявил Пашаев.
Он также отметил, что публичные люди готовы другого в "любую минуту сдать с потрохами".
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"Я ради него какой прессинг выдержал, я его не предал", — рассказал юрист, отметив, что его даже лишили статуса адвоката.
Также Пашаев опроверг слова актера о просьбе к адвокату не говорить ничего в адрес потерпевшей стороны.

"Врет как Троцкий просто. Он сам злился, что это за клоунада, что за потерпевшие", — подчеркнул экс-адвокат.

Ранее стало известно, что Ефремов написал письмо вдове Захарова, в котором он просит прощения за себя и за своего бывшего защитника.
ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня в центре Москвы. Он за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном "Лада". Водитель машины, курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице. Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима, позднее Мосгорсуд снизил срок до 7,5 года. Защита актера планирует обжаловать приговор в кассации. Ранее источник РИА Новости сообщил, что Ефремова перевели в исправительную колонию № 4 в Белгородской области.
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Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияМихаил ЕфремовПроисшествия
 
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