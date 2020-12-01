https://ria.ru/20201201/pashaev-1587175532.html

Пашаева возмутило письмо Ефремова супруге погибшего в ДТП Захарова

Пашаева возмутило письмо Ефремова супруге погибшего в ДТП Захарова

Эльман Пашаев, защищавший актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, заявил "360", что артист готов на все ради свободы. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T15:40

2020-12-01T15:40

2020-12-01T16:29

эльман пашаев

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

россия

михаил ефремов

происшествия

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Эльман Пашаев, защищавший актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, заявил "360", что артист готов на все ради свободы.Так юрист прокомментировал письмо актера родственникам погибшего в ДТП курьера интернет-магазина Сергея Захарова.Он также отметил, что публичные люди готовы другого в "любую минуту сдать с потрохами". "Я ради него какой прессинг выдержал, я его не предал", — рассказал юрист, отметив, что его даже лишили статуса адвоката.Также Пашаев опроверг слова актера о просьбе к адвокату не говорить ничего в адрес потерпевшей стороны.Ранее стало известно, что Ефремов написал письмо вдове Захарова, в котором он просит прощения за себя и за своего бывшего защитника. ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня в центре Москвы. Он за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном "Лада". Водитель машины, курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице. Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима, позднее Мосгорсуд снизил срок до 7,5 года. Защита актера планирует обжаловать приговор в кассации. Ранее источник РИА Новости сообщил, что Ефремова перевели в исправительную колонию № 4 в Белгородской области.

https://ria.ru/20201122/efremov-1585767975.html

https://ria.ru/20201130/efremov-1587067998.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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