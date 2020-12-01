https://ria.ru/20201201/pandemiya-1587124552.html

Решетников рассказал, как крупный российский бизнес переживает пандемию

Решетников рассказал, как крупный российский бизнес переживает пандемию

Минэкономразвития РФ оценивает текущую ситуацию в сфере крупного бизнеса на фоне пандемии коронавируса в целом как неплохую, из более 1000 системообразующих... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T12:21

2020-12-01T12:21

2020-12-01T12:21

коронавирус в россии

максим решетников

экономика

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Минэкономразвития РФ оценивает текущую ситуацию в сфере крупного бизнеса на фоне пандемии коронавируса в целом как неплохую, из более 1000 системообразующих предприятий в зоне серьезного риска находятся 100 компаний, сообщил министр экономического развития Максим Решетников."Что касается частного бизнеса, то ситуация не в секторе малого и среднего бизнеса, а в секторе промышленных предприятий, по нашим мониторингам, сейчас обстоит в целом неплохо. У нас более тысячи системообразующих предприятий находится на мониторинге. Сейчас, последние 3-4 месяца, где-то 250 компаний потенциально в зоне какого-то риска, из них 100 - в зоне действительно серьезного риска", - сказал Решетников на встрече с представителями Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).Он отметил, что министерство не видит кризисов платежей и сбыта, хотя, конечно, локальные трудности происходят. "Мы постоянно общаемся с бизнесом, у всех есть проблемы, но сказать, что они переходят или подходят к красным линиям - мы не можем", - добавил он.Решетников напомнил, что кабмин РФ по поручению президента разработал комплекс мер по поддержке системообразующих предприятий, одним из ключевых пунктов которого стала программа кредитования на пополнение оборотных средств. Кроме того, были приняты меры поддержки отдельных отраслей.На сегодняшний день в общем списке системообразующих 1375 предприятий.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, максим решетников, экономика