https://ria.ru/20201201/otkrytie-1587121728.html
Мужчина вышел на пробежку и совершил неожиданное научное открытие
Мужчина вышел на пробежку и совершил неожиданное научное открытие
В Англии мужчина вышел на пробежку в местный парк и нашел необычные яблоки, пишет Daily Mail. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T12:08
2020-12-01T12:08
2020-12-01T12:08
англия
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571712670_0:115:3012:1809_1400x0_80_0_0_2d204a0192160a1b60e92a3888738894.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Англии мужчина вышел на пробежку в местный парк и нашел необычные яблоки, пишет Daily Mail.Арчи Томаса удивил светлый цвет и темные крапинки у плодов. В результате он решил взять с собой несколько штук.Издание отметило, что мужчина работает в организации по защите диких растений и грибов, однако специалистом по этому фрукту не является. Поэтому он решил отнести свою находку тем, кто в них разбирается.Как пояснил член Королевского общества садоводов Джим Арбери, фрукт оказался новым сортом яблок — а Томас может стать разводчиком этих яблок и дать им свое имя.Яблоки, как отмечаются, можно как и есть, так и использовать для приготовления сидра. Кроме того, эксперт отметил, что яблоки могли расти на дереве возрастом более ста лет.
https://ria.ru/20201128/derevo-1586730642.html
англия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571712670_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_5b41dbde4b7aa8dae41df27d038a8c76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
англия, великобритания, в мире
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости.
В Англии
мужчина вышел на пробежку в местный парк и нашел необычные яблоки, пишет Daily Mail
.
Арчи Томаса удивил светлый цвет и темные крапинки у плодов. В результате он решил взять с собой несколько штук.
Издание отметило, что мужчина работает в организации по защите диких растений и грибов, однако специалистом по этому фрукту не является. Поэтому он решил отнести свою находку тем, кто в них разбирается.
Как пояснил член Королевского общества садоводов Джим Арбери, фрукт оказался новым сортом яблок — а Томас может стать разводчиком этих яблок и дать им свое имя.
Яблоки, как отмечаются, можно как и есть, так и использовать для приготовления сидра. Кроме того, эксперт отметил, что яблоки могли расти на дереве возрастом более ста лет.