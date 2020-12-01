https://ria.ru/20201201/otkrytie-1587121728.html

Мужчина вышел на пробежку и совершил неожиданное научное открытие

Мужчина вышел на пробежку и совершил неожиданное научное открытие

В Англии мужчина вышел на пробежку в местный парк и нашел необычные яблоки, пишет Daily Mail. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T12:08

2020-12-01T12:08

2020-12-01T12:08

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великобритания

в мире

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Англии мужчина вышел на пробежку в местный парк и нашел необычные яблоки, пишет Daily Mail.Арчи Томаса удивил светлый цвет и темные крапинки у плодов. В результате он решил взять с собой несколько штук.Издание отметило, что мужчина работает в организации по защите диких растений и грибов, однако специалистом по этому фрукту не является. Поэтому он решил отнести свою находку тем, кто в них разбирается.Как пояснил член Королевского общества садоводов Джим Арбери, фрукт оказался новым сортом яблок — а Томас может стать разводчиком этих яблок и дать им свое имя.Яблоки, как отмечаются, можно как и есть, так и использовать для приготовления сидра. Кроме того, эксперт отметил, что яблоки могли расти на дереве возрастом более ста лет.

https://ria.ru/20201128/derevo-1586730642.html

англия

великобритания

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англия, великобритания, в мире