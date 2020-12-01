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Мужчина вышел на пробежку и совершил неожиданное научное открытие
Мужчина вышел на пробежку и совершил неожиданное научное открытие
В Англии мужчина вышел на пробежку в местный парк и нашел необычные яблоки, пишет Daily Mail. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T12:08
2020-12-01T12:08
англия
великобритания
в мире
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Англии мужчина вышел на пробежку в местный парк и нашел необычные яблоки, пишет Daily Mail.Арчи Томаса удивил светлый цвет и темные крапинки у плодов. В результате он решил взять с собой несколько штук.Издание отметило, что мужчина работает в организации по защите диких растений и грибов, однако специалистом по этому фрукту не является. Поэтому он решил отнести свою находку тем, кто в них разбирается.Как пояснил член Королевского общества садоводов Джим Арбери, фрукт оказался новым сортом яблок — а Томас может стать разводчиком этих яблок и дать им свое имя.Яблоки, как отмечаются, можно как и есть, так и использовать для приготовления сидра. Кроме того, эксперт отметил, что яблоки могли расти на дереве возрастом более ста лет.
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англия, великобритания, в мире

Мужчина вышел на пробежку и совершил неожиданное научное открытие

12:08 01.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПробежка в парке
Пробежка в парке - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Англии мужчина вышел на пробежку в местный парк и нашел необычные яблоки, пишет Daily Mail.
Арчи Томаса удивил светлый цвет и темные крапинки у плодов. В результате он решил взять с собой несколько штук.
Издание отметило, что мужчина работает в организации по защите диких растений и грибов, однако специалистом по этому фрукту не является. Поэтому он решил отнести свою находку тем, кто в них разбирается.
Как пояснил член Королевского общества садоводов Джим Арбери, фрукт оказался новым сортом яблок — а Томас может стать разводчиком этих яблок и дать им свое имя.
Яблоки, как отмечаются, можно как и есть, так и использовать для приготовления сидра. Кроме того, эксперт отметил, что яблоки могли расти на дереве возрастом более ста лет.
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