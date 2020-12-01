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В Новосибирске проверят данные о том, что скорая высадила больного COVID
В Новосибирске проверят данные о том, что скорая высадила больного COVID
Росздравнадзор в Новосибирске проверит данные СМИ об отказе в оказании медицинской помощи пациенту с коронавирусом и туберкулезом, сообщает территориальное... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T07:35
2020-12-01T07:35
2020-12-01T07:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
новосибирск
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происшествия
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НОВОСИБИРСК, 1 дек – РИА Новости. Росздравнадзор в Новосибирске проверит данные СМИ об отказе в оказании медицинской помощи пациенту с коронавирусом и туберкулезом, сообщает территориальное управление надзорного ведомства.В ведомстве уточнили, что речь идет о сюжете телекомпании "НСК 49", в котором рассказывается о том, что заразившегося коронавирусом жителя Новосибирска с открытой формой туберкулеза высадили из скорой помощи прямо на улицу якобы из-за отсутствия свободных мест в больнице.Также в ходе проверок Росздравнадзор рассмотрит вопрос правильности организации медицинской эвакуации пациентов с туберкулезом и коронавирусом, отмечается в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://radiosputnik.ria.ru/20201201/pandemiya-1586969774.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), новосибирск, новосибирская область, происшествия