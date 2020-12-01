https://ria.ru/20201201/otkaz-1587083348.html

В Новосибирске проверят данные о том, что скорая высадила больного COVID

В Новосибирске проверят данные о том, что скорая высадила больного COVID

Росздравнадзор в Новосибирске проверит данные СМИ об отказе в оказании медицинской помощи пациенту с коронавирусом и туберкулезом, сообщает территориальное... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T07:35

2020-12-01T07:35

2020-12-01T07:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

новосибирск

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 1 дек – РИА Новости. Росздравнадзор в Новосибирске проверит данные СМИ об отказе в оказании медицинской помощи пациенту с коронавирусом и туберкулезом, сообщает территориальное управление надзорного ведомства.В ведомстве уточнили, что речь идет о сюжете телекомпании "НСК 49", в котором рассказывается о том, что заразившегося коронавирусом жителя Новосибирска с открытой формой туберкулеза высадили из скорой помощи прямо на улицу якобы из-за отсутствия свободных мест в больнице.Также в ходе проверок Росздравнадзор рассмотрит вопрос правильности организации медицинской эвакуации пациентов с туберкулезом и коронавирусом, отмечается в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://radiosputnik.ria.ru/20201201/pandemiya-1586969774.html

новосибирск

новосибирская область

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), новосибирск, новосибирская область, происшествия