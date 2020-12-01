Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201201/otdykh-1587100312.html
Эксперты рассказали, где туристы планируют отдыхать в декабре
Эксперты рассказали, где туристы планируют отдыхать в декабре
Определены направления, которые российские туристы чаще всего выбирают для отдыха в декабре, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T11:19
2020-12-01T11:19
куда можно лететь
куда поехать
цены
маршруты
туристы
туризм
туризм
новости - туризм
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156266/01/1562660165_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_f35593fa64c08ebcf27132caeaa2c0da.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Определены направления, которые российские туристы чаще всего выбирают для отдыха в декабре, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирований билетов пользователей и выяснили, что максимальный интерес вызывают Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Также популярны Краснодар, Симферополь, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону. Интересно, что путешественники активно ищут проездные документы на самолеты и поезда в одни и те же города — вероятно, сравнивают цены, чтобы понять, как выгоднее добраться до места.Каждый пятый респондент интересуется туром в Москву, куда можно улететь в среднем за 4,1 тысячи рублей. Каждый десятый пользователь изучает возможность добраться до Сочи. Цена вопроса в среднем — 3,7 тысячи рублей. Чуть дороже — путешествие в Санкт-Петербург, за которое придется отдать в среднем четыре тысячи рублей. В северную столицу собираются десять процентов туристов.Средняя стоимость перелета по России в этом декабре — на 35 процентов ниже, чем год назад. За билет в одну сторону путешественники отдают 4,8 тысячи рублей. Самое востребованное железнодорожное направление — также Москва. Сюда забронировано 20 процентов всех билетов, за которые туристы в среднем платили 2,2 тысячи рублей. В Санкт-Петербург собираются 11 процентов россиян, уже забронировавших путешествия. Поездка им обойдется в среднем в три тысячи рублей. В Сочи купили билеты четыре процента пользователей, заплативших в среднем 3,6 тысячи рублей.Также пользуются высоким спросом железнодорожные поездки в Нижний Новгород, Тюмень, Казань и Екатеринбург.Средняя стоимость железнодорожного билеты за год не изменилась и составляет 2,6 тысячи рублей.
https://ria.ru/20201130/udalenka-1586579202.html
https://ria.ru/20201124/novosibirsk-1585895110.html
москва
сочи
екатеринбург
ростов-на-дону
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156266/01/1562660165_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_62cac8176048c114e635299bf054e5cc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
куда можно лететь, куда поехать, цены, маршруты, туристы, туризм, новости - туризм, москва, сочи, екатеринбург, ростов-на-дону, санкт-петербург

Эксперты рассказали, где туристы планируют отдыхать в декабре

11:19 01.12.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновДевушки фотографируются на Красной площади в Москве
Девушки фотографируются на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Определены направления, которые российские туристы чаще всего выбирают для отдыха в декабре, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований билетов пользователей и выяснили, что максимальный интерес вызывают Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Также популярны Краснодар, Симферополь, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону.
Интересно, что путешественники активно ищут проездные документы на самолеты и поезда в одни и те же города — вероятно, сравнивают цены, чтобы понять, как выгоднее добраться до места.
Каждый пятый респондент интересуется туром в Москву, куда можно улететь в среднем за 4,1 тысячи рублей. Каждый десятый пользователь изучает возможность добраться до Сочи. Цена вопроса в среднем — 3,7 тысячи рублей. Чуть дороже — путешествие в Санкт-Петербург, за которое придется отдать в среднем четыре тысячи рублей. В северную столицу собираются десять процентов туристов.
Средняя стоимость перелета по России в этом декабре — на 35 процентов ниже, чем год назад. За билет в одну сторону путешественники отдают 4,8 тысячи рублей.
Самое востребованное железнодорожное направление — также Москва. Сюда забронировано 20 процентов всех билетов, за которые туристы в среднем платили 2,2 тысячи рублей. В Санкт-Петербург собираются 11 процентов россиян, уже забронировавших путешествия. Поездка им обойдется в среднем в три тысячи рублей. В Сочи купили билеты четыре процента пользователей, заплативших в среднем 3,6 тысячи рублей.
Девушка с ноутбуком на пляже - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября, 08:00Туризм
Отдохнуть и поработать. Как сбежать от пандемии на райский остров
Также пользуются высоким спросом железнодорожные поездки в Нижний Новгород, Тюмень, Казань и Екатеринбург.
Средняя стоимость железнодорожного билеты за год не изменилась и составляет 2,6 тысячи рублей.
Молодые люди на Михайловской набережной в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября, 08:00Туризм
Город, где все самое-самое. Какие впечатления дарит Новосибирск
 
Туризмкуда можно лететькуда поехатьЦенымаршрутытуристыТуризмНовости - ТуризмМоскваСочиЕкатеринбургРостов-на-ДонуСанкт-Петербург
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23Эксперт рассказал, как начинающему инвестору не стать жертвой мошенников
09:20Байден может учредить должность руководителя по делам Азии, сообщили СМИ
09:19Нарышкин рассказал, кто открыл российскую внешнюю разведку для общества
09:14Байден не намерен сразу отменять пошлины в 25% на продукцию из Китая
09:07Нарышкин рассказал, как удалось сохранить внешнюю разведку в 1991 году
09:07В Москве 6575 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:05Башкирские депутаты предложили запретить передвижные зоопарки
09:05Создание российского аппарата для наблюдения за Солнцем приостановили
08:49При пожаре в забитой мусором квартире в Петербурге погиб человек
08:47Мадуро уйдет в отставку, если оппозиция победит на парламентских выборах
08:44В мире выявили почти четыре миллиона случаев COVID-19 за неделю
08:42МВД перечислило шесть оснований для недопуска к экзамену на права
08:36Венгерские специалисты прибыли в Россию для изучения вакцины "Спутник V"
08:36Красноярская фабрика игрушек выпустила елочные шары в масках от COVID-19
08:35Водителю машины, ушедшей под лед в ХМАО, предъявили обвинение
08:27Постпред Украины при ООН поставил в один ряд нацистов и советских воинов
08:26"Вкусвилл" ответил на претензии Роскачества по сливочному маслу
08:19Роскачество обнаружило дрожжи и плесень в сливочном масле "Избенка"
08:04Рогозин опубликовал видео своих тренировок в стрельбе из пистолета
07:47Во Владивостоке управляющим компаниям выписали штрафы за неубранный снег
Лента новостейМолния