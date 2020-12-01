https://ria.ru/20201201/otdykh-1587100312.html
Эксперты рассказали, где туристы планируют отдыхать в декабре
Эксперты рассказали, где туристы планируют отдыхать в декабре
Определены направления, которые российские туристы чаще всего выбирают для отдыха в декабре, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T11:19
2020-12-01T11:19
2020-12-01T11:19
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Определены направления, которые российские туристы чаще всего выбирают для отдыха в декабре, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирований билетов пользователей и выяснили, что максимальный интерес вызывают Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Также популярны Краснодар, Симферополь, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону. Интересно, что путешественники активно ищут проездные документы на самолеты и поезда в одни и те же города — вероятно, сравнивают цены, чтобы понять, как выгоднее добраться до места.Каждый пятый респондент интересуется туром в Москву, куда можно улететь в среднем за 4,1 тысячи рублей. Каждый десятый пользователь изучает возможность добраться до Сочи. Цена вопроса в среднем — 3,7 тысячи рублей. Чуть дороже — путешествие в Санкт-Петербург, за которое придется отдать в среднем четыре тысячи рублей. В северную столицу собираются десять процентов туристов.Средняя стоимость перелета по России в этом декабре — на 35 процентов ниже, чем год назад. За билет в одну сторону путешественники отдают 4,8 тысячи рублей. Самое востребованное железнодорожное направление — также Москва. Сюда забронировано 20 процентов всех билетов, за которые туристы в среднем платили 2,2 тысячи рублей. В Санкт-Петербург собираются 11 процентов россиян, уже забронировавших путешествия. Поездка им обойдется в среднем в три тысячи рублей. В Сочи купили билеты четыре процента пользователей, заплативших в среднем 3,6 тысячи рублей.Также пользуются высоким спросом железнодорожные поездки в Нижний Новгород, Тюмень, Казань и Екатеринбург.Средняя стоимость железнодорожного билеты за год не изменилась и составляет 2,6 тысячи рублей.
https://ria.ru/20201130/udalenka-1586579202.html
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куда можно лететь, куда поехать, цены, маршруты, туристы, туризм, новости - туризм, москва, сочи, екатеринбург, ростов-на-дону, санкт-петербург
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Определены направления, которые российские туристы чаще всего выбирают для отдыха в декабре, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований билетов пользователей и выяснили, что максимальный интерес вызывают Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Также популярны Краснодар, Симферополь, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону.
Интересно, что путешественники активно ищут проездные документы на самолеты и поезда в одни и те же города — вероятно, сравнивают цены, чтобы понять, как выгоднее добраться до места.
Каждый пятый респондент интересуется туром в Москву, куда можно улететь в среднем за 4,1 тысячи рублей. Каждый десятый пользователь изучает возможность добраться до Сочи. Цена вопроса в среднем — 3,7 тысячи рублей. Чуть дороже — путешествие в Санкт-Петербург, за которое придется отдать в среднем четыре тысячи рублей. В северную столицу собираются десять процентов туристов.
Средняя стоимость перелета по России в этом декабре — на 35 процентов ниже, чем год назад. За билет в одну сторону путешественники отдают 4,8 тысячи рублей.
Самое востребованное железнодорожное направление — также Москва. Сюда забронировано 20 процентов всех билетов, за которые туристы в среднем платили 2,2 тысячи рублей. В Санкт-Петербург собираются 11 процентов россиян, уже забронировавших путешествия. Поездка им обойдется в среднем в три тысячи рублей. В Сочи купили билеты четыре процента пользователей, заплативших в среднем 3,6 тысячи рублей.
Также пользуются высоким спросом железнодорожные поездки в Нижний Новгород, Тюмень, Казань и Екатеринбург.
Средняя стоимость железнодорожного билеты за год не изменилась и составляет 2,6 тысячи рублей.