https://ria.ru/20201201/otdykh-1587100312.html

Эксперты рассказали, где туристы планируют отдыхать в декабре

Эксперты рассказали, где туристы планируют отдыхать в декабре

Определены направления, которые российские туристы чаще всего выбирают для отдыха в декабре, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T11:19

2020-12-01T11:19

2020-12-01T11:19

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Определены направления, которые российские туристы чаще всего выбирают для отдыха в декабре, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирований билетов пользователей и выяснили, что максимальный интерес вызывают Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Также популярны Краснодар, Симферополь, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону. Интересно, что путешественники активно ищут проездные документы на самолеты и поезда в одни и те же города — вероятно, сравнивают цены, чтобы понять, как выгоднее добраться до места.Каждый пятый респондент интересуется туром в Москву, куда можно улететь в среднем за 4,1 тысячи рублей. Каждый десятый пользователь изучает возможность добраться до Сочи. Цена вопроса в среднем — 3,7 тысячи рублей. Чуть дороже — путешествие в Санкт-Петербург, за которое придется отдать в среднем четыре тысячи рублей. В северную столицу собираются десять процентов туристов.Средняя стоимость перелета по России в этом декабре — на 35 процентов ниже, чем год назад. За билет в одну сторону путешественники отдают 4,8 тысячи рублей. Самое востребованное железнодорожное направление — также Москва. Сюда забронировано 20 процентов всех билетов, за которые туристы в среднем платили 2,2 тысячи рублей. В Санкт-Петербург собираются 11 процентов россиян, уже забронировавших путешествия. Поездка им обойдется в среднем в три тысячи рублей. В Сочи купили билеты четыре процента пользователей, заплативших в среднем 3,6 тысячи рублей.Также пользуются высоким спросом железнодорожные поездки в Нижний Новгород, Тюмень, Казань и Екатеринбург.Средняя стоимость железнодорожного билеты за год не изменилась и составляет 2,6 тысячи рублей.

https://ria.ru/20201130/udalenka-1586579202.html

https://ria.ru/20201124/novosibirsk-1585895110.html

москва

сочи

екатеринбург

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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