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Осень 2020 года в Москве стала самой теплой за время метеонаблюдений
Осень 2020 года в Москве стала самой теплой за время метеонаблюдений
Осень 2020 года в Москве стала рекордно теплой, средняя температура составила почти плюс 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T07:50
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евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Осень 2020 года в Москве стала рекордно теплой, средняя температура составила почти плюс 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Минувший ноябрь в Москве стал на 3,2 градуса выше многолетней нормы, средняя температура составила плюс 2,3 градуса, а осадков выпало 50 миллиметров или 86% от положенного за весь месяц."По ранжиру ноябрь 2020 года разделил с 2008 годом 4-е место за последние 72 года, то есть с 1948 года, когда и начались наблюдения за погодой на метеостанции ВДНХ, которая является опорной. "Призовые места" остались за чемпионским 2013 годом (+4,0 градуса), 1996 годом (+3,9) и 2010 годом (+2,7)", - заключил синоптик.
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евгений тишковец, москва, общество

Осень 2020 года в Москве стала самой теплой за время метеонаблюдений

07:50 01.12.2020 (обновлено: 08:02 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкМузей-заповедник "Царицыно" в Москве
Музей-заповедник Царицыно в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Владимир Баранов
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Осень 2020 года в Москве стала рекордно теплой, средняя температура составила почти плюс 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Осень-2020 в Москве, за счет рекордного октября, стала самой теплой за весь период регулярных метеорологических наблюдений, которые ведутся в столице с 1879 года (141 год). Средняя температура осени составила почти плюс 10 градусов. А вот по количеству осадков зафиксирован незначительный недобор: выпало 170 миллиметров или 93% нормы сезона", - сообщил Тишковец.
Минувший ноябрь в Москве стал на 3,2 градуса выше многолетней нормы, средняя температура составила плюс 2,3 градуса, а осадков выпало 50 миллиметров или 86% от положенного за весь месяц.
"По ранжиру ноябрь 2020 года разделил с 2008 годом 4-е место за последние 72 года, то есть с 1948 года, когда и начались наблюдения за погодой на метеостанции ВДНХ, которая является опорной. "Призовые места" остались за чемпионским 2013 годом (+4,0 градуса), 1996 годом (+3,9) и 2010 годом (+2,7)", - заключил синоптик.
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