https://ria.ru/20201201/osen-1587084266.html
Осень 2020 года в Москве стала самой теплой за время метеонаблюдений
Осень 2020 года в Москве стала самой теплой за время метеонаблюдений
Осень 2020 года в Москве стала рекордно теплой, средняя температура составила почти плюс 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T07:50
2020-12-01T07:50
2020-12-01T08:02
евгений тишковец
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582145480_0:163:3352:2048_1400x0_80_0_0_50d361db5ba7bc7606e45956201e5a6e.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Осень 2020 года в Москве стала рекордно теплой, средняя температура составила почти плюс 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Минувший ноябрь в Москве стал на 3,2 градуса выше многолетней нормы, средняя температура составила плюс 2,3 градуса, а осадков выпало 50 миллиметров или 86% от положенного за весь месяц."По ранжиру ноябрь 2020 года разделил с 2008 годом 4-е место за последние 72 года, то есть с 1948 года, когда и начались наблюдения за погодой на метеостанции ВДНХ, которая является опорной. "Призовые места" остались за чемпионским 2013 годом (+4,0 градуса), 1996 годом (+3,9) и 2010 годом (+2,7)", - заключил синоптик.
https://ria.ru/20201201/zima-1587081870.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582145480_302:0:3033:2048_1400x0_80_0_0_fc4017205451252bd7a01da41feb9358.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений тишковец, москва, общество
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости.
Осень 2020 года в Москве
стала рекордно теплой, средняя температура составила почти плюс 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"
Евгений Тишковец.
"Осень-2020 в Москве, за счет рекордного октября, стала самой теплой за весь период регулярных метеорологических наблюдений, которые ведутся в столице с 1879 года (141 год). Средняя температура осени составила почти плюс 10 градусов. А вот по количеству осадков зафиксирован незначительный недобор: выпало 170 миллиметров или 93% нормы сезона", - сообщил Тишковец.
Минувший ноябрь в Москве стал на 3,2 градуса выше многолетней нормы, средняя температура составила плюс 2,3 градуса, а осадков выпало 50 миллиметров или 86% от положенного за весь месяц.
"По ранжиру ноябрь 2020 года разделил с 2008 годом 4-е место за последние 72 года, то есть с 1948 года, когда и начались наблюдения за погодой на метеостанции ВДНХ, которая является опорной. "Призовые места" остались за чемпионским 2013 годом (+4,0 градуса), 1996 годом (+3,9) и 2010 годом (+2,7)", - заключил синоптик.