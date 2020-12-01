https://ria.ru/20201201/osen-1587084266.html

Осень 2020 года в Москве стала самой теплой за время метеонаблюдений

Осень 2020 года в Москве стала самой теплой за время метеонаблюдений

Осень 2020 года в Москве стала рекордно теплой, средняя температура составила почти плюс 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T07:50

2020-12-01T07:50

2020-12-01T08:02

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Осень 2020 года в Москве стала рекордно теплой, средняя температура составила почти плюс 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Минувший ноябрь в Москве стал на 3,2 градуса выше многолетней нормы, средняя температура составила плюс 2,3 градуса, а осадков выпало 50 миллиметров или 86% от положенного за весь месяц."По ранжиру ноябрь 2020 года разделил с 2008 годом 4-е место за последние 72 года, то есть с 1948 года, когда и начались наблюдения за погодой на метеостанции ВДНХ, которая является опорной. "Призовые места" остались за чемпионским 2013 годом (+4,0 градуса), 1996 годом (+3,9) и 2010 годом (+2,7)", - заключил синоптик.

https://ria.ru/20201201/zima-1587081870.html

москва

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евгений тишковец, москва, общество