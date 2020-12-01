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Прошедшая осень в Петербурге стала рекордно теплой за последние 86 лет
Прошедшая осень в Петербурге стала рекордно теплой за последние 86 лет
Осень 2020 года в Санкт-Петербурге, когда средняя температура воздуха превысила +9 градусов, стала рекордно теплой, победив показатели сентября-ноября 1934 года РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T10:46
2020-12-01T10:50
михаил леус
центр "фобос"
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Осень 2020 года в Санкт-Петербурге, когда средняя температура воздуха превысила +9 градусов, стала рекордно теплой, победив показатели сентября-ноября 1934 года и 1967 года, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.По словам синоптика, средняя температура воздуха за осенний сезон в Петербурге составила +9,1 градуса, что на 3,4 градуса "теплее климата" и на 0,7 градуса выше, чем в 1934 году и 1967 году, когда были зафиксированы осенние температурные рекорды.Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первый день зимы в Петербурге температура составляет около 1 градуса тепла, такая же температура воздуха прогнозируется в среду днем.
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михаил леус, центр "фобос", санкт-петербург, общество

Прошедшая осень в Петербурге стала рекордно теплой за последние 86 лет

10:46 01.12.2020 (обновлено: 10:50 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛист клена на скамейке в Летнем саду в Санкт-Петербурге
Лист клена на скамейке в Летнем саду в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Осень 2020 года в Санкт-Петербурге, когда средняя температура воздуха превысила +9 градусов, стала рекордно теплой, победив показатели сентября-ноября 1934 года и 1967 года, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"Санкт-Петербург получил рекордно теплую осень! Закончившаяся осень 2020 года в Санкт-Петербурге стала самой теплой за всю историю наблюдений за погодой", - написал он на своей странице в Facebook во вторник.

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По словам синоптика, средняя температура воздуха за осенний сезон в Петербурге составила +9,1 градуса, что на 3,4 градуса "теплее климата" и на 0,7 градуса выше, чем в 1934 году и 1967 году, когда были зафиксированы осенние температурные рекорды.
Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первый день зимы в Петербурге температура составляет около 1 градуса тепла, такая же температура воздуха прогнозируется в среду днем.
 
Михаил ЛеусЦентр "Фобос"Санкт-ПетербургОбщество
 
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