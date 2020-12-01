https://ria.ru/20201201/osen--1587103769.html

Прошедшая осень в Петербурге стала рекордно теплой за последние 86 лет

Прошедшая осень в Петербурге стала рекордно теплой за последние 86 лет

Осень 2020 года в Санкт-Петербурге, когда средняя температура воздуха превысила +9 градусов, стала рекордно теплой, победив показатели сентября-ноября 1934 года РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T10:46

2020-12-01T10:46

2020-12-01T10:50

михаил леус

центр "фобос"

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Осень 2020 года в Санкт-Петербурге, когда средняя температура воздуха превысила +9 градусов, стала рекордно теплой, победив показатели сентября-ноября 1934 года и 1967 года, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.По словам синоптика, средняя температура воздуха за осенний сезон в Петербурге составила +9,1 градуса, что на 3,4 градуса "теплее климата" и на 0,7 градуса выше, чем в 1934 году и 1967 году, когда были зафиксированы осенние температурные рекорды.Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первый день зимы в Петербурге температура составляет около 1 градуса тепла, такая же температура воздуха прогнозируется в среду днем.

https://radiosputnik.ria.ru/20201130/sneg-1586965715.html

санкт-петербург

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михаил леус, центр "фобос", санкт-петербург, общество