Прошедшая осень в Петербурге стала рекордно теплой за последние 86 лет
10:46 01.12.2020 (обновлено: 10:50 01.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛист клена на скамейке в Летнем саду в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Осень 2020 года в Санкт-Петербурге, когда средняя температура воздуха превысила +9 градусов, стала рекордно теплой, победив показатели сентября-ноября 1934 года и 1967 года, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
"Санкт-Петербург получил рекордно теплую осень! Закончившаяся осень 2020 года в Санкт-Петербурге стала самой теплой за всю историю наблюдений за погодой", - написал он на своей странице в Facebook во вторник.
По словам синоптика, средняя температура воздуха за осенний сезон в Петербурге составила +9,1 градуса, что на 3,4 градуса "теплее климата" и на 0,7 градуса выше, чем в 1934 году и 1967 году, когда были зафиксированы осенние температурные рекорды.
Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первый день зимы в Петербурге температура составляет около 1 градуса тепла, такая же температура воздуха прогнозируется в среду днем.