https://ria.ru/20201201/osanka-1587080926.html
Врач рассказал, как сохранить осанку на удаленке
Врач рассказал, как сохранить осанку на удаленке
Несколько простых правил и приспособлений, в том числе коврик для мыши и подкладка под запястье помогут сохранить здоровую осанку во время удаленной работы за... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T06:18
2020-12-01T06:18
2020-12-01T06:18
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Несколько простых правил и приспособлений, в том числе коврик для мыши и подкладка под запястье помогут сохранить здоровую осанку во время удаленной работы за компьютером, при этом совершенно не обязательно приобретать специализированную дорогую мебель, рассказал РИА Новости медицинский директор сети клиник "Семейная" и невролог "СберЗдоровья" Павел Бранд.Сегодня в России дистанционно трудятся почти 3,7 миллиона человек, удаленная занятость приобретет межрегиональный формат, сообщали в минувший вторник в Минтруде.По его словам, если во время работы за компьютером в руке появятся неприятные ощущения, то нужно приобрести специальный коврик для мыши с подушкой под запястье, а также подкладку под запястья для клавиатуры. Он также призвал не забывать правильно держать руки при работе за компьютером. "Рука должна быть согнута в локте под прямым углом, а кисть – иметь опору и лежать на столе. И, конечно, важно периодически отрываться от работы и делать разминку – встряхивать руки, сжимать ладони в кулак и вращать ими", – рассказал специалист.По его словам, для домашнего офиса необязательно покупать специализированную мебель - достаточно офисного стула, который регулируется по высоте. Его можно дополнить съемным подголовником и поясничной подушкой. При этом сидеть нужно с максимально прямой спиной и расслабленными плечами, а ноги сгибать в коленях под прямым углом, касаясь пола полной стопой. Монитор обязательно должен быть расположен на уровне глаз. Для этого можно купить специальную подставку под ноутбук, а можно обойтись и обычной книгой: ее нужно подставить под нижнюю часть ноутбука, чтобы клавиатура находилась под углом – так набирать текст будет удобнее.Кроме того, каждый час необходимо давать себе 5-10 минут на разминку. Бранд заключил, что если после выполнения рекомендаций неприятные симптомы не проходят, а боль мешает повседневной деятельности, то следует обратиться за консультацией к неврологу.
https://ria.ru/20201117/udalenka-1584872377.html
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россия, здоровье - общество, москва
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Несколько простых правил и приспособлений, в том числе коврик для мыши и подкладка под запястье помогут сохранить здоровую осанку во время удаленной работы за компьютером, при этом совершенно не обязательно приобретать специализированную дорогую мебель, рассказал РИА Новости медицинский директор сети клиник "Семейная" и невролог "СберЗдоровья" Павел Бранд.
Сегодня в России дистанционно трудятся почти 3,7 миллиона человек, удаленная занятость приобретет межрегиональный формат, сообщали в минувший вторник в Минтруде.
"Постоянное сидение за компьютером в одной позе и неправильная поза могут вызвать боль в пояснице, шейном отделе позвоночника, а также синдром запястного канала или карпальный туннельный синдром. Он проявляется болью, онемением, покалыванием или слабостью в руке. Один из факторов, которые могут повлиять на возникновение этого синдрома, – монотонная работа, требующая постоянных сгибательно-разгибательных движений кисти, в том числе – работа с компьютерной мышью и клавиатурой", - рассказал Бранд.
По его словам, если во время работы за компьютером в руке появятся неприятные ощущения, то нужно приобрести специальный коврик для мыши с подушкой под запястье, а также подкладку под запястья для клавиатуры. Он также призвал не забывать правильно держать руки при работе за компьютером. "Рука должна быть согнута в локте под прямым углом, а кисть – иметь опору и лежать на столе. И, конечно, важно периодически отрываться от работы и делать разминку – встряхивать руки, сжимать ладони в кулак и вращать ими", – рассказал специалист.
По его словам, для домашнего офиса необязательно покупать специализированную мебель - достаточно офисного стула, который регулируется по высоте. Его можно дополнить съемным подголовником и поясничной подушкой. При этом сидеть нужно с максимально прямой спиной и расслабленными плечами, а ноги сгибать в коленях под прямым углом, касаясь пола полной стопой. Монитор обязательно должен быть расположен на уровне глаз. Для этого можно купить специальную подставку под ноутбук, а можно обойтись и обычной книгой: ее нужно подставить под нижнюю часть ноутбука, чтобы клавиатура находилась под углом – так набирать текст будет удобнее.
Кроме того, каждый час необходимо давать себе 5-10 минут на разминку. Бранд заключил, что если после выполнения рекомендаций неприятные симптомы не проходят, а боль мешает повседневной деятельности, то следует обратиться за консультацией к неврологу.