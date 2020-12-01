https://ria.ru/20201201/osanka-1587080926.html

Врач рассказал, как сохранить осанку на удаленке

Врач рассказал, как сохранить осанку на удаленке

Несколько простых правил и приспособлений, в том числе коврик для мыши и подкладка под запястье помогут сохранить здоровую осанку во время удаленной работы за... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T06:18

2020-12-01T06:18

2020-12-01T06:18

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здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Несколько простых правил и приспособлений, в том числе коврик для мыши и подкладка под запястье помогут сохранить здоровую осанку во время удаленной работы за компьютером, при этом совершенно не обязательно приобретать специализированную дорогую мебель, рассказал РИА Новости медицинский директор сети клиник "Семейная" и невролог "СберЗдоровья" Павел Бранд.Сегодня в России дистанционно трудятся почти 3,7 миллиона человек, удаленная занятость приобретет межрегиональный формат, сообщали в минувший вторник в Минтруде.По его словам, если во время работы за компьютером в руке появятся неприятные ощущения, то нужно приобрести специальный коврик для мыши с подушкой под запястье, а также подкладку под запястья для клавиатуры. Он также призвал не забывать правильно держать руки при работе за компьютером. "Рука должна быть согнута в локте под прямым углом, а кисть – иметь опору и лежать на столе. И, конечно, важно периодически отрываться от работы и делать разминку – встряхивать руки, сжимать ладони в кулак и вращать ими", – рассказал специалист.По его словам, для домашнего офиса необязательно покупать специализированную мебель - достаточно офисного стула, который регулируется по высоте. Его можно дополнить съемным подголовником и поясничной подушкой. При этом сидеть нужно с максимально прямой спиной и расслабленными плечами, а ноги сгибать в коленях под прямым углом, касаясь пола полной стопой. Монитор обязательно должен быть расположен на уровне глаз. Для этого можно купить специальную подставку под ноутбук, а можно обойтись и обычной книгой: ее нужно подставить под нижнюю часть ноутбука, чтобы клавиатура находилась под углом – так набирать текст будет удобнее.Кроме того, каждый час необходимо давать себе 5-10 минут на разминку. Бранд заключил, что если после выполнения рекомендаций неприятные симптомы не проходят, а боль мешает повседневной деятельности, то следует обратиться за консультацией к неврологу.

https://ria.ru/20201117/udalenka-1584872377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, москва