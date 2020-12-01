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https://ria.ru/20201201/ora-1587002467.html
Риту Ору осудили за шумную вечеринку в разгар пандемии
Риту Ору осудили за шумную вечеринку в разгар пандемии
Певицу Риту Ору резко осудили за то, что она нарушила правила карантина, связанные с коронавирусом, и устроила шумную вечеринку в одном из ресторанов Лондона по РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T02:07
2020-12-01T02:07
самоизоляция
коронавирус covid-19
великобритания
лондон
шоубиз
рита ора
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Певицу Риту Ору резко осудили за то, что она нарушила правила карантина, связанные с коронавирусом, и устроила шумную вечеринку в одном из ресторанов Лондона по случаю своего 30-летия, пишет The Sun. По информации издания, певица пригласила 30 друзей, среди которых были модели Кара и Поппи Делевинь, в ресторан в Ноттинг-Хилле, где компания планировала развлекаться до утра. Однако Рите не удалось сохранить вечеринку в секрете: возмущенные жители вызвали полицию.Национальный карантин в Великобритании, начавшийся в ноябре, завершится только 2 декабря. Все это время в стране закрыты бары, рестораны, парикмахерские и другие заведения. Там также запрещено встречаться "на стороне" с более чем одним человеком, за исключением особых обстоятельств. Сотрудники полиции имеют право разгонять большие компании и штрафовать нарушителей (до 10 тысяч фунтов стерлингов). Пока полицейские разбирались с обстоятельствами этого дела, в Сети пользователи стали писать, что "Рита Ора повела себя, как эгоистка"."Похоже, она думает, что выше правил", "Позор тебе, Рита (и всем, кто присутствовал на твоем празднике)! Правила самоизоляции применяются ко всем не зря", — комментируют вечеринку звезды британцы.Пока не ясно, были ли предприняты какие-либо действия со стороны полиции. На видео и фото, опубликованных The Sun, запечатлено, как офицеры заглядывают в окна ресторана и пытаются открыть металлическую дверь.
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самоизоляция, коронавирус covid-19, великобритания, лондон, рита ора

Риту Ору осудили за шумную вечеринку в разгар пандемии

02:07 01.12.2020
 
© AP Photo / Jonathan Short/InvisionПевица Рита Ора на церемонии вручения премии British Fashion Awards-2015 в Лондоне
Певица Рита Ора на церемонии вручения премии British Fashion Awards-2015 в Лондоне - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© AP Photo / Jonathan Short/Invision
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Певицу Риту Ору резко осудили за то, что она нарушила правила карантина, связанные с коронавирусом, и устроила шумную вечеринку в одном из ресторанов Лондона по случаю своего 30-летия, пишет The Sun.
По информации издания, певица пригласила 30 друзей, среди которых были модели Кара и Поппи Делевинь, в ресторан в Ноттинг-Хилле, где компания планировала развлекаться до утра.
Однако Рите не удалось сохранить вечеринку в секрете: возмущенные жители вызвали полицию.
Национальный карантин в Великобритании, начавшийся в ноябре, завершится только 2 декабря.
Все это время в стране закрыты бары, рестораны, парикмахерские и другие заведения. Там также запрещено встречаться "на стороне" с более чем одним человеком, за исключением особых обстоятельств. Сотрудники полиции имеют право разгонять большие компании и штрафовать нарушителей (до 10 тысяч фунтов стерлингов).
Пока полицейские разбирались с обстоятельствами этого дела, в Сети пользователи стали писать, что "Рита Ора повела себя, как эгоистка".
"Похоже, она думает, что выше правил", "Позор тебе, Рита (и всем, кто присутствовал на твоем празднике)! Правила самоизоляции применяются ко всем не зря", — комментируют вечеринку звезды британцы.
Пока не ясно, были ли предприняты какие-либо действия со стороны полиции. На видео и фото, опубликованных The Sun, запечатлено, как офицеры заглядывают в окна ресторана и пытаются открыть металлическую дверь.
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ШоубизСамоизоляцияКоронавирус COVID-19ВеликобританияЛондонРита Ора
 
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