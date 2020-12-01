https://ria.ru/20201201/opukhol-1587115473.html

В Москве обладателю "пивного живота" удалили 12-килограммовую опухоль

В Москве обладателю "пивного живота" удалили 12-килограммовую опухоль

Врачи удалили мужчине опухоль весом в 12 килограммов – он думал, что это "пивной живот", сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения во... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T11:43

2020-12-01T11:43

2020-12-01T12:54

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Врачи удалили мужчине опухоль весом в 12 килограммов – он думал, что это "пивной живот", сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения во вторник."В отделение урологии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова обратился 64-летний мужчина с жалобой на тянущую боль в области поясницы. Кроме болевого синдрома, у пациента наблюдалась асимметрия живота, он жаловался на проблемы с кишечником и мочеиспусканием. Сам мужчина считал себя просто обладателем характерного "пивного живота" из-за любви к этому напитку, поэтому долгое время не уделял внимание существующим проблемам со здоровьем и не обращался к медикам", — говорится в сообщении.Отмечается, что врачи больницы имени Виноградова провели осмотр и компьютерную томографию, в результате чего обнаружили 30-сантиметровую опухоль левой почки. По срочным показаниям хирурги решили проводить операцию открытым способом. Врачи выполнили разрез по реберной дуге и удалили новообразование и все измененные ткани, их общий объем составил 12 килограммов."Мужчина был удивлен диагнозом. Несмотря на огромные размеры опухоли, не было выявлено ни врастания новообразования в соседние органы, ни отдаленных метастазов. После радикальной операции химиотерапия не потребовалась. Уже на четвертый день после вмешательства пациента выписали домой", — заключается в сообщении.

https://ria.ru/20200916/opukholi-1577312045.html

https://ria.ru/20200424/1570524003.html

москва

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здоровье - общество, москва