https://ria.ru/20201201/opek-1587123290.html
Путин не планирует телефонных разговоров с коллегами по ОПЕК+
Путин не планирует телефонных разговоров с коллегами по ОПЕК+
Президент России Владимир Путин пока не планирует телефонных разговоров с руководством других стран ОПЕК+, нет в планах и встречи с российскими нефтяниками,... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T12:16
2020-12-01T12:16
2020-12-01T12:18
дмитрий песков
опек
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пока не планирует телефонных разговоров с руководством других стран ОПЕК+, нет в планах и встречи с российскими нефтяниками, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.На вопрос о встрече с нефтяными компаниями Песков также ответил отрицательно."Ведется подготовка к этому мероприятию", - ответил пресс-секретарь главы государства на вопрос, есть ли у России какие-либо разногласия с партнерами по ОПЕК+.Как сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, заседание всех стран ОПЕК+, которое в формате видеоконференции должно было состояться 1 декабря, перенесено на 3 декабря. Ожидалось, что во вторник альянс окончательно определится, наращивать ли ему добычу нефти почти на 2 миллиона баррелей в сутки с начала 2021 года в условиях слабого спроса на нефть из-за "второй волны" COVID-19.
https://ria.ru/20201130/opek-1586984251.html
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дмитрий песков, опек, владимир путин, экономика
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
пока не планирует телефонных разговоров с руководством других стран ОПЕК+
, нет в планах и встречи с российскими нефтяниками, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
.
"Нет, по-прежнему нет никаких разговоров в планах у президента. Пока ведется работа, вы знаете, этим занимается вице-премьер (Александр) Новак, он курирует эту тематику, и собственно по его линии как раз ведется подготовка", - ответил он на соответствующий вопрос.
На вопрос о встрече с нефтяными компаниями Песков также ответил отрицательно.
"Ведется подготовка к этому мероприятию", - ответил пресс-секретарь главы государства на вопрос, есть ли у России какие-либо разногласия с партнерами по ОПЕК+.
Как сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, заседание всех стран ОПЕК+, которое в формате видеоконференции должно было состояться 1 декабря, перенесено на 3 декабря. Ожидалось, что во вторник альянс окончательно определится, наращивать ли ему добычу нефти почти на 2 миллиона баррелей в сутки с начала 2021 года в условиях слабого спроса на нефть из-за "второй волны" COVID-19.