https://ria.ru/20201201/opek-1587123290.html

Путин не планирует телефонных разговоров с коллегами по ОПЕК+

Путин не планирует телефонных разговоров с коллегами по ОПЕК+

Президент России Владимир Путин пока не планирует телефонных разговоров с руководством других стран ОПЕК+, нет в планах и встречи с российскими нефтяниками,... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T12:16

2020-12-01T12:16

2020-12-01T12:18

дмитрий песков

опек

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пока не планирует телефонных разговоров с руководством других стран ОПЕК+, нет в планах и встречи с российскими нефтяниками, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.На вопрос о встрече с нефтяными компаниями Песков также ответил отрицательно."Ведется подготовка к этому мероприятию", - ответил пресс-секретарь главы государства на вопрос, есть ли у России какие-либо разногласия с партнерами по ОПЕК+.Как сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, заседание всех стран ОПЕК+, которое в формате видеоконференции должно было состояться 1 декабря, перенесено на 3 декабря. Ожидалось, что во вторник альянс окончательно определится, наращивать ли ему добычу нефти почти на 2 миллиона баррелей в сутки с начала 2021 года в условиях слабого спроса на нефть из-за "второй волны" COVID-19.

https://ria.ru/20201130/opek-1586984251.html

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дмитрий песков, опек, владимир путин, экономика