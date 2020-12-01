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Путин не планирует телефонных разговоров с коллегами по ОПЕК+
Путин не планирует телефонных разговоров с коллегами по ОПЕК+
Президент России Владимир Путин пока не планирует телефонных разговоров с руководством других стран ОПЕК+, нет в планах и встречи с российскими нефтяниками,... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T12:16
2020-12-01T12:18
дмитрий песков
опек
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пока не планирует телефонных разговоров с руководством других стран ОПЕК+, нет в планах и встречи с российскими нефтяниками, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.На вопрос о встрече с нефтяными компаниями Песков также ответил отрицательно."Ведется подготовка к этому мероприятию", - ответил пресс-секретарь главы государства на вопрос, есть ли у России какие-либо разногласия с партнерами по ОПЕК+.Как сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, заседание всех стран ОПЕК+, которое в формате видеоконференции должно было состояться 1 декабря, перенесено на 3 декабря. Ожидалось, что во вторник альянс окончательно определится, наращивать ли ему добычу нефти почти на 2 миллиона баррелей в сутки с начала 2021 года в условиях слабого спроса на нефть из-за "второй волны" COVID-19.
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дмитрий песков, опек, владимир путин, экономика

Путин не планирует телефонных разговоров с коллегами по ОПЕК+

12:16 01.12.2020 (обновлено: 12:18 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пока не планирует телефонных разговоров с руководством других стран ОПЕК+, нет в планах и встречи с российскими нефтяниками, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, по-прежнему нет никаких разговоров в планах у президента. Пока ведется работа, вы знаете, этим занимается вице-премьер (Александр) Новак, он курирует эту тематику, и собственно по его линии как раз ведется подготовка", - ответил он на соответствующий вопрос.
На вопрос о встрече с нефтяными компаниями Песков также ответил отрицательно.
"Ведется подготовка к этому мероприятию", - ответил пресс-секретарь главы государства на вопрос, есть ли у России какие-либо разногласия с партнерами по ОПЕК+.
Как сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, заседание всех стран ОПЕК+, которое в формате видеоконференции должно было состояться 1 декабря, перенесено на 3 декабря. Ожидалось, что во вторник альянс окончательно определится, наращивать ли ему добычу нефти почти на 2 миллиона баррелей в сутки с начала 2021 года в условиях слабого спроса на нефть из-за "второй волны" COVID-19.
Штаб-квартира ОПЕК в Вене - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября, 15:40
Источник: Казахстан хочет рассмотреть смягчение ограничений сделки ОПЕК+
 
Дмитрий ПесковОПЕКВладимир ПутинЭкономика
 
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