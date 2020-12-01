https://ria.ru/20201201/okno-1587147346.html

В Волгоградской области мать с детьми выпрыгнула из окна горящей квартиры

В Волгоградской области мать с детьми выпрыгнула из окна горящей квартиры

Жительница Волгоградской области вместе с двумя маленькими детьми выпрыгнула из окна горящей квартиры на втором этаже, в пожаре также погиб пожилой мужчина,... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T13:50

2020-12-01T13:50

2020-12-01T13:50

следственный комитет россии (ск рф)

волгоградская область

палласовка

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 1 дек – РИА Новости. Жительница Волгоградской области вместе с двумя маленькими детьми выпрыгнула из окна горящей квартиры на втором этаже, в пожаре также погиб пожилой мужчина, сообщает во вторник пресс-служба СУСК РФ по региону.По информации ведомства, в понедельник в Палласовке загорелась квартира, первым пожар увидел десятилетний мальчик, он разбудил мать и вывел младшего брата из дома. Огонь быстро распространялся, отмечает СК, и женщина приняла решение выпрыгнуть из окна.По данным СК, в квартире находился еще 67-летний друг семьи, ему спастись не удалось.Как сообщила РИА Новости представитель областной прокуратуры Оксана Черединина, всего у женщины пятеро детей, во время пожара дома находилось четверо из них. По информации прокуратуры, после происшествия мать с тремя младшими детьми (в возрасте пять месяцев, три года и семь лет) находятся в больнице с различных травмами. Еще двое мальчиков, по словам Чередининой, отправлены в социально-реабилитационный центр.СК и прокуратура организовали проверку.

https://ria.ru/20201130/pozhar-1587069591.html

волгоградская область

палласовка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, палласовка, происшествия