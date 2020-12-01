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В Волгоградской области мать с детьми выпрыгнула из окна горящей квартиры
В Волгоградской области мать с детьми выпрыгнула из окна горящей квартиры
Жительница Волгоградской области вместе с двумя маленькими детьми выпрыгнула из окна горящей квартиры на втором этаже, в пожаре также погиб пожилой мужчина,... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T13:50
2020-12-01T13:50
следственный комитет россии (ск рф)
волгоградская область
палласовка
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 1 дек – РИА Новости. Жительница Волгоградской области вместе с двумя маленькими детьми выпрыгнула из окна горящей квартиры на втором этаже, в пожаре также погиб пожилой мужчина, сообщает во вторник пресс-служба СУСК РФ по региону.По информации ведомства, в понедельник в Палласовке загорелась квартира, первым пожар увидел десятилетний мальчик, он разбудил мать и вывел младшего брата из дома. Огонь быстро распространялся, отмечает СК, и женщина приняла решение выпрыгнуть из окна.По данным СК, в квартире находился еще 67-летний друг семьи, ему спастись не удалось.Как сообщила РИА Новости представитель областной прокуратуры Оксана Черединина, всего у женщины пятеро детей, во время пожара дома находилось четверо из них. По информации прокуратуры, после происшествия мать с тремя младшими детьми (в возрасте пять месяцев, три года и семь лет) находятся в больнице с различных травмами. Еще двое мальчиков, по словам Чередининой, отправлены в социально-реабилитационный центр.СК и прокуратура организовали проверку.
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волгоградская область
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следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, палласовка, происшествия

В Волгоградской области мать с детьми выпрыгнула из окна горящей квартиры

13:50 01.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВОЛГОГРАД, 1 дек – РИА Новости. Жительница Волгоградской области вместе с двумя маленькими детьми выпрыгнула из окна горящей квартиры на втором этаже, в пожаре также погиб пожилой мужчина, сообщает во вторник пресс-служба СУСК РФ по региону.
По информации ведомства, в понедельник в Палласовке загорелась квартира, первым пожар увидел десятилетний мальчик, он разбудил мать и вывел младшего брата из дома. Огонь быстро распространялся, отмечает СК, и женщина приняла решение выпрыгнуть из окна.
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"Спасая себя и еще двоих детей - трехлетнего мальчика и пятимесячную девочку, она выпрыгнула из окна одной из комнат, располагавшейся на втором этаже квартиры", - говорится в сообщении ведомства.
По данным СК, в квартире находился еще 67-летний друг семьи, ему спастись не удалось.
Как сообщила РИА Новости представитель областной прокуратуры Оксана Черединина, всего у женщины пятеро детей, во время пожара дома находилось четверо из них. По информации прокуратуры, после происшествия мать с тремя младшими детьми (в возрасте пять месяцев, три года и семь лет) находятся в больнице с различных травмами. Еще двое мальчиков, по словам Чередининой, отправлены в социально-реабилитационный центр.
СК и прокуратура организовали проверку.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Волгоградская областьПалласовкаПроисшествия
 
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