https://ria.ru/20201201/notarius-1587169390.html

В Москве отменили ограничения часов работы в нотариальных конторах

В Москве отменили ограничения часов работы в нотариальных конторах

Власти Москвы отменили ограничения часов работы в нотариальных конторах: теперь они смогут работать по гибкому графику и самостоятельно определять дни и часы... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T15:08

2020-12-01T15:08

2020-12-01T15:08

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Власти Москвы отменили ограничения часов работы в нотариальных конторах: теперь они смогут работать по гибкому графику и самостоятельно определять дни и часы приёма посетителей, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.Ранее нотариальные конторы Москвы работали по единому графику, утверждённому правительством Москвы: начало работы – 09.00 или 10.00, окончание работы – 18.00 или 19.00. В выходные дни, а также в вечернее время (после 18.00 и до 21.00) работали дежурные нотариальные конторы."Теперь московские нотариусы смогут выбирать более удобный для посетителей график работы – в зависимости от дня недели, месторасположения нотариальной конторы и так далее. Ожидается, что отмена единого графика приведёт к увеличению количества нотариальных контор, которые будут работать в выходные дни и вечернее время, что более удобно для работающих москвичей", - отметили в мэрии.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, москва, общество