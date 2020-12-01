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В Москве отменили ограничения часов работы в нотариальных конторах
В Москве отменили ограничения часов работы в нотариальных конторах
Власти Москвы отменили ограничения часов работы в нотариальных конторах: теперь они смогут работать по гибкому графику и самостоятельно определять дни и часы... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T15:08
2020-12-01T15:08
2020-12-01T15:08
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Власти Москвы отменили ограничения часов работы в нотариальных конторах: теперь они смогут работать по гибкому графику и самостоятельно определять дни и часы приёма посетителей, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.Ранее нотариальные конторы Москвы работали по единому графику, утверждённому правительством Москвы: начало работы – 09.00 или 10.00, окончание работы – 18.00 или 19.00. В выходные дни, а также в вечернее время (после 18.00 и до 21.00) работали дежурные нотариальные конторы."Теперь московские нотариусы смогут выбирать более удобный для посетителей график работы – в зависимости от дня недели, месторасположения нотариальной конторы и так далее. Ожидается, что отмена единого графика приведёт к увеличению количества нотариальных контор, которые будут работать в выходные дни и вечернее время, что более удобно для работающих москвичей", - отметили в мэрии.
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сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости.
Власти Москвы
отменили ограничения часов работы в нотариальных конторах: теперь они смогут работать по гибкому графику и самостоятельно определять дни и часы приёма посетителей, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
"Нотариусы Москвы смогут работать по гибкому графику, самостоятельно определяя дни и часы приёма посетителей. При этом количество приёмных часов не должно быть менее 30 часов в неделю. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - проинформировали в пресс-службе.
Ранее нотариальные конторы Москвы работали по единому графику, утверждённому правительством Москвы: начало работы – 09.00 или 10.00, окончание работы – 18.00 или 19.00. В выходные дни, а также в вечернее время (после 18.00 и до 21.00) работали дежурные нотариальные конторы.
"Теперь московские нотариусы смогут выбирать более удобный для посетителей график работы – в зависимости от дня недели, месторасположения нотариальной конторы и так далее. Ожидается, что отмена единого графика приведёт к увеличению количества нотариальных контор, которые будут работать в выходные дни и вечернее время, что более удобно для работающих москвичей", - отметили в мэрии.