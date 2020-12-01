https://ria.ru/20201201/nonfiction-1587027168.html

Международная книжная ярмарка non/fiction пройдет в онлайн-формате

Международная книжная ярмарка non/fiction пройдет в онлайн-формате

Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction пройдет в начале декабря в онлайн формате, сообщается на сайте. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T06:42

2020-12-01T06:42

2020-12-01T07:38

выставка интеллектуальной литературы non/fiction

культура

книги

новости культуры

светлана алексиевич

евгений водолазкин

леонид юзефович

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction пройдет в начале декабря в онлайн формате, сообщается на сайте. "Вот уже более двух десятилетий non/fiction – главное литературное событие года в России, объединяющее читателей, писателей, издателей, литературных критиков, книготорговые компании, переводчиков и всех, кто так или иначе причастен к миру книг. Событие, к которому большинство издательств приурочивает выход своих самых ярких новинок, и которого с нетерпением ждут десятки тысяч читателей, чтобы приобрести новые книги по издательской цене", — говорится на сайте ярмарки.В этом году на протяжении четырех выходных дней – 5, 6, 12 и 13 декабря – в режиме онлайн читатели смогут встретиться с известными российскими и зарубежными писателями, публицистами, деятелями науки и культуры.В программе non/fiction№/weekend/online примут участие: писатель, журналист, лауреат Нобелевской Премии по литературе Светлана Алексиевич (Беларусь), географ и историк культуры Лаймонас Бриедис (Литва), приматолог, эколог и этолог Франс де Вааль (Нидерланды), писатель и литературовед Евгений Водолазкин, специалист по истории русской философии, литературовед Анастасия Гачева, историк Карло Гинзбург (Италия), историк культуры Роберт Дарнтон (США), доктор филологических наук, профессор РГГУ, специалист по рок-поэзии Юрий Доманский, переводчик Татьяна Зборовская, писатель и литературный критик Оливия Лэнг (Великобритания), театральный режиссер, художник и педагог Рузанна Мовсесян, писатель Никлас Натт-о-Даг (Швеция), писатель, художник, теоретик современного искусства Павел Пепперштейн. А также: ученый и популяризатор науки Стивен Пинкер (Канада), писатель, переводчик, литературный критик и журналист Алексей Поляринов, поэт и переводчик Алеша Прокопьев, историк, этнолог, преподаватель Андрей Туторский, писатель, переводчик, сценарист Людмила Улицкая, научно-популярный писатель Карл Циммер (США), писатель, историк, сценарист Леонид Юзефович.Полное расписание мероприятий и ссылки на онлайн-трансляции будут опубликованы на сайте non/fiction.В традиционном формате ярмарка пройдет с 24 по 28 марта 2021 года в Гостином дворе.

https://ria.ru/20201130/literatura-1586970751.html

https://ria.ru/20201112/nonfiction-1584277293.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выставка интеллектуальной литературы non/fiction, книги, новости культуры, светлана алексиевич, евгений водолазкин, леонид юзефович