https://ria.ru/20201201/nevesta-1587076617.html

Невеста притворилась смертельно больной ради идеальной свадьбы

Невеста притворилась смертельно больной ради идеальной свадьбы

Жительница Великобритании Тони Стенден притворилась смертельно больной, чтобы собрать деньги на свадьбу мечты, пишет газета Mirror. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T03:35

2020-12-01T03:35

2020-12-01T03:35

великобритания

турция

свадьба

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569607777_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_8a466d3bfc6cdba9174f964e9a8d0b32.jpg

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Жительница Великобритании Тони Стенден притворилась смертельно больной, чтобы собрать деньги на свадьбу мечты, пишет газета Mirror.Уточняется, что 29-летняя девушка выдумала, что у нее последняя стадия рака. Ради правдоподобности она даже постриглась налысо и давала интервью, рассказывая о своем смертельном заболевании.Друзья собрали для Стенден восемь с половиной тысяч фунтов стерлингов (около 870 тысяч рублей. — Прим. ред.), чтобы подарить девушке и ее партнеру Джеймсу "свадьбу, которую они заслуживают". После торжества пара провела медовый месяц в Турции. Вскоре друзья разоблачили ее обман.После признания в мошенничестве Стенден грозит тюрьма. Суд может обязать девушку вернуть пожертвования.

https://ria.ru/20201125/svadba-1586360792.html

великобритания

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, турция, свадьба, в мире