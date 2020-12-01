https://ria.ru/20201201/nevesta-1587076617.html
Невеста притворилась смертельно больной ради идеальной свадьбы
Невеста притворилась смертельно больной ради идеальной свадьбы
Жительница Великобритании Тони Стенден притворилась смертельно больной, чтобы собрать деньги на свадьбу мечты, пишет газета Mirror. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T03:35
2020-12-01T03:35
2020-12-01T03:35
великобритания
турция
свадьба
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569607777_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_8a466d3bfc6cdba9174f964e9a8d0b32.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Жительница Великобритании Тони Стенден притворилась смертельно больной, чтобы собрать деньги на свадьбу мечты, пишет газета Mirror.Уточняется, что 29-летняя девушка выдумала, что у нее последняя стадия рака. Ради правдоподобности она даже постриглась налысо и давала интервью, рассказывая о своем смертельном заболевании.Друзья собрали для Стенден восемь с половиной тысяч фунтов стерлингов (около 870 тысяч рублей. — Прим. ред.), чтобы подарить девушке и ее партнеру Джеймсу "свадьбу, которую они заслуживают". После торжества пара провела медовый месяц в Турции. Вскоре друзья разоблачили ее обман.После признания в мошенничестве Стенден грозит тюрьма. Суд может обязать девушку вернуть пожертвования.
https://ria.ru/20201125/svadba-1586360792.html
великобритания
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569607777_209:0:2940:2048_1400x0_80_0_0_1bccfe79d73e08318bbc84b95acd888f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, турция, свадьба, в мире