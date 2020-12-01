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Невеста притворилась смертельно больной ради идеальной свадьбы
Невеста притворилась смертельно больной ради идеальной свадьбы
Жительница Великобритании Тони Стенден притворилась смертельно больной, чтобы собрать деньги на свадьбу мечты, пишет газета Mirror. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T03:35
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великобритания
турция
свадьба
в мире
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Жительница Великобритании Тони Стенден притворилась смертельно больной, чтобы собрать деньги на свадьбу мечты, пишет газета Mirror.Уточняется, что 29-летняя девушка выдумала, что у нее последняя стадия рака. Ради правдоподобности она даже постриглась налысо и давала интервью, рассказывая о своем смертельном заболевании.Друзья собрали для Стенден восемь с половиной тысяч фунтов стерлингов (около 870 тысяч рублей. — Прим. ред.), чтобы подарить девушке и ее партнеру Джеймсу "свадьбу, которую они заслуживают". После торжества пара провела медовый месяц в Турции. Вскоре друзья разоблачили ее обман.После признания в мошенничестве Стенден грозит тюрьма. Суд может обязать девушку вернуть пожертвования.
https://ria.ru/20201125/svadba-1586360792.html
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великобритания, турция, свадьба, в мире

Невеста притворилась смертельно больной ради идеальной свадьбы

03:35 01.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНевеста
Невеста - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Жительница Великобритании Тони Стенден притворилась смертельно больной, чтобы собрать деньги на свадьбу мечты, пишет газета Mirror.
Уточняется, что 29-летняя девушка выдумала, что у нее последняя стадия рака. Ради правдоподобности она даже постриглась налысо и давала интервью, рассказывая о своем смертельном заболевании.

"Рак подобрался к моей голове, костям, он везде", — приводятся слова женщины.

Друзья собрали для Стенден восемь с половиной тысяч фунтов стерлингов (около 870 тысяч рублей. — Прим. ред.), чтобы подарить девушке и ее партнеру Джеймсу "свадьбу, которую они заслуживают". После торжества пара провела медовый месяц в Турции. Вскоре друзья разоблачили ее обман.

"Она могла бы получить Оскар, ее игра была настолько хороша. Она всех нас обманула", — рассказал один из ее приятелей.

После признания в мошенничестве Стенден грозит тюрьма. Суд может обязать девушку вернуть пожертвования.
Свадьба - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
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ВеликобританияТурцияСвадьбаВ мире
 
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