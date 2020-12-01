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https://ria.ru/20201201/neftekhimiya-1587187286.html
Путин рассказал об огромном потенциале российской нефтехимии
Путин рассказал об огромном потенциале российской нефтехимии
У российской нефтехимии огромный потенциал роста не только внутри страны, есть возможности занять ниши и на глобальном рынке, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T16:27
2020-12-01T18:28
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
министерство финансов рф (минфин россии)
сибур холдинг
россия
владимир путин
технологии
экономика
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ТОБОЛЬСК, 1 дек - РИА Новости. У российской нефтехимии огромный потенциал роста не только внутри страны, есть возможности занять ниши и на глобальном рынке, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию нефтегазохимической отрасли."Напомню, я только что об этом сказал, – в 2013 году мы открыли здесь современный нефтехимический комплекс, а также провели тогда совещание, где определили, что расширение мощностей нефтехимических предприятий и поддержка российских производителей, работающих в этой отрасли, входят в число ключевых задач промышленной политики", - отметил президент.Он напомнил, что в том же году компания "Сибур" приступила к проработке создания "Западно-Сибирского нефтехимического комбината". "Добавлю, что в 2014 году мной было принято решение и о вложении в проект – мы сейчас только с (председателем правления "Сибур" Дмитрием - ред.) Коновым обсуждали это – средств Фонда национального благосостояния. Сделка была реализована при участии РФПИ – Российского фонда прямых инвестиций", - сказал Путин.Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе совещания отметил, что инвестиции осуществлялись по максимально защищенной структуре, где была предоставлена корпоративная гарантия на эти инвестиции, а доходность составила на 30% больше, чем если бы эти средства были вложены в иностранные ценные бумаги. "Мы просили добавить в протокол совещания, если можно, поручение РФПИ и Минфину проработать дальнейшую возможность инвестиции квоты РФПИ в ФНБ в нефтехимические проекты. Мы видим очень много таких проектов, мы рассматриваем их и, безусловно, считаем вот этот механизм инвестиций ФНБ в защищенной форме с хорошей доходностью, он может быть и полезен для отрасли, и давать хорошую доходность средствам ФНБ", - уверен Дмитриев.
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кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, министерство финансов рф (минфин россии), сибур холдинг, россия, владимир путин, технологии, экономика

Путин рассказал об огромном потенциале российской нефтехимии

16:27 01.12.2020 (обновлено: 18:28 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли России
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли России - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ТОБОЛЬСК, 1 дек - РИА Новости. У российской нефтехимии огромный потенциал роста не только внутри страны, есть возможности занять ниши и на глобальном рынке, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию нефтегазохимической отрасли.

"У российской нефтехимии огромный потенциал роста. Наши производители способны не только обеспечить внутренние потребности в качественной продукции, но и занять более весомые позиции на глобальном рынке - для этого у нас есть все возможности", - сказал он.

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"Напомню, я только что об этом сказал, – в 2013 году мы открыли здесь современный нефтехимический комплекс, а также провели тогда совещание, где определили, что расширение мощностей нефтехимических предприятий и поддержка российских производителей, работающих в этой отрасли, входят в число ключевых задач промышленной политики", - отметил президент.
Он напомнил, что в том же году компания "Сибур" приступила к проработке создания "Западно-Сибирского нефтехимического комбината". "Добавлю, что в 2014 году мной было принято решение и о вложении в проект – мы сейчас только с (председателем правления "Сибур" Дмитрием - ред.) Коновым обсуждали это – средств Фонда национального благосостояния. Сделка была реализована при участии РФПИ – Российского фонда прямых инвестиций", - сказал Путин.

"Это было 1,75 миллиарда долларов. На 15 лет мы, помнится, это давали. В 2030 году нужно погасить все облигации, причем в разовом порядке. Проект осуществляется вовремя с большой эффективностью. Сейчас только вспоминали о том, что за 52 месяца одно из крупнейших предприятий страны вы построили", - добавил президент.

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Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе совещания отметил, что инвестиции осуществлялись по максимально защищенной структуре, где была предоставлена корпоративная гарантия на эти инвестиции, а доходность составила на 30% больше, чем если бы эти средства были вложены в иностранные ценные бумаги. "Мы просили добавить в протокол совещания, если можно, поручение РФПИ и Минфину проработать дальнейшую возможность инвестиции квоты РФПИ в ФНБ в нефтехимические проекты. Мы видим очень много таких проектов, мы рассматриваем их и, безусловно, считаем вот этот механизм инвестиций ФНБ в защищенной форме с хорошей доходностью, он может быть и полезен для отрасли, и давать хорошую доходность средствам ФНБ", - уверен Дмитриев.
 
Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийМинистерство финансов РФ (Минфин России)Сибур ХолдингРоссияВладимир ПутинТехнологииЭкономика
 
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