https://ria.ru/20201201/neftekhimiya-1587187286.html

Путин рассказал об огромном потенциале российской нефтехимии

Путин рассказал об огромном потенциале российской нефтехимии

У российской нефтехимии огромный потенциал роста не только внутри страны, есть возможности занять ниши и на глобальном рынке, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T16:27

2020-12-01T16:27

2020-12-01T18:28

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

министерство финансов рф (минфин россии)

сибур холдинг

россия

владимир путин

технологии

экономика

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ТОБОЛЬСК, 1 дек - РИА Новости. У российской нефтехимии огромный потенциал роста не только внутри страны, есть возможности занять ниши и на глобальном рынке, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию нефтегазохимической отрасли."Напомню, я только что об этом сказал, – в 2013 году мы открыли здесь современный нефтехимический комплекс, а также провели тогда совещание, где определили, что расширение мощностей нефтехимических предприятий и поддержка российских производителей, работающих в этой отрасли, входят в число ключевых задач промышленной политики", - отметил президент.Он напомнил, что в том же году компания "Сибур" приступила к проработке создания "Западно-Сибирского нефтехимического комбината". "Добавлю, что в 2014 году мной было принято решение и о вложении в проект – мы сейчас только с (председателем правления "Сибур" Дмитрием - ред.) Коновым обсуждали это – средств Фонда национального благосостояния. Сделка была реализована при участии РФПИ – Российского фонда прямых инвестиций", - сказал Путин.Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе совещания отметил, что инвестиции осуществлялись по максимально защищенной структуре, где была предоставлена корпоративная гарантия на эти инвестиции, а доходность составила на 30% больше, чем если бы эти средства были вложены в иностранные ценные бумаги. "Мы просили добавить в протокол совещания, если можно, поручение РФПИ и Минфину проработать дальнейшую возможность инвестиции квоты РФПИ в ФНБ в нефтехимические проекты. Мы видим очень много таких проектов, мы рассматриваем их и, безусловно, считаем вот этот механизм инвестиций ФНБ в защищенной форме с хорошей доходностью, он может быть и полезен для отрасли, и давать хорошую доходность средствам ФНБ", - уверен Дмитриев.

https://ria.ru/20201201/neft-1587187996.html

https://ria.ru/20201201/sibur-1587194307.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, министерство финансов рф (минфин россии), сибур холдинг, россия, владимир путин, технологии, экономика