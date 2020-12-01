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Bloomberg: в Азию направится "армада" из танкеров с американской нефтью
Bloomberg: в Азию направится "армада" из танкеров с американской нефтью
Около двадцати танкеров с американской нефтью направятся в этом месяце в Азию, сообщило агентство Bloomberg. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T20:26
2020-12-01T23:45
коронавирус covid-19
мексиканский залив
опек
sinopec
сингапур (страна)
южная корея
китай
азия
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Около двадцати танкеров с американской нефтью направятся в этом месяце в Азию, сообщило агентство Bloomberg.Отмечается, что суда были зафрахтованы различными компаниями, чтобы доставить сырую нефть с побережья Мексиканского залива. Большинство из них являются супертанкерами, способными перевозить до двух миллионов баррелей. Среди компаний, которые зафрахтовали суда, агентство выделяет Vitol Group, Litasco SA и Unipec — "дочку" крупнейшей китайской нефтеперерабатывающей компании Sinopec Group.По данным издания, США доставят нефть в Китай, Южную Корею, Сингапур и ряд других азиатских стран.Такие объемы, как пишет агентство, необходимы региону из-за резкого восстановления экономики после пандемии коронавируса.Кроме того, как отмечается, местные компании обратились к США в условиях ограничений добычи по сделке ОПЕК+.
https://ria.ru/20201128/neft-1586249084.html
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мексиканский залив
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коронавирус covid-19, мексиканский залив, опек, sinopec, сингапур (страна), южная корея, китай, азия, сша, нефть, экономика

Bloomberg: в Азию направится "армада" из танкеров с американской нефтью

20:26 01.12.2020 (обновлено: 23:45 01.12.2020)
 
© AP Photo / Ng Han GuanРабочий на нефтеперерабатывающем заводе в Гирине, Китай
Рабочий на нефтеперерабатывающем заводе в Гирине, Китай - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© AP Photo / Ng Han Guan
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Около двадцати танкеров с американской нефтью направятся в этом месяце в Азию, сообщило агентство Bloomberg.
Отмечается, что суда были зафрахтованы различными компаниями, чтобы доставить сырую нефть с побережья Мексиканского залива. Большинство из них являются супертанкерами, способными перевозить до двух миллионов баррелей. Среди компаний, которые зафрахтовали суда, агентство выделяет Vitol Group, Litasco SA и Unipec — "дочку" крупнейшей китайской нефтеперерабатывающей компании Sinopec Group.
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Такие объемы, как пишет агентство, необходимы региону из-за резкого восстановления экономики после пандемии коронавируса.
Кроме того, как отмечается, местные компании обратились к США в условиях ограничений добычи по сделке ОПЕК+.
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Коронавирус COVID-19Мексиканский заливОПЕКSinopecСингапур (страна)Южная КореяКитайАзияСШАНефтьЭкономика
 
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