https://ria.ru/20201201/neft-1587237619.html

Bloomberg: в Азию направится "армада" из танкеров с американской нефтью

Bloomberg: в Азию направится "армада" из танкеров с американской нефтью

Около двадцати танкеров с американской нефтью направятся в этом месяце в Азию, сообщило агентство Bloomberg. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T20:26

2020-12-01T20:26

2020-12-01T23:45

коронавирус covid-19

мексиканский залив

опек

sinopec

сингапур (страна)

южная корея

китай

азия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587189534_0:0:2000:1126_1400x0_80_0_0_5b76a44b1c5567a1e0ee49d0cdf87788.jpg

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Около двадцати танкеров с американской нефтью направятся в этом месяце в Азию, сообщило агентство Bloomberg.Отмечается, что суда были зафрахтованы различными компаниями, чтобы доставить сырую нефть с побережья Мексиканского залива. Большинство из них являются супертанкерами, способными перевозить до двух миллионов баррелей. Среди компаний, которые зафрахтовали суда, агентство выделяет Vitol Group, Litasco SA и Unipec — "дочку" крупнейшей китайской нефтеперерабатывающей компании Sinopec Group.По данным издания, США доставят нефть в Китай, Южную Корею, Сингапур и ряд других азиатских стран.Такие объемы, как пишет агентство, необходимы региону из-за резкого восстановления экономики после пандемии коронавируса.Кроме того, как отмечается, местные компании обратились к США в условиях ограничений добычи по сделке ОПЕК+.

https://ria.ru/20201128/neft-1586249084.html

https://ria.ru/20201123/lider-1585852210.html

мексиканский залив

сингапур (страна)

южная корея

китай

азия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, мексиканский залив, опек, sinopec, сингапур (страна), южная корея, китай, азия, сша, нефть, экономика