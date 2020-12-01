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Россияне рассказали, какие авто нужно облагать налогом на роскошь
Россияне рассказали, какие авто нужно облагать налогом на роскошь
Около половины россиян считают, что налогом на роскошь должны облагаться автомобили стоимостью свыше пяти миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T09:17
2020-12-01T12:51
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
воронежская область
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 1 дек — РИА Новости. Около половины россиян считают, что налогом на роскошь должны облагаться автомобили стоимостью свыше пяти миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь портала о продажах автомашин Drom.ru Елизавета Олофинская по итогам проведенного компанией исследования.Портал с 16 по 23 ноября провел всероссийский опрос на тему "Какие авто надо облагать налогом на роскошь", в котором приняли участие свыше 18 тысяч человек из разных регионов России, в основном автомобилисты. Учитывались регионы, в которых проголосовали не менее 50 человек, — всего 38 регионов. Погрешность не указана.По ее словам, согласны с существующей планкой Минпромторга в три миллиона рублей 17% респондентов. За вариант "два миллиона рублей" проголосовали семь процентов, "1,5 миллиона" — два процента, "от одного миллиона" — пять процентов. Таким образом, за повышение налога для машин дешевле трех миллионов рублей высказались 14% опрошенных. В Воронежской области последний вариант стал в два с половиной раза популярнее, чем в среднем по стране, и набрал 12,3%.Повышающие коэффициенты на транспортный налог для владельцев дорогостоящих автомобилей — так называемый налог на роскошь — применяется в Российской Федерации с 2014 года. Минпромторг ежегодно обновляет перечень подпадающего под повышенное налогообложение транспорта, документ опубликован на сайте министерства. Базовая ставка налога в каждом регионе своя, а повышающий коэффициент зависит от средней стоимости и года выпуска автомобиля.ФНС указывает, что в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от трех до пяти миллионов рублей, с года выпуска которых прошло не более трех лет, повышающий коэффициент составляет 1,1, за автомобили средней стоимостью от пяти до десяти миллионов рублей не старше пяти лет налог будет двойным. А за автомобиль средней стоимостью от десяти до 15 миллионов рублей и не старше десяти лет, а также если он дороже 15 миллионов рублей и не старше 20 лет, придется заплатить тройную сумму налога.
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), воронежская область, экономика

Россияне рассказали, какие авто нужно облагать налогом на роскошь

09:17 01.12.2020 (обновлено: 12:51 01.12.2020)
 
© Depositphotos / KzenonМужчина открывает дверь автомобиля
Мужчина открывает дверь автомобиля - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© Depositphotos / Kzenon
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ВЛАДИВОСТОК, 1 дек — РИА Новости. Около половины россиян считают, что налогом на роскошь должны облагаться автомобили стоимостью свыше пяти миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь портала о продажах автомашин Drom.ru Елизавета Олофинская по итогам проведенного компанией исследования.
Портал с 16 по 23 ноября провел всероссийский опрос на тему "Какие авто надо облагать налогом на роскошь", в котором приняли участие свыше 18 тысяч человек из разных регионов России, в основном автомобилисты. Учитывались регионы, в которых проголосовали не менее 50 человек, — всего 38 регионов. Погрешность не указана.

"По его результатам большинство — 31% — выбрали вариант "пять миллионов рублей", за "десять миллионов" проголосовали 17%. Таким образом, повысить порог "роскошных" автомобилей хочет 48% опрошенных. При этом 21% автолюбителей считают, что такого налога не должно быть изначально", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, согласны с существующей планкой Минпромторга в три миллиона рублей 17% респондентов. За вариант "два миллиона рублей" проголосовали семь процентов, "1,5 миллиона" — два процента, "от одного миллиона" — пять процентов. Таким образом, за повышение налога для машин дешевле трех миллионов рублей высказались 14% опрошенных. В Воронежской области последний вариант стал в два с половиной раза популярнее, чем в среднем по стране, и набрал 12,3%.
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Повышающие коэффициенты на транспортный налог для владельцев дорогостоящих автомобилей — так называемый налог на роскошь — применяется в Российской Федерации с 2014 года. Минпромторг ежегодно обновляет перечень подпадающего под повышенное налогообложение транспорта, документ опубликован на сайте министерства. Базовая ставка налога в каждом регионе своя, а повышающий коэффициент зависит от средней стоимости и года выпуска автомобиля.
ФНС указывает, что в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от трех до пяти миллионов рублей, с года выпуска которых прошло не более трех лет, повышающий коэффициент составляет 1,1, за автомобили средней стоимостью от пяти до десяти миллионов рублей не старше пяти лет налог будет двойным. А за автомобиль средней стоимостью от десяти до 15 миллионов рублей и не старше десяти лет, а также если он дороже 15 миллионов рублей и не старше 20 лет, придется заплатить тройную сумму налога.
 
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральная налоговая служба (ФНС России)Воронежская областьЭкономика
 
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