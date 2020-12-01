Россияне рассказали, какие авто нужно облагать налогом на роскошь
09:17 01.12.2020 (обновлено: 12:51 01.12.2020)
ВЛАДИВОСТОК, 1 дек — РИА Новости. Около половины россиян считают, что налогом на роскошь должны облагаться автомобили стоимостью свыше пяти миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь портала о продажах автомашин Drom.ru Елизавета Олофинская по итогам проведенного компанией исследования.
Портал с 16 по 23 ноября провел всероссийский опрос на тему "Какие авто надо облагать налогом на роскошь", в котором приняли участие свыше 18 тысяч человек из разных регионов России, в основном автомобилисты. Учитывались регионы, в которых проголосовали не менее 50 человек, — всего 38 регионов. Погрешность не указана.
"По его результатам большинство — 31% — выбрали вариант "пять миллионов рублей", за "десять миллионов" проголосовали 17%. Таким образом, повысить порог "роскошных" автомобилей хочет 48% опрошенных. При этом 21% автолюбителей считают, что такого налога не должно быть изначально", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, согласны с существующей планкой Минпромторга в три миллиона рублей 17% респондентов. За вариант "два миллиона рублей" проголосовали семь процентов, "1,5 миллиона" — два процента, "от одного миллиона" — пять процентов. Таким образом, за повышение налога для машин дешевле трех миллионов рублей высказались 14% опрошенных. В Воронежской области последний вариант стал в два с половиной раза популярнее, чем в среднем по стране, и набрал 12,3%.
Повышающие коэффициенты на транспортный налог для владельцев дорогостоящих автомобилей — так называемый налог на роскошь — применяется в Российской Федерации с 2014 года. Минпромторг ежегодно обновляет перечень подпадающего под повышенное налогообложение транспорта, документ опубликован на сайте министерства. Базовая ставка налога в каждом регионе своя, а повышающий коэффициент зависит от средней стоимости и года выпуска автомобиля.
ФНС указывает, что в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от трех до пяти миллионов рублей, с года выпуска которых прошло не более трех лет, повышающий коэффициент составляет 1,1, за автомобили средней стоимостью от пяти до десяти миллионов рублей не старше пяти лет налог будет двойным. А за автомобиль средней стоимостью от десяти до 15 миллионов рублей и не старше десяти лет, а также если он дороже 15 миллионов рублей и не старше 20 лет, придется заплатить тройную сумму налога.