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Наехавший на пешеходов в Трире был нетрезв
Наехавший на пешеходов в Трире был нетрезв
Водитель, наехавший на людей в пешеходной зоне немецкого Трира, был нетрезв, заявил на пресс-конференции старший прокурор города Петер Фрицен. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T21:22
2020-12-01T22:21
штеффен зайберт
рейнланд-пфальц
ангела меркель
наезд на пешеходов в германии
трир
германия
в мире
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БЕРЛИН, 1 дек — РИА Новости. Водитель, наехавший на людей в пешеходной зоне немецкого Трира, был нетрезв, заявил на пресс-конференции старший прокурор города Петер Фрицен.По данным алкотеста, у мужчины выявили 1,4 промилле алкоголя, результаты анализа крови еще не готовы.Он уточнил, что подозреваемому 51 год, он гражданин Германии и родился в Трире."Мы ведем расследование против него по подозрению в покушении на убийство в четырех случаях, а также в нанесении тяжких телесных повреждений по ряду случаев. Мы исходим из того, что он коварно действовал в ходе атаки в центре города, используя автомобиль как оружие", — сказал Фрицен.По словам прокурора, подозреваемый не был ранее судим, "мотив преступления пока совершенно не ясен", мужчину допрашивают, однако "пока нет данных о том, что роль могли играть террористический, политический или религиозный мотивы".В свою очередь, министр внутренних дел земли Рейнланд-Пфальц Рогер Левенц заявил, что след автомобиля указывает на то, что подозреваемый целенаправленно преследовал пешеходов.По данным главы МВД, в результате наезда четыре человека погибли, четверо получили тяжелые травмы, еще столько же — травмы средней тяжести и шесть человек пострадали несильно.Наезд на людей в пешеходной зоне Трира произошел днем. Как заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, в правительстве "потрясены случившимся". Канцлер Ангела Меркель сообщила, что находится в контакте с властями региона в связи с наездом на пешеходов в Трире.
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Кадры задержания водителя в Германии, въехавшего в толпу
Кадры задержания водителя в Германии, въехавшего в толпу
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штеффен зайберт, рейнланд-пфальц, ангела меркель, наезд на пешеходов в германии, трир, германия, в мире

Наехавший на пешеходов в Трире был нетрезв

21:22 01.12.2020 (обновлено: 22:21 01.12.2020)
 
© AP Photo / dpa / Harald TittelСотрудники полиции на месте наезда на пешеходов в городе Трир, Германия
Сотрудники полиции на месте наезда на пешеходов в городе Трир, Германия - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© AP Photo / dpa / Harald Tittel
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БЕРЛИН, 1 дек — РИА Новости. Водитель, наехавший на людей в пешеходной зоне немецкого Трира, был нетрезв, заявил на пресс-конференции старший прокурор города Петер Фрицен.
По данным алкотеста, у мужчины выявили 1,4 промилле алкоголя, результаты анализа крови еще не готовы.

"Возможно, есть картина психического расстройства. Подозреваемый был коротко обследован врачом, <...> но необходимы дальнейшие следственные мероприятия. В ходе следствия будет запрошена психиатрическая экспертиза, которая должна затронуть вопрос о дееспособности", — добавил Фрицен.

Он уточнил, что подозреваемому 51 год, он гражданин Германии и родился в Трире.
"Мы ведем расследование против него по подозрению в покушении на убийство в четырех случаях, а также в нанесении тяжких телесных повреждений по ряду случаев. Мы исходим из того, что он коварно действовал в ходе атаки в центре города, используя автомобиль как оружие", — сказал Фрицен.
По словам прокурора, подозреваемый не был ранее судим, "мотив преступления пока совершенно не ясен", мужчину допрашивают, однако "пока нет данных о том, что роль могли играть террористический, политический или религиозный мотивы".
В свою очередь, министр внутренних дел земли Рейнланд-Пфальц Рогер Левенц заявил, что след автомобиля указывает на то, что подозреваемый целенаправленно преследовал пешеходов.
По данным главы МВД, в результате наезда четыре человека погибли, четверо получили тяжелые травмы, еще столько же — травмы средней тяжести и шесть человек пострадали несильно.
Наезд на людей в пешеходной зоне Трира произошел днем. Как заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, в правительстве "потрясены случившимся". Канцлер Ангела Меркель сообщила, что находится в контакте с властями региона в связи с наездом на пешеходов в Трире.
 
Штеффен ЗайбертРейнланд-ПфальцАнгела МеркельНаезд на пешеходов в ГерманииТрирГерманияВ мире
 
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