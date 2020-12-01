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Наехавший на пешеходов в Трире был нетрезв

Наехавший на пешеходов в Трире был нетрезв

Водитель, наехавший на людей в пешеходной зоне немецкого Трира, был нетрезв, заявил на пресс-конференции старший прокурор города Петер Фрицен. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T21:22

2020-12-01T21:22

2020-12-01T22:21

штеффен зайберт

рейнланд-пфальц

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БЕРЛИН, 1 дек — РИА Новости. Водитель, наехавший на людей в пешеходной зоне немецкого Трира, был нетрезв, заявил на пресс-конференции старший прокурор города Петер Фрицен.По данным алкотеста, у мужчины выявили 1,4 промилле алкоголя, результаты анализа крови еще не готовы.Он уточнил, что подозреваемому 51 год, он гражданин Германии и родился в Трире."Мы ведем расследование против него по подозрению в покушении на убийство в четырех случаях, а также в нанесении тяжких телесных повреждений по ряду случаев. Мы исходим из того, что он коварно действовал в ходе атаки в центре города, используя автомобиль как оружие", — сказал Фрицен.По словам прокурора, подозреваемый не был ранее судим, "мотив преступления пока совершенно не ясен", мужчину допрашивают, однако "пока нет данных о том, что роль могли играть террористический, политический или религиозный мотивы".В свою очередь, министр внутренних дел земли Рейнланд-Пфальц Рогер Левенц заявил, что след автомобиля указывает на то, что подозреваемый целенаправленно преследовал пешеходов.По данным главы МВД, в результате наезда четыре человека погибли, четверо получили тяжелые травмы, еще столько же — травмы средней тяжести и шесть человек пострадали несильно.Наезд на людей в пешеходной зоне Трира произошел днем. Как заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, в правительстве "потрясены случившимся". Канцлер Ангела Меркель сообщила, что находится в контакте с властями региона в связи с наездом на пешеходов в Трире.

рейнланд-пфальц

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Кадры задержания водителя в Германии, въехавшего в толпу Кадры задержания водителя в Германии, въехавшего в толпу 2020-12-01T21:22 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

штеффен зайберт, рейнланд-пфальц, ангела меркель, наезд на пешеходов в германии, трир, германия, в мире