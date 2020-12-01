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Стали известны подробности о водителе, наехавшем на пешеходов в Трире

Стали известны подробности о водителе, наехавшем на пешеходов в Трире

Водитель, совершивший наезд на пешеходов в центре Трира - гражданин Германии, ему 51 год, сообщили в полиции города. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T17:26

2020-12-01T17:26

2020-12-01T18:00

наезд на пешеходов в германии

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БЕРЛИН, 1 дек - РИА Новости. Водитель, совершивший наезд на пешеходов в центре Трира - гражданин Германии, ему 51 год, сообщили в полиции города."Задержан 51-летний мужчина из округа Трир-Саарбург", - говорится в сообщении полиции в Twitter.По информации телеканала N24, водитель передвигался на автомобиле Range Rover, его мотивы пока неизвестны. Как заявил ранее бургомистр Трира Вольфрам Лайбе, в результате наезда скончались по меньшей мере два человек, 15 ранены, в том числе тяжело.Премьер-министр федеральной земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер (СДПГ) выехала в Трир, сообщил телеканал SWR. Туда также направляется глава земельного МВД Роджер Левенц.Ранее полиция Трира подтвердила информацию о двух погибших в результате наезда, водитель задержан. О его мотивах официально пока не сообщается.

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Первые кадры с места ДТП в Трире Первые кадры с места ДТП в Трире 2020-12-01T17:26 true PT0M44S

Кадры задержания водителя в Германии, въехавшего в толпу Кадры задержания водителя в Германии, въехавшего в толпу 2020-12-01T17:26 true PT1M03S

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