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Власти Трира заявили, что водитель въехал в пешеходов "в приступе ярости"
Власти Трира заявили, что водитель въехал в пешеходов "в приступе ярости"
Бургомистр немецкого города Трир Вольфрам Лайбе сообщил, что водитель, направивший машину на людей в пешеходной зоне, действовал в состоянии амока – агрессии... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T17:22
2020-12-01T17:22
2020-12-01T17:47
наезд на пешеходов в германии
трир
германия
в мире
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Бургомистр немецкого города Трир Вольфрам Лайбе сообщил, что водитель, направивший машину на людей в пешеходной зоне, действовал в состоянии амока – агрессии или ярости, которая может сопровождаться человеческими жертвами и разрушениями."Водитель был в состоянии амока", - заявил бургомистр. Видео с его заявлением опубликовано на сайте телеканала SWR.До 15 человек пострадали при наезде машины в пешеходной зоне Трира, есть тяжелораненые. Ранее полиция Трира подтвердила информацию о двух погибших, водитель задержан.
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Первые кадры с места ДТП в Трире
Первые кадры с места ДТП в Трире
2020-12-01T17:22
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видео, наезд на пешеходов в германии, трир, германия, в мире
Власти Трира заявили, что водитель въехал в пешеходов "в приступе ярости"
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости.
Бургомистр немецкого города Трир
Вольфрам Лайбе сообщил, что водитель, направивший машину на людей в пешеходной зоне, действовал в состоянии амока – агрессии или ярости, которая может сопровождаться человеческими жертвами и разрушениями.
2020-12-01T17:22
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