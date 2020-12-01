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Власти Трира заявили, что водитель въехал в пешеходов "в приступе ярости"

Власти Трира заявили, что водитель въехал в пешеходов "в приступе ярости"

Бургомистр немецкого города Трир Вольфрам Лайбе сообщил, что водитель, направивший машину на людей в пешеходной зоне, действовал в состоянии амока – агрессии... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T17:22

2020-12-01T17:22

2020-12-01T17:47

наезд на пешеходов в германии

трир

германия

в мире

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Бургомистр немецкого города Трир Вольфрам Лайбе сообщил, что водитель, направивший машину на людей в пешеходной зоне, действовал в состоянии амока – агрессии или ярости, которая может сопровождаться человеческими жертвами и разрушениями."Водитель был в состоянии амока", - заявил бургомистр. Видео с его заявлением опубликовано на сайте телеканала SWR.До 15 человек пострадали при наезде машины в пешеходной зоне Трира, есть тяжелораненые. Ранее полиция Трира подтвердила информацию о двух погибших, водитель задержан.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Первые кадры с места ДТП в Трире Первые кадры с места ДТП в Трире 2020-12-01T17:22 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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