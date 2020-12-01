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Полиции неизвестны мотивы водителя, наехавшего на пешеходов в Германии

Полиции неизвестны мотивы водителя, наехавшего на пешеходов в Германии

Водитель, совершивший наезд на людей в центре немецкого Трира, двигался в пешеходной зоне со скоростью 70 километров в час, его мотивы пока не известны, сообщил РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T16:48

2020-12-01T16:48

2020-12-01T18:54

наезд на пешеходов в германии

трир

германия

в мире

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БЕРЛИН, 1 дек - РИА Новости. Водитель, совершивший наезд на людей в центре немецкого Трира, двигался в пешеходной зоне со скоростью 70 километров в час, его мотивы пока не известны, сообщил телеканал N24 со ссылкой на социальные сети.По информации телеканала, водитель передвигался на черном автомобиле Range Rover, его мотивы пока не известны. Как заявил ранее бургомистр Трира Вольфрам Лайбе, в результате наезда скончались по меньшей мере два человека, 15 ранены, в том числе тяжело.Ранее полиция Трира подтвердила информацию о двух погибших в результате наезда, водитель задержан. О его мотивах официально пока не сообщается.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наезд на пешеходов в германии, трир, германия, в мире