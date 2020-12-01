Россия направит наблюдателей на парламентские выборы в Венесуэле
18:58 01.12.2020 (обновлено: 20:38 01.12.2020)
© Sputnik / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время выхода к прессе после заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия надеется, что западные страны не будут пытаться необъективно оценивать предстоящие парламентские выборы в Венесуэле, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
"Что касается выборов в Венесуэле, я не думаю, что ситуация там не сложнее, а гораздо проще, чем во многих странах, которые себя презентуют как развитые демократии… Я очень надеюсь, что те, кто из-за рубежа наблюдает за происходящим в Венесуэле, будет руководствоваться объективными результатами этих выборов, а не пытаться подогнать оценки состоявшегося голосования под свои внешнеполитические и геополитические пристрастия", - сказал Лавров журналистам.
Министр считает, что предстоящие выборы пройдут состязательно и хорошо организовано.
"Российская Федерация направляет группу наблюдателей для мониторинга этих выборов. Уверен, что там будут наблюдатели и из других стран и что их участие в мониторинге позволит представить объективную картину мировому сообществу", - отметил глава МИД РФ.
Выборы в Национальную ассамблею, однопалатный парламент Венесуэлы, состоятся 6 декабря с участием 107 политических партий и объединений. Оппозиционный блок с участием партии бывшего спикера этого органа Хуана Гуаидо решил не участвовать в этих выборах.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Действующий в тот момент спикер Национальной ассамблеи Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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