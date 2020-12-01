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Россия направит наблюдателей на парламентские выборы в Венесуэле

Россия направит наблюдателей на парламентские выборы в Венесуэле

Россия надеется, что западные страны не будут пытаться необъективно оценивать предстоящие парламентские выборы в Венесуэле, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T18:58

2020-12-01T18:58

2020-12-01T20:38

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сергей лавров

венесуэла

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия надеется, что западные страны не будут пытаться необъективно оценивать предстоящие парламентские выборы в Венесуэле, заявил глава МИД РФ Сергей ЛавровМинистр считает, что предстоящие выборы пройдут состязательно и хорошо организовано."Российская Федерация направляет группу наблюдателей для мониторинга этих выборов. Уверен, что там будут наблюдатели и из других стран и что их участие в мониторинге позволит представить объективную картину мировому сообществу", - отметил глава МИД РФ.Выборы в Национальную ассамблею, однопалатный парламент Венесуэлы, состоятся 6 декабря с участием 107 политических партий и объединений. Оппозиционный блок с участием партии бывшего спикера этого органа Хуана Гуаидо решил не участвовать в этих выборах.В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Действующий в тот момент спикер Национальной ассамблеи Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.

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россия, сергей лавров, венесуэла, в мире