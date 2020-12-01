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Осенью по мосту в Крым и обратно проехали более 1,2 миллиона автомобилей

Осенью по мосту в Крым и обратно проехали более 1,2 миллиона автомобилей

Более 1,2 миллиона автомобилей проехало по Крымскому мосту за три осенних месяца, трафик вырос на 2% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, сообщила... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T12:33

2020-12-01T12:33

2020-12-01T12:33

крымский мост

керченский пролив

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Более 1,2 миллиона автомобилей проехало по Крымскому мосту за три осенних месяца, трафик вырос на 2% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Тамань", в чьем управлении находится автодорожная часть сооружения.Ранее "Тамань" сообщала, что за лето по Крымскому мосту проехали почти два миллиона автомобилей."Более 1,2 миллиона автомобилей проехало по Крымскому минувшей осенью, что на 20% и на 2% больше, чем в 2018 и 2019 гг. соответственно", - сообщили в пресс-службе.Среднесуточная интенсивность движения составила более 13 тысяч машин, что на 33% ниже показателя летних месяцев — снижение обусловлено завершением курортного сезона. Суточный рекорд осенней интенсивности движения отмечен 6 сентября: в этот день по мосту в обоих направлениях проехало почти 27 тысяч автомобилей, сообщили в ведомстве.С момента открытия движения в общей сложности мостовым переходом через Керченский пролив воспользовалось более 12 миллионов автомобилистов, все это время движение осуществлялось в штатном режиме, отметили в компании.Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. Автодорожная часть моста открылась в мае 2018 года. Пассажирское железнодорожное сообщение по мосту открылось в декабре 2019 года, грузовое железнодорожное - 30 июня 2020 года.

керченский пролив

республика крым

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Крымский мост: как создавалась легенда Самый длинный мост в России и Европе протянулся от Тамани до Керчи. В сложнейших условиях он был построен за четыре года – это рекордно короткие сроки. Длина моста составила 19 километров, использовано порядка 8 600 000 тонн материалов и конструкций. Над его созданием трудились 15000 рабочих. 2020-12-01T12:33 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, керченский пролив, республика крым, общество