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Осенью по мосту в Крым и обратно проехали более 1,2 миллиона автомобилей
Осенью по мосту в Крым и обратно проехали более 1,2 миллиона автомобилей
Более 1,2 миллиона автомобилей проехало по Крымскому мосту за три осенних месяца, трафик вырос на 2% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, сообщила... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T12:33
2020-12-01T12:33
2020-12-01T12:33
крымский мост
керченский пролив
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Более 1,2 миллиона автомобилей проехало по Крымскому мосту за три осенних месяца, трафик вырос на 2% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Тамань", в чьем управлении находится автодорожная часть сооружения.Ранее "Тамань" сообщала, что за лето по Крымскому мосту проехали почти два миллиона автомобилей."Более 1,2 миллиона автомобилей проехало по Крымскому минувшей осенью, что на 20% и на 2% больше, чем в 2018 и 2019 гг. соответственно", - сообщили в пресс-службе.Среднесуточная интенсивность движения составила более 13 тысяч машин, что на 33% ниже показателя летних месяцев — снижение обусловлено завершением курортного сезона. Суточный рекорд осенней интенсивности движения отмечен 6 сентября: в этот день по мосту в обоих направлениях проехало почти 27 тысяч автомобилей, сообщили в ведомстве.С момента открытия движения в общей сложности мостовым переходом через Керченский пролив воспользовалось более 12 миллионов автомобилистов, все это время движение осуществлялось в штатном режиме, отметили в компании.Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. Автодорожная часть моста открылась в мае 2018 года. Пассажирское железнодорожное сообщение по мосту открылось в декабре 2019 года, грузовое железнодорожное - 30 июня 2020 года.
керченский пролив
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Крымский мост: как создавалась легенда
Самый длинный мост в России и Европе протянулся от Тамани до Керчи. В сложнейших условиях он был построен за четыре года – это рекордно короткие сроки. Длина моста составила 19 километров, использовано порядка 8 600 000 тонн материалов и конструкций. Над его созданием трудились 15000 рабочих.
2020-12-01T12:33
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крымский мост, керченский пролив, республика крым, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Более 1,2 миллиона автомобилей проехало по Крымскому мосту за три осенних месяца, трафик вырос на 2% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Тамань", в чьем управлении находится автодорожная часть сооружения.
Ранее "Тамань" сообщала, что за лето по Крымскому мосту проехали почти два миллиона автомобилей.
"Более 1,2 миллиона автомобилей проехало по Крымскому минувшей осенью, что на 20% и на 2% больше, чем в 2018 и 2019 гг. соответственно", - сообщили в пресс-службе.
Среднесуточная интенсивность движения составила более 13 тысяч машин, что на 33% ниже показателя летних месяцев — снижение обусловлено завершением курортного сезона. Суточный рекорд осенней интенсивности движения отмечен 6 сентября: в этот день по мосту в обоих направлениях проехало почти 27 тысяч автомобилей, сообщили в ведомстве.
С момента открытия движения в общей сложности мостовым переходом через Керченский пролив
воспользовалось более 12 миллионов автомобилистов, все это время движение осуществлялось в штатном режиме, отметили в компании.
Мост в Крым
из Краснодарского края
- самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. Автодорожная часть моста открылась в мае 2018 года. Пассажирское железнодорожное сообщение по мосту открылось в декабре 2019 года, грузовое железнодорожное - 30 июня 2020 года.