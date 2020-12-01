https://ria.ru/20201201/moshenniki-1587072210.html
Специалист рассказал, как защитить банковскую карту от аферистов
Специалист рассказал, как защитить банковскую карту от аферистов
Способы обмана держателей банковских карт, которыми оперируют мошенники, становятся все более продуманными. Нередко даже молодые и технически грамотные граждане РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T02:12
2020-12-01T02:12
2020-12-01T02:12
россия
карты
мошенничество
банки
роскачество
технологии
общество
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Назван способ защиты банковской карты от аферистов
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Способы обмана держателей банковских карт, которыми оперируют мошенники, становятся все более продуманными. Нередко даже молодые и технически грамотные граждане попадаются на эту удочку. Способами противостоять аферистам поделился с агентством "Прайм" руководитель проекта Центра цифровой экспертизы "Роскачество" Сергей Бодров.Прежде всего, никому нельзя называть данные вашей карты – срок действия, трехзначный CVV-код и коды-подтверждения из СМС. "Лучше не говорите вообще никакие платежные данные. Если вам звонят по телефону из "службы безопасности банка", сразу кладите трубку", — советует эксперт. В целях безопасности лучше хранить деньги на разных картах, причем основная сумма должна быть на той, что "не засвечена" в интернете. Для онлайн-покупок стоит завести отдельную карту, деньги на которую лучше перечислять сразу перед оплатой и не больше, чем для этого требуется. Он также советует не экономить на СМС-уведомлениях, с помощью которых можно сразу узнать о несанкционированных транзакциях. Тогда можно сразу заблокировать карту, не дожидаясь дальнейших списаний. Нельзя хранить и пересылать в мессенджерах фото реквизитов карты, а уж если это необходимо, лучше пользоваться разными каналами.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, карты, мошенничество, банки, роскачество, технологии, общество
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости.
Способы обмана держателей банковских карт, которыми оперируют мошенники, становятся все более продуманными. Нередко даже молодые и технически грамотные граждане попадаются на эту удочку. Способами противостоять аферистам поделился с агентством "Прайм
" руководитель проекта Центра цифровой экспертизы "Роскачество
" Сергей Бодров.
Прежде всего, никому нельзя называть данные вашей карты – срок действия, трехзначный CVV-код и коды-подтверждения из СМС. "Лучше не говорите вообще никакие платежные данные. Если вам звонят по телефону из "службы безопасности банка", сразу кладите трубку", — советует эксперт.
В целях безопасности лучше хранить деньги на разных картах, причем основная сумма должна быть на той, что "не засвечена" в интернете. Для онлайн-покупок стоит завести отдельную карту, деньги на которую лучше перечислять сразу перед оплатой и не больше, чем для этого требуется.
"Не стоит привязывать свою карту к интернет-магазинам, особенно если не собираетесь часто совершать покупки. Также после совершения покупки нужно проверять, не сохранилась ли карта в системе интернет-магазина, и, если все же сохранилась, удаляйте данные карты вручную", — указал Бодров.
Он также советует не экономить на СМС-уведомлениях, с помощью которых можно сразу узнать о несанкционированных транзакциях. Тогда можно сразу заблокировать карту, не дожидаясь дальнейших списаний. Нельзя хранить и пересылать в мессенджерах фото реквизитов карты, а уж если это необходимо, лучше пользоваться разными каналами.