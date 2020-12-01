https://ria.ru/20201201/moshenniki-1587072210.html

Специалист рассказал, как защитить банковскую карту от аферистов

Специалист рассказал, как защитить банковскую карту от аферистов

Способы обмана держателей банковских карт, которыми оперируют мошенники, становятся все более продуманными. Нередко даже молодые и технически грамотные граждане РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T02:12

2020-12-01T02:12

2020-12-01T02:12

россия

карты

мошенничество

банки

роскачество

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Назван способ защиты банковской карты от аферистов

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576684095_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_eeb5e2f868cd2a28f5a665231c15b6ac.jpg

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Способы обмана держателей банковских карт, которыми оперируют мошенники, становятся все более продуманными. Нередко даже молодые и технически грамотные граждане попадаются на эту удочку. Способами противостоять аферистам поделился с агентством "Прайм" руководитель проекта Центра цифровой экспертизы "Роскачество" Сергей Бодров.Прежде всего, никому нельзя называть данные вашей карты – срок действия, трехзначный CVV-код и коды-подтверждения из СМС. "Лучше не говорите вообще никакие платежные данные. Если вам звонят по телефону из "службы безопасности банка", сразу кладите трубку", — советует эксперт. В целях безопасности лучше хранить деньги на разных картах, причем основная сумма должна быть на той, что "не засвечена" в интернете. Для онлайн-покупок стоит завести отдельную карту, деньги на которую лучше перечислять сразу перед оплатой и не больше, чем для этого требуется. Он также советует не экономить на СМС-уведомлениях, с помощью которых можно сразу узнать о несанкционированных транзакциях. Тогда можно сразу заблокировать карту, не дожидаясь дальнейших списаний. Нельзя хранить и пересылать в мессенджерах фото реквизитов карты, а уж если это необходимо, лучше пользоваться разными каналами.

https://ria.ru/20201130/moshennichestvo-1586949058.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, карты, мошенничество, банки, роскачество, технологии, общество