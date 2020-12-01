Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201201/moshenniki-1587072210.html
Специалист рассказал, как защитить банковскую карту от аферистов
Специалист рассказал, как защитить банковскую карту от аферистов
Способы обмана держателей банковских карт, которыми оперируют мошенники, становятся все более продуманными. Нередко даже молодые и технически грамотные граждане РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T02:12
2020-12-01T02:12
россия
карты
мошенничество
банки
роскачество
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Назван способ защиты банковской карты от аферистов
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576684095_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_eeb5e2f868cd2a28f5a665231c15b6ac.jpg
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Способы обмана держателей банковских карт, которыми оперируют мошенники, становятся все более продуманными. Нередко даже молодые и технически грамотные граждане попадаются на эту удочку. Способами противостоять аферистам поделился с агентством "Прайм" руководитель проекта Центра цифровой экспертизы "Роскачество" Сергей Бодров.Прежде всего, никому нельзя называть данные вашей карты – срок действия, трехзначный CVV-код и коды-подтверждения из СМС. "Лучше не говорите вообще никакие платежные данные. Если вам звонят по телефону из "службы безопасности банка", сразу кладите трубку", — советует эксперт. В целях безопасности лучше хранить деньги на разных картах, причем основная сумма должна быть на той, что "не засвечена" в интернете. Для онлайн-покупок стоит завести отдельную карту, деньги на которую лучше перечислять сразу перед оплатой и не больше, чем для этого требуется. Он также советует не экономить на СМС-уведомлениях, с помощью которых можно сразу узнать о несанкционированных транзакциях. Тогда можно сразу заблокировать карту, не дожидаясь дальнейших списаний. Нельзя хранить и пересылать в мессенджерах фото реквизитов карты, а уж если это необходимо, лучше пользоваться разными каналами.
https://ria.ru/20201130/moshennichestvo-1586949058.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576684095_330:0:3061:2048_1400x0_80_0_0_f541a8255c7835a6040d8246c9d6cf3c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, карты, мошенничество, банки, роскачество, технологии, общество

Специалист рассказал, как защитить банковскую карту от аферистов

02:12 01.12.2020
 
© Depositphotos / Tui-PhotoEngineerБанковская карта
Банковская карта - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© Depositphotos / Tui-PhotoEngineer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Способы обмана держателей банковских карт, которыми оперируют мошенники, становятся все более продуманными. Нередко даже молодые и технически грамотные граждане попадаются на эту удочку. Способами противостоять аферистам поделился с агентством "Прайм" руководитель проекта Центра цифровой экспертизы "Роскачество" Сергей Бодров.
Прежде всего, никому нельзя называть данные вашей карты – срок действия, трехзначный CVV-код и коды-подтверждения из СМС. "Лучше не говорите вообще никакие платежные данные. Если вам звонят по телефону из "службы безопасности банка", сразу кладите трубку", — советует эксперт.
В целях безопасности лучше хранить деньги на разных картах, причем основная сумма должна быть на той, что "не засвечена" в интернете. Для онлайн-покупок стоит завести отдельную карту, деньги на которую лучше перечислять сразу перед оплатой и не больше, чем для этого требуется.

"Не стоит привязывать свою карту к интернет-магазинам, особенно если не собираетесь часто совершать покупки. Также после совершения покупки нужно проверять, не сохранилась ли карта в системе интернет-магазина, и, если все же сохранилась, удаляйте данные карты вручную", — указал Бодров.

Он также советует не экономить на СМС-уведомлениях, с помощью которых можно сразу узнать о несанкционированных транзакциях. Тогда можно сразу заблокировать карту, не дожидаясь дальнейших списаний. Нельзя хранить и пересылать в мессенджерах фото реквизитов карты, а уж если это необходимо, лучше пользоваться разными каналами.
Стенд на форуме Транспорт России - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
Вчера, 13:29
Названа сумма, которую россияне потеряли в пандемию из-за мошенников
 
РоссияКартыМошенничествоБанкиРоскачествоТехнологииОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:54СМИ опровергли данные о гибели командира КСИР при воздушном ударе
08:39Курьеры разгромили магазин в центре Москвы и избили охранника
08:33Россия надеется, что США начнут считаться с интересами других стран
08:26Россиян с 1 декабря будут уведомлять о полагающихся им мерах соцподдержки
08:18Штабу Трампа дали опросить свидетелей в Неваде о нарушениях на выборах
08:17В Красноярске опровергли данные о принуждении учащихся обедать в школе
08:03Небольшой снег и гололедица ждут москвичей в первый день зимы
07:50Осень 2020 года в Москве стала самой теплой за время метеонаблюдений
07:35В Новосибирске проверят данные о том, что скорая высадила больного COVID
07:10Исследование показало отношение работодателей к премированию сотрудников
07:09Минобороны сообщило о ходе саперных работ миротворцев в Карабахе
06:51В России могут снизить цены на ритуальные услуги
06:45Глав российских регионов призвали объявить 31 декабря выходным днем
06:42Международная книжная ярмарка non/fiction пройдет в онлайн-формате
06:23Эксперт назвала условие передачи антител к COVID-19 от матери к ребенку
06:18Врач рассказал, как сохранить осанку на удаленке
06:14Россиянам посоветовали не рассылать одинаковые поздравления на Новый год
06:09Россиянам рассказали, во сколько обойдется новогодний декор в 2020 году
05:53Дегтярев призвал жителей региона самим возить врачей к больным COVID-19
05:38Депортируемым из США россиянам выдали свидетельства на возвращение
Лента новостейМолния