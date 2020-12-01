https://ria.ru/20201201/miting-1587127407.html

В Киеве проходит митинг предпринимателей против карантина из-за COVID-19

В Киеве проходит митинг предпринимателей против карантина из-за COVID-19

Многочисленный митинг предпринимателей против карантинных ограничений для бизнеса, введенного в связи с пандемией коронавируса COVID-19, проходит во вторник у... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T12:32

2020-12-01T12:32

2020-12-01T12:33

распространение нового коронавируса

денис шмыгаль

коронавирус covid-19

максим степанов

здоровье - общество

украина

в мире

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КИЕВ, 1 дек – РИА Новости. Многочисленный митинг предпринимателей против карантинных ограничений для бизнеса, введенного в связи с пандемией коронавируса COVID-19, проходит во вторник у Верховной рады Украины, участники перекрыли движение по улице Грушевского, передает корреспондент РИА Новости.Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов не исключил, что в стране могут ввести локдаун на новогодние праздники, но отметил, что карантин ужесточается исключительно из-за эпидемиологической ситуации. Позже премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство рассматривает возможность ужесточения карантина из-за коронавируса на новогодние праздники.Митингующие перекрыли улицу Грушевского, на которой находится здание парламента. В частности, они окружили все входы в здание, которыми пользуются депутаты, чтобы пообщаться с ними перед заседанием Рады и убедить поддержать необходимые для предпринимателей законопроекты.Представители малого бизнеса проводят акцию под названием "Налоговый майдан". Кроме отмены карантинных ограничений, касающихся работы малого и микробизнеса, митингующие также требуют, чтобы парламент принял два законопроекта, направленных на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. Они также выступают за то, чтобы Рада отсрочила введение кассовых аппаратов для индивидуальных предпринимателей.Охрана здания Рады усилена сотрудниками полиции и бойцами Национальной гвардии. Кроме того, автобусы с силовиками находятся на соседних улицах, дежурят пожарные машины. Ситуация спокойная.Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил парламенту принять ряд законодательных инициатив по экономической поддержке бизнеса в условиях карантина, введенного из-за пандемии коронавируса COVID-19. Среди прочего глава государства предлагает выплатить одноразовую помощь предпринимателям и списать долг по неуплате налогов, а также налоговые каникулы для ряда представителей бизнеса.Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин, с 11 мая ряд ограничительных мер решено было смягчить. Премьер заявил, что после 11 мая местные власти могут прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране. Позднее карантин был продлен до конца этого года.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201201/legkie-1587071696.html

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денис шмыгаль, коронавирус covid-19, максим степанов, здоровье - общество, украина, в мире