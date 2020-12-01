https://ria.ru/20201201/mina-1587257018.html

В ЛНР заявили о подрыве автомобиля с украинскими военными в Донбассе

В ЛНР заявили о подрыве автомобиля с украинскими военными в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики зафиксировала подрыв на мине автомобиля с украинскими военнослужащими у линии соприкосновения РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T23:50

2020-12-01T23:50

2020-12-01T23:50

яков осадчий

донбасс

луганская народная республика

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 1 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики зафиксировала подрыв на мине автомобиля с украинскими военнослужащими у линии соприкосновения в Донбассе, заявил во вторник журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.Ранее Народная милиция ЛНР заявляла, что украинские силовики минируют сельхозугодья и участки у линии соприкосновения вблизи подконтрольных Киеву населенных пунктов в Донбассе."В период с 15.00 до 17.00 (совп. с мск.) в районе населенного пункта Луганское (под контролем Киева, - ред.) зафиксирован взрыв на минном поле военного автомобиля ГАЗ-66, следовавшего на позиции 9-го батальона 59-й бригады (ВС Украины, - ред.)", - заявил Осадчий.Он уточнил, что в последствии на месте происшествия зафиксировали еще пять взрывов, а также прибытие санитарного автомобиля и эвакуацию раненных. По его словам, позже украинские силовики, запросив "режим тишины", эвакуировали и поврежденную машину.Представитель ведомства также заявил, что в подорвавшемся автомобиле находились мины калибром 82 миллиметра. По его словам, это подчеркивает факт использования "действующего перемирия для подвоза боеприпасов и наглядно демонстрирует готовность украинских боевиков к их применению".Он уточнил, что о факте подрывов уже сообщили представителям украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня, чтобы исключить обвинения Народной милиции ЛНР в провокации.

https://ria.ru/20201127/stsenariy-1586481367.html

https://ria.ru/20200919/donbass-1577491486.html

донбасс

луганская народная республика

украина

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яков осадчий, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире