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Состояние богатейших россиян выросло на $486 миллионов с начала года
Состояние богатейших россиян выросло на $486 миллионов с начала года
Совокупное состояние богатейших россиян с начала года выросло на 486 миллионов долларов благодаря активному росту на мировых фондовых рынках в ноябре,... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T10:49
2020-12-01T16:44
россия
экономика
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Совокупное состояние богатейших россиян с начала года выросло на 486 миллионов долларов благодаря активному росту на мировых фондовых рынках в ноябре, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).Сейчас в рейтинг входят 22 россиянина, причем шестеро из них все же понесли потери с начала года.Больше всех потерял совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, занимающий седьмую строчку, — его состояние уменьшилось на 5,67 миллиарда долларов и составило 16,6 миллиарда. Cильно просело и состояние замыкающего топ-10 Геннадия Тимченко, владеющего долями в "Новатэке" и "Сибуре". С начала года он потерял 2,97 миллиарда долларов и сейчас владеет 15,2 миллиарда. Занимающий второе место совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон потерял 1,53 миллиарда долларов, сейчас у него 23 миллиарда.Несколько уменьшилось богатство лидера списка, одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина — на 409 миллионов, до 27,6 миллиарда долларов. Основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин за месяц сместился со второго места на третье, но с начала года его богатство выросло на 775 миллионов долларов — до 22,2 миллиарда. Четвертое место с 20,4 миллиарда долларов занял основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, разбогатевший на 457 миллионов.Пятое и шестое место сохранили за собой Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") и Роман Абрамович (Evraz) — их капитал составляет 19,4 и и 17,1 миллиарда долларов соответственно. С начала года у Усманова прибавилось 2,79 миллиарда, у Абрамовича — 705 миллионов. На восьмой строчке — бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко, чье богатство выросло с начала года на 933 миллиона и составило 16,3 миллиарда долларов.Основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг расположился на девятом месте состоянием 15,7 миллиарда долларов (с начала года — плюс 896 миллионов). Основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман с капиталом в 14 миллиарда долларов покинул первую десятку российских миллиардеров BBI и занимает сейчас одиннадцатое место.Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира.
https://ria.ru/20201124/bogatye-1586014719.html
https://ria.ru/20200508/1571133590.html
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россия, экономика

Состояние богатейших россиян выросло на $486 миллионов с начала года

10:49 01.12.2020 (обновлено: 16:44 01.12.2020)
 
© Depositphotos / VadimVaseninАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© Depositphotos / VadimVasenin
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Совокупное состояние богатейших россиян с начала года выросло на 486 миллионов долларов благодаря активному росту на мировых фондовых рынках в ноябре, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Сейчас в рейтинг входят 22 россиянина, причем шестеро из них все же понесли потери с начала года.
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Названы богатейшие люди мира
Больше всех потерял совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, занимающий седьмую строчку, — его состояние уменьшилось на 5,67 миллиарда долларов и составило 16,6 миллиарда. Cильно просело и состояние замыкающего топ-10 Геннадия Тимченко, владеющего долями в "Новатэке" и "Сибуре". С начала года он потерял 2,97 миллиарда долларов и сейчас владеет 15,2 миллиарда. Занимающий второе место совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон потерял 1,53 миллиарда долларов, сейчас у него 23 миллиарда.
Несколько уменьшилось богатство лидера списка, одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина — на 409 миллионов, до 27,6 миллиарда долларов. Основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин за месяц сместился со второго места на третье, но с начала года его богатство выросло на 775 миллионов долларов — до 22,2 миллиарда. Четвертое место с 20,4 миллиарда долларов занял основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, разбогатевший на 457 миллионов.
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Пятое и шестое место сохранили за собой Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") и Роман Абрамович (Evraz) — их капитал составляет 19,4 и и 17,1 миллиарда долларов соответственно. С начала года у Усманова прибавилось 2,79 миллиарда, у Абрамовича — 705 миллионов. На восьмой строчке — бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко, чье богатство выросло с начала года на 933 миллиона и составило 16,3 миллиарда долларов.
Основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг расположился на девятом месте состоянием 15,7 миллиарда долларов (с начала года — плюс 896 миллионов). Основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман с капиталом в 14 миллиарда долларов покинул первую десятку российских миллиардеров BBI и занимает сейчас одиннадцатое место.
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира.
 
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