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В России расширят список услуг, которые могут предоставлять в МФЦ
В России расширят список услуг, которые могут предоставлять в МФЦ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении списка услуг, которые могут оказываться в МФЦ, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T10:02
2020-12-01T10:02
михаил мишустин
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении списка услуг, которые могут оказываться в МФЦ, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что в МФЦ можно будет получать ключи электронной цифровой подписи и направлять документы в цифровом виде в различные ведомства и учреждения. Кроме того, теперь регионы могут организовывать специализированные рабочие места с прямым доступом к ЕГР ЗАГС не только в самих МФЦ, но и в их обособленных структурных подразделениях."МФЦ также смогут осуществлять приём сведений для Росстата при проведении переписи населения, участвовать в организации на своих площадках мероприятий в рамках акций "Бессмертный полк" и "Сохраним память. Москва с заботой об истории", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что постановление направлено на улучшение системы предоставления государственных и муниципальных услуг.
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михаил мишустин, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество

В России расширят список услуг, которые могут предоставлять в МФЦ

10:02 01.12.2020
 
© РИА Новости / Варвара ГертьеМногофункциональный центр государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг Мои документы - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении списка услуг, которые могут оказываться в МФЦ, сообщает пресс-служба кабмина.
"Возможности МФЦ по оказанию госуслуг гражданам и бизнесу будут расширяться. Изменения в правила работы таких центров своим постановлением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в МФЦ можно будет получать ключи электронной цифровой подписи и направлять документы в цифровом виде в различные ведомства и учреждения. Кроме того, теперь регионы могут организовывать специализированные рабочие места с прямым доступом к ЕГР ЗАГС не только в самих МФЦ, но и в их обособленных структурных подразделениях.
"МФЦ также смогут осуществлять приём сведений для Росстата при проведении переписи населения, участвовать в организации на своих площадках мероприятий в рамках акций "Бессмертный полк" и "Сохраним память. Москва с заботой об истории", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что постановление направлено на улучшение системы предоставления государственных и муниципальных услуг.
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Михаил МишустинФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Общество
 
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