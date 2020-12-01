В России расширят список услуг, которые могут предоставлять в МФЦ
© РИА Новости / Варвара ГертьеМногофункциональный центр государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении списка услуг, которые могут оказываться в МФЦ, сообщает пресс-служба кабмина.
"Возможности МФЦ по оказанию госуслуг гражданам и бизнесу будут расширяться. Изменения в правила работы таких центров своим постановлением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в МФЦ можно будет получать ключи электронной цифровой подписи и направлять документы в цифровом виде в различные ведомства и учреждения. Кроме того, теперь регионы могут организовывать специализированные рабочие места с прямым доступом к ЕГР ЗАГС не только в самих МФЦ, но и в их обособленных структурных подразделениях.
"МФЦ также смогут осуществлять приём сведений для Росстата при проведении переписи населения, участвовать в организации на своих площадках мероприятий в рамках акций "Бессмертный полк" и "Сохраним память. Москва с заботой об истории", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что постановление направлено на улучшение системы предоставления государственных и муниципальных услуг.