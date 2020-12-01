https://ria.ru/20201201/mfts-1587095899.html

В России расширят список услуг, которые могут предоставлять в МФЦ

В России расширят список услуг, которые могут предоставлять в МФЦ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении списка услуг, которые могут оказываться в МФЦ, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T10:02

2020-12-01T10:02

2020-12-01T10:02

михаил мишустин

федеральная служба государственной статистики (росстат)

общество

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении списка услуг, которые могут оказываться в МФЦ, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что в МФЦ можно будет получать ключи электронной цифровой подписи и направлять документы в цифровом виде в различные ведомства и учреждения. Кроме того, теперь регионы могут организовывать специализированные рабочие места с прямым доступом к ЕГР ЗАГС не только в самих МФЦ, но и в их обособленных структурных подразделениях."МФЦ также смогут осуществлять приём сведений для Росстата при проведении переписи населения, участвовать в организации на своих площадках мероприятий в рамках акций "Бессмертный полк" и "Сохраним память. Москва с заботой об истории", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что постановление направлено на улучшение системы предоставления государственных и муниципальных услуг.

https://ria.ru/20201125/dostavka-1586270021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество