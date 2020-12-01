Онлайн-конференция о путях формирования межрелигиозного диалога
3 декабря в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную Всероссийской молодёжной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу, которая состоится 4 декабря в Российском государственном университете им. А.Н. Косыгина.
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К участию приглашены:
- муфтий Москвы, муфтий Чувашской Республики, глава Духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты Российской Федерации Альбир КРГАНОВ;
- советник Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Администрации Президента Российской Федерации по внутренней политике Павел КОСТЫЛЕВ;
- руководитель отдела образования Федерации еврейских общин, раввин Йонатан ФЕЛЬДМАН;
- директор Центра идентичности РГУ имени А.Н. Косыгина Вадим КВЯТКОВСКИЙ.
Цель конференции — гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений и снижение количества конфликтов и конфликтных ситуаций в этой сфере.
В ходе мероприятия речь пойдёт об общей характеристике межрелигиозных и межэтнических отношений, их уровнях и факторах, а также о формировании толерантности и диалоге в межрелигиозных и межэтнических отношениях.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
К участию приглашены:
- муфтий Москвы, муфтий Чувашской Республики, глава Духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты Российской Федерации Альбир КРГАНОВ;
- советник Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Администрации Президента Российской Федерации по внутренней политике Павел КОСТЫЛЕВ;
- руководитель отдела образования Федерации еврейских общин, раввин Йонатан ФЕЛЬДМАН;
- директор Центра идентичности РГУ имени А.Н. Косыгина Вадим КВЯТКОВСКИЙ.
Цель конференции — гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений и снижение количества конфликтов и конфликтных ситуаций в этой сфере.
В ходе мероприятия речь пойдёт об общей характеристике межрелигиозных и межэтнических отношений, их уровнях и факторах, а также о формировании толерантности и диалоге в межрелигиозных и межэтнических отношениях.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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