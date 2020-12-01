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Онлайн-конференция о путях формирования межрелигиозного диалога
Онлайн-конференция о путях формирования межрелигиозного диалога
3 декабря в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную Всероссийской молодёжной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу, которая состоится 4 декабря в Российском государственном университете им. А.Н. Косыгина.
2020-12-01T18:15
2020-12-01T18:15
анонсы
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Задать вопросК участию приглашены:- муфтий Москвы, муфтий Чувашской Республики, глава Духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты Российской Федерации Альбир КРГАНОВ;- советник Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Администрации Президента Российской Федерации по внутренней политике Павел КОСТЫЛЕВ;- руководитель отдела образования Федерации еврейских общин, раввин Йонатан ФЕЛЬДМАН;- директор Центра идентичности РГУ имени А.Н. Косыгина Вадим КВЯТКОВСКИЙ.Цель конференции — гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений и снижение количества конфликтов и конфликтных ситуаций в этой сфере.В ходе мероприятия речь пойдёт об общей характеристике межрелигиозных и межэтнических отношений, их уровнях и факторах, а также о формировании толерантности и диалоге в межрелигиозных и межэтнических отношениях.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о путях формирования межрелигиозного диалога

18:15 01.12.2020
 
Читать ria.ru в
3 декабря в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную Всероссийской молодёжной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу, которая состоится 4 декабря в Российском государственном университете им. А.Н. Косыгина.
Задать вопрос

К участию приглашены:
- муфтий Москвы, муфтий Чувашской Республики, глава Духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты Российской Федерации Альбир КРГАНОВ;
- советник Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Администрации Президента Российской Федерации по внутренней политике Павел КОСТЫЛЕВ;
- руководитель отдела образования Федерации еврейских общин, раввин Йонатан ФЕЛЬДМАН;
- директор Центра идентичности РГУ имени А.Н. Косыгина Вадим КВЯТКОВСКИЙ.

Цель конференции — гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений и снижение количества конфликтов и конфликтных ситуаций в этой сфере.
В ходе мероприятия речь пойдёт об общей характеристике межрелигиозных и межэтнических отношений, их уровнях и факторах, а также о формировании толерантности и диалоге в межрелигиозных и межэтнических отношениях.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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