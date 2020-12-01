https://ria.ru/20201201/mery-1587086159.html

Россиян с 1 декабря будут уведомлять о полагающихся им мерах соцподдержки

Россиян с 1 декабря будут уведомлять о полагающихся им мерах соцподдержки

Россияне будут получать актуальную информацию о пособиях, выплатах или льготах, которые им полагаются, в личном кабинете на портале Госуслуг. Об этом сообщает... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T08:26

2020-12-01T08:26

2020-12-01T08:28

россия

антон котяков

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

госуслуги

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/149931/94/1499319408_0:122:1300:853_1400x0_80_0_0_d931aa0daa95e077f28a117d274c0224.jpg

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Россияне будут получать актуальную информацию о пособиях, выплатах или льготах, которые им полагаются, в личном кабинете на портале Госуслуг. Об этом сообщает "Российская газета".Закон вступает в силу с 1 декабря.Персональное информирование запускается на базе единой государственной информационной системы социального обеспечения. Сведения о выплатах, которые предоставляются Минтруда, Пенсионным Фондом социального страхования, а также подведомственными учреждениям будут получать родители детей, пенсионеры, безработные и другие категории россиян."Сегодня современные технологии позволяют при наступлении того или иного жизненного события определять, как именно государство может поддержать гражданина, и проинформировать его о полагающейся социальной помощи", — цитирует газета главу Минтруда Антона Котякова.Накануне глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что меры поддержки семей с детьми переведут в упрощенный формат. Кроме того, в первой половине 2021 года матери при регистрации рождения ребенка будут получать информацию о мерах поддержки. Со второй половины следующего года заработает единый контактный центр, благодаря которому можно будет получить консультацию о доступных мерах соцподдержки.В конце декабря все получатели социальных выплат перейдут на карты национальной платежной системы "Мир" — это касается только россиян, которые получают пенсию или другие выплаты на банковскую карту.

https://ria.ru/20201201/dekabr-1586987663.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), госуслуги, общество