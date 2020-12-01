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Россиян с 1 декабря будут уведомлять о полагающихся им мерах соцподдержки
Россиян с 1 декабря будут уведомлять о полагающихся им мерах соцподдержки
Россияне будут получать актуальную информацию о пособиях, выплатах или льготах, которые им полагаются, в личном кабинете на портале Госуслуг. Об этом сообщает... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T08:26
2020-12-01T08:28
россия
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
госуслуги
общество
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Россияне будут получать актуальную информацию о пособиях, выплатах или льготах, которые им полагаются, в личном кабинете на портале Госуслуг. Об этом сообщает "Российская газета".Закон вступает в силу с 1 декабря.Персональное информирование запускается на базе единой государственной информационной системы социального обеспечения. Сведения о выплатах, которые предоставляются Минтруда, Пенсионным Фондом социального страхования, а также подведомственными учреждениям будут получать родители детей, пенсионеры, безработные и другие категории россиян."Сегодня современные технологии позволяют при наступлении того или иного жизненного события определять, как именно государство может поддержать гражданина, и проинформировать его о полагающейся социальной помощи", — цитирует газета главу Минтруда Антона Котякова.Накануне глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что меры поддержки семей с детьми переведут в упрощенный формат. Кроме того, в первой половине 2021 года матери при регистрации рождения ребенка будут получать информацию о мерах поддержки. Со второй половины следующего года заработает единый контактный центр, благодаря которому можно будет получить консультацию о доступных мерах соцподдержки.В конце декабря все получатели социальных выплат перейдут на карты национальной платежной системы "Мир" — это касается только россиян, которые получают пенсию или другие выплаты на банковскую карту.
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россия, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), госуслуги, общество

Россиян с 1 декабря будут уведомлять о полагающихся им мерах соцподдержки

08:26 01.12.2020 (обновлено: 08:28 01.12.2020)
 
© РИА НовостиОфициальный интернет-портал государственных услуг
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Россияне будут получать актуальную информацию о пособиях, выплатах или льготах, которые им полагаются, в личном кабинете на портале Госуслуг. Об этом сообщает "Российская газета".
Закон вступает в силу с 1 декабря.
Персональное информирование запускается на базе единой государственной информационной системы социального обеспечения. Сведения о выплатах, которые предоставляются Минтруда, Пенсионным Фондом социального страхования, а также подведомственными учреждениям будут получать родители детей, пенсионеры, безработные и другие категории россиян.
"Сегодня современные технологии позволяют при наступлении того или иного жизненного события определять, как именно государство может поддержать гражданина, и проинформировать его о полагающейся социальной помощи", — цитирует газета главу Минтруда Антона Котякова.
Накануне глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что меры поддержки семей с детьми переведут в упрощенный формат. Кроме того, в первой половине 2021 года матери при регистрации рождения ребенка будут получать информацию о мерах поддержки.
Со второй половины следующего года заработает единый контактный центр, благодаря которому можно будет получить консультацию о доступных мерах соцподдержки.
В конце декабря все получатели социальных выплат перейдут на карты национальной платежной системы "Мир" — это касается только россиян, которые получают пенсию или другие выплаты на банковскую карту.
Очки и документы - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
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Выплаты, кредиты, больничный: что изменится с 1 декабря
 
РоссияАнтон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)ГосуслугиОбщество
 
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