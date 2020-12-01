https://ria.ru/20201201/mediki-1587167378.html

Власти Москвы выделили средства на бесплатные перевозки медиков на такси

Власти Москвы выделили средства на бесплатные перевозки медиков на такси

Власти Москвы выделили из резервного фонда городского бюджета 128,4 миллиона рублей на бесплатные перевозки медицинских работников на такси, сообщили в... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T15:01

2020-12-01T15:01

2020-12-01T15:02

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Власти Москвы выделили из резервного фонда городского бюджета 128,4 миллиона рублей на бесплатные перевозки медицинских работников на такси, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.В мэрии напомнили, что начиная с мая 2020 года в рамках борьбы с распространением COVID-19 за счёт бюджета города Москвы была организована бесплатная перевозка медицинских работников на такси для забора анализов и оказания помощи пациентам на дому."С 16 мая по 31 июля в среднем было задействовано 300 транспортных средств ежедневно, с 1 августа по 30 августа – 100 транспортных средств. Осенью количество машин было вновь увеличено до 300 в день. Одна машина совершает до 50 рейсов в день", - отметили в пресс-службе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201130/koronavirus-1586960495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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