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Власти Москвы выделили средства на бесплатные перевозки медиков на такси
Власти Москвы выделили средства на бесплатные перевозки медиков на такси
Власти Москвы выделили из резервного фонда городского бюджета 128,4 миллиона рублей на бесплатные перевозки медицинских работников на такси, сообщили в... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T15:01
2020-12-01T15:02
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здоровье - общество
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Власти Москвы выделили из резервного фонда городского бюджета 128,4 миллиона рублей на бесплатные перевозки медицинских работников на такси, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.В мэрии напомнили, что начиная с мая 2020 года в рамках борьбы с распространением COVID-19 за счёт бюджета города Москвы была организована бесплатная перевозка медицинских работников на такси для забора анализов и оказания помощи пациентам на дому."С 16 мая по 31 июля в среднем было задействовано 300 транспортных средств ежедневно, с 1 августа по 30 августа – 100 транспортных средств. Осенью количество машин было вновь увеличено до 300 в день. Одна машина совершает до 50 рейсов в день", - отметили в пресс-службе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество

Власти Москвы выделили средства на бесплатные перевозки медиков на такси

15:01 01.12.2020 (обновлено: 15:02 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобили на стоянке службы "Яндекс.Такси" в Москве
Автомобили на стоянке службы Яндекс.Такси в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Власти Москвы выделили из резервного фонда городского бюджета 128,4 миллиона рублей на бесплатные перевозки медицинских работников на такси, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
"Из резервного фонда правительства Москвы будет выделено 128,4 миллиона рублей для компенсации затрат на организацию перевозок медицинских работников на такси. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - сообщили в пресс-службе.
В мэрии напомнили, что начиная с мая 2020 года в рамках борьбы с распространением COVID-19 за счёт бюджета города Москвы была организована бесплатная перевозка медицинских работников на такси для забора анализов и оказания помощи пациентам на дому.
"С 16 мая по 31 июля в среднем было задействовано 300 транспортных средств ежедневно, с 1 августа по 30 августа – 100 транспортных средств. Осенью количество машин было вновь увеличено до 300 в день. Одна машина совершает до 50 рейсов в день", - отметили в пресс-службе.
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