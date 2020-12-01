https://ria.ru/20201201/mediki-1587156393.html

Орлов рассказал о выплатах медикам, отправляющихся на севере региона

Орлов рассказал о выплатах медикам, отправляющихся на севере региона

Губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что медики, которые отправляются работать на север региона, получат единовременно по 5 миллионов рублей. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T14:23

2020-12-01T14:23

2020-12-01T14:23

коронавирус в россии

игорь орлов

амурская область

благовещенск

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 дек - РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что медики, которые отправляются работать на север региона, получат единовременно по 5 миллионов рублей.Такое заявление, как сообщает правительство Амурской области, Орлов сделал в Амурской государственной медакадемии (АгМА) на встрече со студентами. Губернатор обозначил несколько ключевых проблем в здравоохранении, в первую очередь, дефицит кадров на самых разных уровнях.Еще одна важная проблема, по мнению губернатора, – нехватка управленцев в системе здравоохранения."Нередко у нас есть серьезные нарекания к руководителям медицинских учреждений, поликлиник, причем даже в Благовещенске. Поэтому я считаю, что в академии нужно усиливать направление организации здравоохранения: важно не только увеличивать количество студентов, но и обратить внимание на те знания, которые им дают, учесть современные тенденции и технологии. Мы окажем необходимую поддержку. Сегодня мы видим, что недостаточно просто отремонтировать медучреждение и снабдить его оборудованием. Если нет нормального управленца, нет должного результата", - подчеркнул глава Приамурья.Орлов встретился со студентами в режиме круглого стола, часть будущих врачей приняли в нем участие в режиме онлайн. Губернатор поблагодарил студентов за помощь во время пандемии COVID-19.Ректор академии Татьяна Заболотских рассказала, что сотрудники и студенты вуза с первого дня пандемии начали активно включаться в борьбу с инфекцией. Были обучены врачи, студенты, ординаторы и аспиранты. К оказанию помощи в условиях распространения COVID-19, по ее словам, привлечено около тысячи человек.Во время встречи АгМА и минздрав региона договорились и дальше привлекать студентов к работе, в частности, для оказания помощи больным COVID-19 с легким течением заболевания. Также обсудили совместную работу по созданию и корректировке образовательных программ и научной деятельности. Губернатор призвал студентов проявлять инициативу и выходить от имени академии на региональный минздрав со своими предложениями.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201124/doroga-1586073045.html

https://ria.ru/20201123/dobrovoltsy-1585875124.html

https://ria.ru/20201127/priamure-1586549698.html

амурская область

благовещенск

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коронавирус в россии, игорь орлов, амурская область, благовещенск, общество