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Орлов рассказал о выплатах медикам, отправляющихся на севере региона
Орлов рассказал о выплатах медикам, отправляющихся на севере региона
Губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что медики, которые отправляются работать на север региона, получат единовременно по 5 миллионов рублей. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T14:23
2020-12-01T14:23
коронавирус в россии
игорь орлов
амурская область
благовещенск
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 дек - РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что медики, которые отправляются работать на север региона, получат единовременно по 5 миллионов рублей.Такое заявление, как сообщает правительство Амурской области, Орлов сделал в Амурской государственной медакадемии (АгМА) на встрече со студентами. Губернатор обозначил несколько ключевых проблем в здравоохранении, в первую очередь, дефицит кадров на самых разных уровнях.Еще одна важная проблема, по мнению губернатора, – нехватка управленцев в системе здравоохранения."Нередко у нас есть серьезные нарекания к руководителям медицинских учреждений, поликлиник, причем даже в Благовещенске. Поэтому я считаю, что в академии нужно усиливать направление организации здравоохранения: важно не только увеличивать количество студентов, но и обратить внимание на те знания, которые им дают, учесть современные тенденции и технологии. Мы окажем необходимую поддержку. Сегодня мы видим, что недостаточно просто отремонтировать медучреждение и снабдить его оборудованием. Если нет нормального управленца, нет должного результата", - подчеркнул глава Приамурья.Орлов встретился со студентами в режиме круглого стола, часть будущих врачей приняли в нем участие в режиме онлайн. Губернатор поблагодарил студентов за помощь во время пандемии COVID-19.Ректор академии Татьяна Заболотских рассказала, что сотрудники и студенты вуза с первого дня пандемии начали активно включаться в борьбу с инфекцией. Были обучены врачи, студенты, ординаторы и аспиранты. К оказанию помощи в условиях распространения COVID-19, по ее словам, привлечено около тысячи человек.Во время встречи АгМА и минздрав региона договорились и дальше привлекать студентов к работе, в частности, для оказания помощи больным COVID-19 с легким течением заболевания. Также обсудили совместную работу по созданию и корректировке образовательных программ и научной деятельности. Губернатор призвал студентов проявлять инициативу и выходить от имени академии на региональный минздрав со своими предложениями.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201124/doroga-1586073045.html
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коронавирус в россии, игорь орлов, амурская область, благовещенск, общество

Орлов рассказал о выплатах медикам, отправляющихся на севере региона

14:23 01.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Губернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме-2019 - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 дек - РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что медики, которые отправляются работать на север региона, получат единовременно по 5 миллионов рублей.
Такое заявление, как сообщает правительство Амурской области, Орлов сделал в Амурской государственной медакадемии (АгМА) на встрече со студентами. Губернатор обозначил несколько ключевых проблем в здравоохранении, в первую очередь, дефицит кадров на самых разных уровнях.
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"Особенно этот дефицит ощущается на севере области, в зоне БАМа. Мы недавно посещали эти территории. Существуют программы стимулирования медиков "Земский доктор" и "Земский фельдшер". По северным территориям отдельно пересмотрим параметры этой программы: врачи получат не два, а пять миллионов рублей в качестве разовой выплаты. Считаю, что это существенные средства, которые позволят привлечь молодых специалистов", - отметил Орлов, слова которого цитирует правительство.
Еще одна важная проблема, по мнению губернатора, – нехватка управленцев в системе здравоохранения.
"Нередко у нас есть серьезные нарекания к руководителям медицинских учреждений, поликлиник, причем даже в Благовещенске. Поэтому я считаю, что в академии нужно усиливать направление организации здравоохранения: важно не только увеличивать количество студентов, но и обратить внимание на те знания, которые им дают, учесть современные тенденции и технологии. Мы окажем необходимую поддержку. Сегодня мы видим, что недостаточно просто отремонтировать медучреждение и снабдить его оборудованием. Если нет нормального управленца, нет должного результата", - подчеркнул глава Приамурья.
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Орлов встретился со студентами в режиме круглого стола, часть будущих врачей приняли в нем участие в режиме онлайн. Губернатор поблагодарил студентов за помощь во время пандемии COVID-19.
"Человечество столкнулось впервые с новой коронавирусной инфекцией, поэтому вся мировая система здравоохранения находится в шоковом состоянии. Я считаю, что нам повезло с тем, что у нас есть медицинская академия, а студенты и ординаторы принимают участие в борьбе с заболеванием. Результатом этого являются спасенные человеческие жизни. Хочу отдельно поблагодарить всех вас за это. Безусловно, позже мы отметим всех, кто проявил себя в это непростое время", - сказал Орлов.
Ректор академии Татьяна Заболотских рассказала, что сотрудники и студенты вуза с первого дня пандемии начали активно включаться в борьбу с инфекцией. Были обучены врачи, студенты, ординаторы и аспиранты. К оказанию помощи в условиях распространения COVID-19, по ее словам, привлечено около тысячи человек.
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"Сюда мы относим и трудоустроенных, и тех ребят, которые во время учебы помогают работе наших медицинских учреждений", - уточнила Заболотских.
Во время встречи АгМА и минздрав региона договорились и дальше привлекать студентов к работе, в частности, для оказания помощи больным COVID-19 с легким течением заболевания. Также обсудили совместную работу по созданию и корректировке образовательных программ и научной деятельности. Губернатор призвал студентов проявлять инициативу и выходить от имени академии на региональный минздрав со своими предложениями.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Коронавирус в РоссииИгорь ОрловАмурская областьБлаговещенскОбщество
 
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