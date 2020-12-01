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Мечети и святые места Туркмении останутся закрытыми до конца года
Мечети и святые места Туркмении останутся закрытыми до конца года
Мечети и места паломничества Туркмении, где официально нет коронавируса, останутся закрытыми до конца года "в целях профилактики распространения инфекционных... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T12:07
2020-12-01T12:07
2020-12-01T12:07
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АШХАБАД, 1 дек - РИА Новости. Мечети и места паломничества Туркмении, где официально нет коронавируса, останутся закрытыми до конца года "в целях профилактики распространения инфекционных заболеваний", сообщает в понедельник новостной сайт "Туркменпортал" со ссылкой на муфтият."Ограничения на посещение мечетей и мест паломничества в Туркменистане, введенные в целях профилактики распространения инфекционных заболеваний, продлеваются до 1 января 2021 года", - говорится в сообщении.При этом азаны (призывы к молитве) в мечетях будут по-прежнему звучать пять раз в день, призывая верующих молиться дома.Сайт подчеркивает, что "данные меры приняты в соответствии с постановлением Чрезвычайной комиссии Туркменистана по борьбе с болезнями от 26 августа 2020 года".Все мечети и места паломничества в Туркменистане закрылись еще 13 июля. Согласно сообщениям властей, в Туркмении не зарегистрировано случаев COVID-19. При этом в стране введены масочный режим и ряд ограничений, в том числе для религиозных учреждений.
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религия, новости - религия и мировоззрение, здоровье - общество, туркмения, в мире
АШХАБАД, 1 дек - РИА Новости. Мечети и места паломничества Туркмении, где официально нет коронавируса, останутся закрытыми до конца года "в целях профилактики распространения инфекционных заболеваний", сообщает в понедельник новостной сайт "Туркменпортал" со ссылкой на муфтият.
"Ограничения на посещение мечетей и мест паломничества в Туркменистане, введенные в целях профилактики распространения инфекционных заболеваний, продлеваются до 1 января 2021 года", - говорится в сообщении.
При этом азаны (призывы к молитве) в мечетях будут по-прежнему звучать пять раз в день, призывая верующих молиться дома.
Сайт подчеркивает, что "данные меры приняты в соответствии с постановлением Чрезвычайной комиссии Туркменистана по борьбе с болезнями от 26 августа 2020 года".
Все мечети и места паломничества в Туркменистане закрылись еще 13 июля. Согласно сообщениям властей, в Туркмении не зарегистрировано случаев COVID-19. При этом в стране введены масочный режим и ряд ограничений, в том числе для религиозных учреждений.