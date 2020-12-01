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Мечети и святые места Туркмении останутся закрытыми до конца года

Мечети и святые места Туркмении останутся закрытыми до конца года

Мечети и места паломничества Туркмении, где официально нет коронавируса, останутся закрытыми до конца года "в целях профилактики распространения инфекционных... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T12:07

2020-12-01T12:07

2020-12-01T12:07

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АШХАБАД, 1 дек - РИА Новости. Мечети и места паломничества Туркмении, где официально нет коронавируса, останутся закрытыми до конца года "в целях профилактики распространения инфекционных заболеваний", сообщает в понедельник новостной сайт "Туркменпортал" со ссылкой на муфтият."Ограничения на посещение мечетей и мест паломничества в Туркменистане, введенные в целях профилактики распространения инфекционных заболеваний, продлеваются до 1 января 2021 года", - говорится в сообщении.При этом азаны (призывы к молитве) в мечетях будут по-прежнему звучать пять раз в день, призывая верующих молиться дома.Сайт подчеркивает, что "данные меры приняты в соответствии с постановлением Чрезвычайной комиссии Туркменистана по борьбе с болезнями от 26 августа 2020 года".Все мечети и места паломничества в Туркменистане закрылись еще 13 июля. Согласно сообщениям властей, в Туркмении не зарегистрировано случаев COVID-19. При этом в стране введены масочный режим и ряд ограничений, в том числе для религиозных учреждений.

https://ria.ru/20201106/oskvernenie-1583447614.html

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