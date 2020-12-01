https://ria.ru/20201201/match-1587184284.html

Товарищеский матч между детскими командами прошел в Красногорске

Товарищеский матч между детскими командами прошел в Красногорске

Товарищеский матч между сборной детдомов Московской области и воспитанниками Академии Петрова прошел во Всероссийский День хоккея на Арене имени Владимира... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T16:18

2020-12-01T16:18

2020-12-01T16:18

новости подмосковья

валерий каменский

андрей воробьев

красногорск

московская область (подмосковье)

хоккей

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155158/17/1551581780_0:138:3152:1911_1400x0_80_0_0_40efc1d567c69da44d1b821c7ea97033.jpg

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Товарищеский матч между сборной детдомов Московской области и воспитанниками Академии Петрова прошел во Всероссийский День хоккея на Арене имени Владимира Петрова в Красногорске, сообщает пресс-служба облправительства.Старт игре дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев совместно с олимпийским чемпионом, обладателем Кубка Стэнли, президентом областной Федерации хоккея Валерием Каменским. Перед матчем губернатор и знаменитый хоккеист зашли в раздевалку к ребятам из команды детдомов и подарили коньки. Воробьев отметил, что в Московской области сегодня действуют 36 хоккейных школ, в которых занимаются более 5 тысяч ребят.Арена имени Владимира Петрова, построенная по областной программе, открыта в июне прошлого года. Здесь работает Хоккейная академия, названная именем прославленного спортсмена. Владимир Петров выступил с инициативой создания спортшколы в 2016 году. Сейчас в Академии бесплатно тренируются около 400 ребят. Кроме того, здесь проходят занятия по хоккею с мячом, фигурному катанию, футболу – всего ими занимаются около тысячи детей."Считаю, что это одна из лучших арен в Московской области, здесь много детей занимается, и не только хоккеем. Здорово, что область, Андрей Юрьевич Воробьев поддерживают спорт. Мы будем все больше ребят привлекать к занятию хоккеем", — сказал Каменский.С января на Арене имени Владимира Петрова начнет полноценную работу Академия фигурного катания олимпийской чемпионки 2006 года в танцах на льду Татьяны Навки. Сейчас в ней занимаются 35 детей и 18 взрослых, работают 5 тренеров-педагогов.

https://rsport.ria.ru/20201121/futbol-1585689985.html

красногорск

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий каменский, андрей воробьев, красногорск, московская область (подмосковье), хоккей