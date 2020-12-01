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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201201/match-1587184284.html
Товарищеский матч между детскими командами прошел в Красногорске
Товарищеский матч между детскими командами прошел в Красногорске
Товарищеский матч между сборной детдомов Московской области и воспитанниками Академии Петрова прошел во Всероссийский День хоккея на Арене имени Владимира... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T16:18
2020-12-01T16:18
новости подмосковья
валерий каменский
андрей воробьев
красногорск
московская область (подмосковье)
хоккей
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Товарищеский матч между сборной детдомов Московской области и воспитанниками Академии Петрова прошел во Всероссийский День хоккея на Арене имени Владимира Петрова в Красногорске, сообщает пресс-служба облправительства.Старт игре дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев совместно с олимпийским чемпионом, обладателем Кубка Стэнли, президентом областной Федерации хоккея Валерием Каменским. Перед матчем губернатор и знаменитый хоккеист зашли в раздевалку к ребятам из команды детдомов и подарили коньки. Воробьев отметил, что в Московской области сегодня действуют 36 хоккейных школ, в которых занимаются более 5 тысяч ребят.Арена имени Владимира Петрова, построенная по областной программе, открыта в июне прошлого года. Здесь работает Хоккейная академия, названная именем прославленного спортсмена. Владимир Петров выступил с инициативой создания спортшколы в 2016 году. Сейчас в Академии бесплатно тренируются около 400 ребят. Кроме того, здесь проходят занятия по хоккею с мячом, фигурному катанию, футболу – всего ими занимаются около тысячи детей."Считаю, что это одна из лучших арен в Московской области, здесь много детей занимается, и не только хоккеем. Здорово, что область, Андрей Юрьевич Воробьев поддерживают спорт. Мы будем все больше ребят привлекать к занятию хоккеем", — сказал Каменский.С января на Арене имени Владимира Петрова начнет полноценную работу Академия фигурного катания олимпийской чемпионки 2006 года в танцах на льду Татьяны Навки. Сейчас в ней занимаются 35 детей и 18 взрослых, работают 5 тренеров-педагогов.
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красногорск
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валерий каменский, андрей воробьев, красногорск, московская область (подмосковье), хоккей

Товарищеский матч между детскими командами прошел в Красногорске

16:18 01.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУниверсиада-2019. Хоккей с мячом. Женщины. Матч США - Россия
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Товарищеский матч между сборной детдомов Московской области и воспитанниками Академии Петрова прошел во Всероссийский День хоккея на Арене имени Владимира Петрова в Красногорске, сообщает пресс-служба облправительства.
Старт игре дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев совместно с олимпийским чемпионом, обладателем Кубка Стэнли, президентом областной Федерации хоккея Валерием Каменским. Перед матчем губернатор и знаменитый хоккеист зашли в раздевалку к ребятам из команды детдомов и подарили коньки. Воробьев отметил, что в Московской области сегодня действуют 36 хоккейных школ, в которых занимаются более 5 тысяч ребят.
Арена имени Владимира Петрова, построенная по областной программе, открыта в июне прошлого года. Здесь работает Хоккейная академия, названная именем прославленного спортсмена. Владимир Петров выступил с инициативой создания спортшколы в 2016 году. Сейчас в Академии бесплатно тренируются около 400 ребят. Кроме того, здесь проходят занятия по хоккею с мячом, фигурному катанию, футболу – всего ими занимаются около тысячи детей.
"Считаю, что это одна из лучших арен в Московской области, здесь много детей занимается, и не только хоккеем. Здорово, что область, Андрей Юрьевич Воробьев поддерживают спорт. Мы будем все больше ребят привлекать к занятию хоккеем", — сказал Каменский.
С января на Арене имени Владимира Петрова начнет полноценную работу Академия фигурного катания олимпийской чемпионки 2006 года в танцах на льду Татьяны Навки. Сейчас в ней занимаются 35 детей и 18 взрослых, работают 5 тренеров-педагогов.
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Новости ПодмосковьяВалерий КаменскийАндрей ВоробьевКрасногорскМосковская область (Подмосковье)Хоккей
 
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