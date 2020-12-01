https://ria.ru/20201201/maski--1587161140.html

Эксперт рассказал, когда большая часть населения перестанет носить маски

Эксперт рассказал, когда большая часть населения перестанет носить маски

Большая часть населения перестанет носить защитные маски примерно через пару лет, но какие-то ограничения из-за коронавируса все же могут остаться, считает... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T14:37

2020-12-01T14:37

2020-12-01T14:37

александр лукашев

общество

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Большая часть населения перестанет носить защитные маски примерно через пару лет, но какие-то ограничения из-за коронавируса все же могут остаться, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев."Через 2 года вирус никуда не исчезнет, он будет продолжать циркулировать, но мы уже не будем каждый день смотреть на график заболеваемости, мы все будем по крайней мере по одному разу вакцинированы, скорее всего, что разными вакцинами - это будет хорошая стратегия, замечательно, что она возможна, и я думаю, что он (коронавирус) не будет уже таким решающим фактором повседневной жизни", - сказал Лукашев в интервью телеканалу "Россия 24".Возможно, по его мнению, сохранятся какие-то ограничения в плане проведения массовых мероприятий.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашев, общество