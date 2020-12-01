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Эксперт рассказал, когда большая часть населения перестанет носить маски
Эксперт рассказал, когда большая часть населения перестанет носить маски
Большая часть населения перестанет носить защитные маски примерно через пару лет, но какие-то ограничения из-за коронавируса все же могут остаться, считает... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T14:37
2020-12-01T14:37
александр лукашев
общество
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Большая часть населения перестанет носить защитные маски примерно через пару лет, но какие-то ограничения из-за коронавируса все же могут остаться, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев."Через 2 года вирус никуда не исчезнет, он будет продолжать циркулировать, но мы уже не будем каждый день смотреть на график заболеваемости, мы все будем по крайней мере по одному разу вакцинированы, скорее всего, что разными вакцинами - это будет хорошая стратегия, замечательно, что она возможна, и я думаю, что он (коронавирус) не будет уже таким решающим фактором повседневной жизни", - сказал Лукашев в интервью телеканалу "Россия 24".Возможно, по его мнению, сохранятся какие-то ограничения в плане проведения массовых мероприятий.
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александр лукашев, общество

Эксперт рассказал, когда большая часть населения перестанет носить маски

14:37 01.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЛюди в защитных масках на остановке общественного транспорта на Ленинском проспекте в Москве
Люди в защитных масках на остановке общественного транспорта на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Большая часть населения перестанет носить защитные маски примерно через пару лет, но какие-то ограничения из-за коронавируса все же могут остаться, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.
"Через 2 года вирус никуда не исчезнет, он будет продолжать циркулировать, но мы уже не будем каждый день смотреть на график заболеваемости, мы все будем по крайней мере по одному разу вакцинированы, скорее всего, что разными вакцинами - это будет хорошая стратегия, замечательно, что она возможна, и я думаю, что он (коронавирус) не будет уже таким решающим фактором повседневной жизни", - сказал Лукашев в интервью телеканалу "Россия 24".
Возможно, по его мнению, сохранятся какие-то ограничения в плане проведения массовых мероприятий.
"Наверное, мы уже через 2 года не будем носить маски, по крайней мере, большая часть из нас. Но какие-то ограничения могут остаться, и, конечно, заболеваемость никуда не денется, вирус станет неотъемлемой частью нашей медицинской системы. Если, конечно, (вирус) уже не будет проблемой повседневной жизни", - отметил Лукашев.
 
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