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Соседка рассказала о семье "поволжского маньяка"
Соседка рассказала о семье "поволжского маньяка"
Житель Казани, который подозревается в убийстве 26 пожилых женщин и дает признательные показания, рос в нормальной семье, заявила РИА Новости соседка родителей... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T20:47
2020-12-01T20:47
дело "поволжского маньяка"
следственный комитет россии (ск рф)
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 1 дек - РИА Новости. Житель Казани, который подозревается в убийстве 26 пожилых женщин и дает признательные показания, рос в нормальной семье, заявила РИА Новости соседка родителей подозреваемого.Во вторник в СК РФ сообщили, что в Казани задержан подозреваемый в убийстве 26 пожилых женщин в 12 регионах России. По данным следствия, задержанный, 38-летний житель Казани Радик Тагиров, работает слесарем и был судим в 2009 году за кражу. Он дает признательные показания, заявили в следствии.На видео, опубликованном МВД, предполагаемый преступник говорит, что напал на первую жертву, потому что жил на улице и был голоден, он не смог вспомнить, сколько всего на его счету жертв. По версии следствия, подозреваемый представлялся работником ЖКХ или социальных служб, беспрепятственно проходил в квартиры, убивал людей и похищал сбережения."Он (Радик Тагиров - ред.) в последнее время здесь не жил. Он навещал родителей, но не жил. Так ничего сказать не могу. Вырос при нас, нас никого не обижал, рос в нормальной семье: бабушка, мама, папа, сестра, все было хорошо, учился в школе", - отметила соседка.По словам женщины, ничего плохого про Тагирова она сказать не может.Она рассказала, что родители предполагаемого преступника, а также соседи тяжело переживают ситуацию. "Как узнали, так все в шоке. На лекарствах сидим", - добавила соседка.
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республика татарстан (татарстан)
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Предполагаемый убийца пенсионерок в Татарстане дает показания
Задержанный по подозрению в убийстве 26 пенсионерок в Казани Радик Тагиров дает признательные показания.
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дело "поволжского маньяка", следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан), казань, происшествия

Соседка рассказала о семье "поволжского маньяка"

20:47 01.12.2020
 
© МВД РоссииДопрос Радика Тагирова. Кадр видео
Допрос Радика Тагирова. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© МВД России
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КАЗАНЬ, 1 дек - РИА Новости. Житель Казани, который подозревается в убийстве 26 пожилых женщин и дает признательные показания, рос в нормальной семье, заявила РИА Новости соседка родителей подозреваемого.
Во вторник в СК РФ сообщили, что в Казани задержан подозреваемый в убийстве 26 пожилых женщин в 12 регионах России. По данным следствия, задержанный, 38-летний житель Казани Радик Тагиров, работает слесарем и был судим в 2009 году за кражу. Он дает признательные показания, заявили в следствии.
На видео, опубликованном МВД, предполагаемый преступник говорит, что напал на первую жертву, потому что жил на улице и был голоден, он не смог вспомнить, сколько всего на его счету жертв. По версии следствия, подозреваемый представлялся работником ЖКХ или социальных служб, беспрепятственно проходил в квартиры, убивал людей и похищал сбережения.
"Он (Радик Тагиров - ред.) в последнее время здесь не жил. Он навещал родителей, но не жил. Так ничего сказать не могу. Вырос при нас, нас никого не обижал, рос в нормальной семье: бабушка, мама, папа, сестра, все было хорошо, учился в школе", - отметила соседка.
По словам женщины, ничего плохого про Тагирова она сказать не может.
Она рассказала, что родители предполагаемого преступника, а также соседи тяжело переживают ситуацию. "Как узнали, так все в шоке. На лекарствах сидим", - добавила соседка.
Допрос Радика Тагирова. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
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Дело "поволжского маньяка"Следственный комитет России (СК РФ)Республика Татарстан (Татарстан)КазаньПроисшествия
 
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