https://ria.ru/20201201/manyak-1587240942.html

Соседка рассказала о семье "поволжского маньяка"

Соседка рассказала о семье "поволжского маньяка"

Житель Казани, который подозревается в убийстве 26 пожилых женщин и дает признательные показания, рос в нормальной семье, заявила РИА Новости соседка родителей... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T20:47

2020-12-01T20:47

2020-12-01T20:47

дело "поволжского маньяка"

следственный комитет россии (ск рф)

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 1 дек - РИА Новости. Житель Казани, который подозревается в убийстве 26 пожилых женщин и дает признательные показания, рос в нормальной семье, заявила РИА Новости соседка родителей подозреваемого.Во вторник в СК РФ сообщили, что в Казани задержан подозреваемый в убийстве 26 пожилых женщин в 12 регионах России. По данным следствия, задержанный, 38-летний житель Казани Радик Тагиров, работает слесарем и был судим в 2009 году за кражу. Он дает признательные показания, заявили в следствии.На видео, опубликованном МВД, предполагаемый преступник говорит, что напал на первую жертву, потому что жил на улице и был голоден, он не смог вспомнить, сколько всего на его счету жертв. По версии следствия, подозреваемый представлялся работником ЖКХ или социальных служб, беспрепятственно проходил в квартиры, убивал людей и похищал сбережения."Он (Радик Тагиров - ред.) в последнее время здесь не жил. Он навещал родителей, но не жил. Так ничего сказать не могу. Вырос при нас, нас никого не обижал, рос в нормальной семье: бабушка, мама, папа, сестра, все было хорошо, учился в школе", - отметила соседка.По словам женщины, ничего плохого про Тагирова она сказать не может.Она рассказала, что родители предполагаемого преступника, а также соседи тяжело переживают ситуацию. "Как узнали, так все в шоке. На лекарствах сидим", - добавила соседка.

https://ria.ru/20201201/dushitel-1587206898.html

республика татарстан (татарстан)

казань

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Предполагаемый убийца пенсионерок в Татарстане дает показания Задержанный по подозрению в убийстве 26 пенсионерок в Казани Радик Тагиров дает признательные показания. 2020-12-01T20:47 true PT3M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело "поволжского маньяка", следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан), казань, происшествия