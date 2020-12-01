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"Поволжский маньяк" рассказал о первом совершенном убийстве
"Поволжский маньяк" рассказал о первом совершенном убийстве
Радик Тагиров, задержанный в Казани по подозрению в убийстве 26 пожилых женщин, заявил, что напал на первую жертву, потому что жил на улице и был голоден,... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T15:35
2020-12-01T15:35
дело "поволжского маньяка"
россия
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
казань
происшествия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Радик Тагиров, задержанный в Казани по подозрению в убийстве 26 пожилых женщин, заявил, что напал на первую жертву, потому что жил на улице и был голоден, следует из видео, опубликованного МВД РФ.Ранее СК сообщил о задержании 38-летнего жителя Казани Радика Тагирова, подозреваемого в 26 убийствах в 12 регионах России. По данным следствия, он работает слесарем и был судим в 2009 году за кражу. Преступления совершались в 2011-2012 годах в Центральной России, Приволжье и на Урале. Тагиров дает признательные показания, заявили в СК.Он согласился с тем, что можно было ограничиться ограблением и не доводить дело до убийства. "Но я почему-то так не делал. Не могу объяснить", - заявил Тагиров.
россия
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дело "поволжского маньяка", россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), казань, происшествия

"Поволжский маньяк" рассказал о первом совершенном убийстве

15:35 01.12.2020
 
© МВД РоссииДопрос Радика Тагирова. Кадр видео
Допрос Радика Тагирова. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© МВД России
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Радик Тагиров, задержанный в Казани по подозрению в убийстве 26 пожилых женщин, заявил, что напал на первую жертву, потому что жил на улице и был голоден, следует из видео, опубликованного МВД РФ.
Ранее СК сообщил о задержании 38-летнего жителя Казани Радика Тагирова, подозреваемого в 26 убийствах в 12 регионах России. По данным следствия, он работает слесарем и был судим в 2009 году за кражу. Преступления совершались в 2011-2012 годах в Центральной России, Приволжье и на Урале. Тагиров дает признательные показания, заявили в СК.

"Спонтанно все это происходило. Кушать хотел. На улице жил. Так получилось, что воспользовался возможностью легких денег", - рассказал следователю подозреваемый.

Он согласился с тем, что можно было ограничиться ограблением и не доводить дело до убийства. "Но я почему-то так не делал. Не могу объяснить", - заявил Тагиров.
 
Дело "поволжского маньяка"РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)КазаньПроисшествия
 
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