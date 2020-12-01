Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201201/magazin-1587087322.html
Курьеры разгромили магазин в центре Москвы и избили охранника
Курьеры разгромили магазин в центре Москвы и избили охранника
Неизвестные, среди которых двое были в одежде доставщиков еды, а один из них - с бейсбольной битой, разбили витрины и стеллажи торгового зала на улице... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T08:39
2020-12-01T08:55
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583231403_0:113:3112:1864_1400x0_80_0_0_63cfdcfe2ccd1869509d9b14e3f8bc03.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Неизвестные, среди которых двое были в одежде доставщиков еды, а один из них - с бейсбольной битой, разбили витрины и стеллажи торгового зала на улице Тверская-Ямская в Москве и избили охранника, сообщила пресс-служба столичного ГУМВД.Пострадавший охранник был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой и рядом других повреждений, уточнили в пресс-службе. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, злоумышленники напали на магазин "Магнолия".
https://ria.ru/20200401/1569447724.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583231403_145:0:2876:2048_1400x0_80_0_0_e61ceda21f5d783d22cfd6e048dc25cd.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, происшествия

Курьеры разгромили магазин в центре Москвы и избили охранника

08:39 01.12.2020 (обновлено: 08:55 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим БогодвидТележка с продуктами в магазине
Тележка с продуктами в магазине - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Неизвестные, среди которых двое были в одежде доставщиков еды, а один из них - с бейсбольной битой, разбили витрины и стеллажи торгового зала на улице Тверская-Ямская в Москве и избили охранника, сообщила пресс-служба столичного ГУМВД.
"Установлено, что 29 ноября в 23.14 в помещение магазина по указанному адресу ворвались трое неизвестных, двое из которых - в одежде доставщиков еды, один из них бейсбольной битой причинил телесные повреждения охраннику ЧОП... После чего неизвестные разбили витрины и стеллажи торгового зала, стекла в окнах, скрылись", - говорится в сообщении.
Пострадавший охранник был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой и рядом других повреждений, уточнили в пресс-службе. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, злоумышленники напали на магазин "Магнолия".
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 01.04.2020
1 апреля, 14:57
В Москве неизвестный напал с ножом на продавца
 
МоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:54СМИ опровергли данные о гибели командира КСИР при воздушном ударе
08:39Курьеры разгромили магазин в центре Москвы и избили охранника
08:33Россия надеется, что США начнут считаться с интересами других стран
08:26Россиян с 1 декабря будут уведомлять о полагающихся им мерах соцподдержки
08:18Штабу Трампа дали опросить свидетелей в Неваде о нарушениях на выборах
08:17В Красноярске опровергли данные о принуждении учащихся обедать в школе
08:03Небольшой снег и гололедица ждут москвичей в первый день зимы
07:50Осень 2020 года в Москве стала самой теплой за время метеонаблюдений
07:35В Новосибирске проверят данные о том, что скорая высадила больного COVID
07:10Исследование показало отношение работодателей к премированию сотрудников
07:09Минобороны сообщило о ходе саперных работ миротворцев в Карабахе
06:51В России могут снизить цены на ритуальные услуги
06:45Глав российских регионов призвали объявить 31 декабря выходным днем
06:42Международная книжная ярмарка non/fiction пройдет в онлайн-формате
06:23Эксперт назвала условие передачи антител к COVID-19 от матери к ребенку
06:18Врач рассказал, как сохранить осанку на удаленке
06:14Россиянам посоветовали не рассылать одинаковые поздравления на Новый год
06:09Россиянам рассказали, во сколько обойдется новогодний декор в 2020 году
05:53Дегтярев призвал жителей региона самим возить врачей к больным COVID-19
05:38Депортируемым из США россиянам выдали свидетельства на возвращение
Лента новостейМолния