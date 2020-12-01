Курьеры разгромили магазин в центре Москвы и избили охранника
08:39 01.12.2020 (обновлено: 08:55 01.12.2020)
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Неизвестные, среди которых двое были в одежде доставщиков еды, а один из них - с бейсбольной битой, разбили витрины и стеллажи торгового зала на улице Тверская-Ямская в Москве и избили охранника, сообщила пресс-служба столичного ГУМВД.
"Установлено, что 29 ноября в 23.14 в помещение магазина по указанному адресу ворвались трое неизвестных, двое из которых - в одежде доставщиков еды, один из них бейсбольной битой причинил телесные повреждения охраннику ЧОП... После чего неизвестные разбили витрины и стеллажи торгового зала, стекла в окнах, скрылись", - говорится в сообщении.
Пострадавший охранник был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой и рядом других повреждений, уточнили в пресс-службе. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, злоумышленники напали на магазин "Магнолия".
1 апреля, 14:57В Москве неизвестный напал с ножом на продавца