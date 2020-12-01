https://ria.ru/20201201/magazin-1587087322.html

Курьеры разгромили магазин в центре Москвы и избили охранника

Курьеры разгромили магазин в центре Москвы и избили охранника

Неизвестные, среди которых двое были в одежде доставщиков еды, а один из них - с бейсбольной битой, разбили витрины и стеллажи торгового зала на улице... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T08:39

2020-12-01T08:39

2020-12-01T08:55

москва

происшествия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Неизвестные, среди которых двое были в одежде доставщиков еды, а один из них - с бейсбольной битой, разбили витрины и стеллажи торгового зала на улице Тверская-Ямская в Москве и избили охранника, сообщила пресс-служба столичного ГУМВД.Пострадавший охранник был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой и рядом других повреждений, уточнили в пресс-службе. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, злоумышленники напали на магазин "Магнолия".

https://ria.ru/20200401/1569447724.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия