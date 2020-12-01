https://ria.ru/20201201/lyudi-1587113810.html

В Приморье сотрудники центра реабилитации похищали людей

В Приморье сотрудники центра реабилитации похищали людей

Пятеро фигурантов предстанут перед судом по обвинению в похищении и удержании 34 человек в центре реабилитации алко- и наркозависимых в Приморье "Расцвет",... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T11:35

2020-12-01T11:35

2020-12-01T11:35

следственный комитет россии (ск рф)

владивосток

находка

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 1 дек - РИА Новости. Пятеро фигурантов предстанут перед судом по обвинению в похищении и удержании 34 человек в центре реабилитации алко- и наркозависимых в Приморье "Расцвет", сообщает региональное СУСК РФ.Летом 2019 года СК сообщил, что в центр "Расцвет" обратился 31-летний мужчина с просьбой помочь ему избавиться от алкогольной зависимости. Через несколько дней он скончался. Установлено, что у организации нет лицензии на медицинскую деятельность. Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть человека". В центре прошли обыски, допрошены постояльцы. Местные СМИ со ссылкой на постояльцев центра, а также на родных умершего мужчины сообщали об издевательствах над пациентами со стороны персонала. СУСК возбудило уголовное дело по факту похищения и незаконного удержания людей в реабилитационном центре, было освобождено 15 человек. По уголовному делу был задержан 33-летний генеральный директор АНО "Расцвет". В апреле 2020 года суд запретил деятельность центра.В зависимости от роли каждого они обвиняются в незаконном лишении человека свободы, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в лишении свободы несовершеннолетнего, лишении свободы, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего и иные тяжкие последствия, похищении человека из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору.По версии следствия, в 2017 году один из обвиняемых организовал в двух арендуемых частных домах в пригороде Владивостока и Находке реабилитационный центр "Расцвет"."Обвиняемые похищали и насильно удерживали потерпевших в коттеджах в городе Находке и пригороде Владивостока, никакую медицинскую помощь клиентам не оказывали, применяли различные незаконные методы физического и морального воздействия, а также ограничивали свободу передвижения, при этом получали от родственников денежные средства за якобы оказанные медицинские услуги. Всего от действий фигурантов пострадало 34 потерпевших лица", - сообщает следствие.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.В отношении одного из фигурантов уголовное дело уже рассмотрено в суде. В СУСК РИА Новости уточнили, что он осужден на З года и 3 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком.

https://ria.ru/20201124/altay-1586128897.html

владивосток

находка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), владивосток, находка, происшествия