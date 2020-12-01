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В Приморье сотрудники центра реабилитации похищали людей
В Приморье сотрудники центра реабилитации похищали людей
Пятеро фигурантов предстанут перед судом по обвинению в похищении и удержании 34 человек в центре реабилитации алко- и наркозависимых в Приморье "Расцвет",... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T11:35
2020-12-01T11:35
следственный комитет россии (ск рф)
владивосток
находка
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 1 дек - РИА Новости. Пятеро фигурантов предстанут перед судом по обвинению в похищении и удержании 34 человек в центре реабилитации алко- и наркозависимых в Приморье "Расцвет", сообщает региональное СУСК РФ.Летом 2019 года СК сообщил, что в центр "Расцвет" обратился 31-летний мужчина с просьбой помочь ему избавиться от алкогольной зависимости. Через несколько дней он скончался. Установлено, что у организации нет лицензии на медицинскую деятельность. Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть человека". В центре прошли обыски, допрошены постояльцы. Местные СМИ со ссылкой на постояльцев центра, а также на родных умершего мужчины сообщали об издевательствах над пациентами со стороны персонала. СУСК возбудило уголовное дело по факту похищения и незаконного удержания людей в реабилитационном центре, было освобождено 15 человек. По уголовному делу был задержан 33-летний генеральный директор АНО "Расцвет". В апреле 2020 года суд запретил деятельность центра.В зависимости от роли каждого они обвиняются в незаконном лишении человека свободы, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в лишении свободы несовершеннолетнего, лишении свободы, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего и иные тяжкие последствия, похищении человека из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору.По версии следствия, в 2017 году один из обвиняемых организовал в двух арендуемых частных домах в пригороде Владивостока и Находке реабилитационный центр "Расцвет"."Обвиняемые похищали и насильно удерживали потерпевших в коттеджах в городе Находке и пригороде Владивостока, никакую медицинскую помощь клиентам не оказывали, применяли различные незаконные методы физического и морального воздействия, а также ограничивали свободу передвижения, при этом получали от родственников денежные средства за якобы оказанные медицинские услуги. Всего от действий фигурантов пострадало 34 потерпевших лица", - сообщает следствие.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.В отношении одного из фигурантов уголовное дело уже рассмотрено в суде. В СУСК РИА Новости уточнили, что он осужден на З года и 3 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком.
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следственный комитет россии (ск рф), владивосток, находка, происшествия

В Приморье сотрудники центра реабилитации похищали людей

11:35 01.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВЛАДИВОСТОК, 1 дек - РИА Новости. Пятеро фигурантов предстанут перед судом по обвинению в похищении и удержании 34 человек в центре реабилитации алко- и наркозависимых в Приморье "Расцвет", сообщает региональное СУСК РФ.
Летом 2019 года СК сообщил, что в центр "Расцвет" обратился 31-летний мужчина с просьбой помочь ему избавиться от алкогольной зависимости. Через несколько дней он скончался. Установлено, что у организации нет лицензии на медицинскую деятельность. Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть человека". В центре прошли обыски, допрошены постояльцы. Местные СМИ со ссылкой на постояльцев центра, а также на родных умершего мужчины сообщали об издевательствах над пациентами со стороны персонала. СУСК возбудило уголовное дело по факту похищения и незаконного удержания людей в реабилитационном центре, было освобождено 15 человек. По уголовному делу был задержан 33-летний генеральный директор АНО "Расцвет". В апреле 2020 года суд запретил деятельность центра.
"В Приморском крае завершено уголовного дела в отношении пяти мужчин, обвиняемых в похищении и лишении свободы 34 граждан", - говорится в сообщении.
В зависимости от роли каждого они обвиняются в незаконном лишении человека свободы, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в лишении свободы несовершеннолетнего, лишении свободы, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего и иные тяжкие последствия, похищении человека из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору.
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По версии следствия, в 2017 году один из обвиняемых организовал в двух арендуемых частных домах в пригороде Владивостока и Находке реабилитационный центр "Расцвет".
"Обвиняемые похищали и насильно удерживали потерпевших в коттеджах в городе Находке и пригороде Владивостока, никакую медицинскую помощь клиентам не оказывали, применяли различные незаконные методы физического и морального воздействия, а также ограничивали свободу передвижения, при этом получали от родственников денежные средства за якобы оказанные медицинские услуги. Всего от действий фигурантов пострадало 34 потерпевших лица", - сообщает следствие.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В отношении одного из фигурантов уголовное дело уже рассмотрено в суде. В СУСК РИА Новости уточнили, что он осужден на З года и 3 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком.
 
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