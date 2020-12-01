"Роскосмос" поздравил Китай с посадкой "Чанъэ-5" на Луну
© REUTERS / Tingshu WangЗапуск аппарата "Чанъэ-5" при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома "Вэньчан" в провинции Хайнань
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" поздравила Китай с успешной посадкой космического аппарата "Чанъэ-5" на Луну и пожелала ему успешно выполнить миссию по отбору проб грунта, сообщил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" по международному сотрудничеству Сергей Савельев.
"От имени госкорпорации "Роскосмос" я хотел бы поздравить наших китайских коллег из Китайской национальной космической администрации с успешным завершением очередного этапа программы исследования Луны — прилунением посадочного модуля беспилотной миссии "Чанъэ-5", - приводятся в сообщении на сайте "Роскосмоса" слова Савельева.
Савельева отметил, что для космической программы КНР это событие является историческим — впервые в истории космических исследований страны специалисты Китайской национальной космической администрации выполнили посадку автоматической возвращаемой станции на Луну, основной задачей которой является доставка на Землю лунного грунта.
Он также подчеркнул, что исследование естественного спутника Земли в настоящее время является одним из приоритетных направлений космической деятельности всех стран, а Россия и Китай регулярно обсуждают развитие сотрудничества в этой области.
"Желаю специалистам Китайской национальной космической администрации в полной мере выполнить программу исследований и успешно вернуть образцы лунного грунта на Землю", - отметил Савельев.